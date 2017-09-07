Их осталось 9,5 млн человек — 22% от общего числа пен­сионеров.

Правительство говорит о том, что страна попала в демографическую яму и рабочих рук катастрофически не хватает. В то же время пенсии работающим пенсионерам не индексируют, что вынуждает пожилых, но вполне трудоспо­собных граждан бросать свою работу из-за отсутствия фи­нансовой выгоды. «Прекращение индексации подталкивает людей к завершению формальных трудовых отношений. В результате пенсионеры исчезают из статистики Пенсионного фонда России и переходят в теневой сектор экономики, — по­ясняет проректор Академии труда и социальных отноше­ний Александр САФОНОВ.