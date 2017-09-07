По словам депутата сейма Польши Яна Мосиньского, в 1921 году Российская Советская Федеративная Социа­листическая Республика (РСФСР) и Польша заключили Рижский договор и подписали соглашение об окончании советско-польской войны.

Он предписывал выделение Вар­шаве 30 миллионов рублей золотом, однако эта баснословная сумма канула в Лету и так никогда и не была выплачена, сооб­щает «Польское радио». По мнению Мосиньского, Россия «как наследница Советского Союза» теперь обязана задуматься над деталями Рижского договора и компенсировать нанесен­ный Польше ущерб. При этом польские депутаты намерены усадить российские власти за стол переговоров, чтобы до­биться справедливости.

Кстати, не так давно, в конце августа, премьер-министр Поль­ши Беата Шидло неожиданно заявила, что ее страна имеет право на возмещение ущерба (по оценкам экспертов, речь идет о 45 миллиардах евро) от Второй мировой войны со стороны Германии. По мнению польского премьера, выплата военных репараций восстановит историческую справедливость. Пра­вительство ФРГ, в свою очередь, подчеркнуло, что этот вопрос закрыт, потому что уже был урегулирован в прошлом. Польша добровольно отказалась от военных выплат в 1953 году.