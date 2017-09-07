На 500 тыс. сократилось количество работающих пенсионеров в РФ
07 сентября
09:11 2017
Их осталось 9,5 млн человек — 22% от общего числа пенсионеров.
Правительство говорит о том, что страна попала в демографическую яму и рабочих рук катастрофически не хватает. В то же время пенсии работающим пенсионерам не индексируют, что вынуждает пожилых, но вполне трудоспособных граждан бросать свою работу из-за отсутствия финансовой выгоды. «Прекращение индексации подталкивает людей к завершению формальных трудовых отношений. В результате пенсионеры исчезают из статистики Пенсионного фонда России и переходят в теневой сектор экономики, — поясняет проректор Академии труда и социальных отношений Александр САФОНОВ.
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