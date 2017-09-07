У британской королевы Елизаветы II в скором времени появится еще один правнук (или правнучка).

Принц Уильям и его супруга Кэтрин (более известная россиянам как Кейт Миддлтон) ждут третьего ребенка. Об этом говорится в официальном заявлении Кенсингтонского дворца — резиденции супружеской четы. Напомним, что у пары уже есть двое детей. Сын Джордж появился на свет 22 июля 2013 года. А 7 сентября он отправится в элитное учебное заведение в Лондоне — младшую школу Томаса Баттерси. Сестра Джорджа Шарлотта родилась 2 мая 2015 года.