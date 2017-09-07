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Рамзан Кадыров поставил под угрозу неприкосновенность Конституции РФ?
Согласно Конституции РФ, внешней политикой у нас руководит президент, и только президент. Но, похоже, буква Основного закона перестала отвечать реальности: бремя мировых проблем с главой государства уверенно разделил глава Чеченской Республики.
К такому выводу заставляют прийти недавние высказывания Рамзана Кадырова по поводу ситуации в Мьянме и реакция на эти эскапады высших эшелонов власти. Глава Чечни выразил явное несогласие с позицией России по этому вопросу, и что мы видим в сухом остатке? Поменялась отнюдь не риторика Кадырова. Корректировку претерпела внешняя политика. А во многом и политика внутренняя.
Справедливости ради заметим: Рамзан Ахматович несколько смягчил свое негодование, придав ему условное наклонение. «Если Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России», — заявил Кадыров в своем видеообращении, размещенном на его страничке в Instagram. Но, не удержавшись, добавил: «У меня свое видение, своя позиция».
Позиция российского МИДа и Кремля на тот момент действительно сильно отличалась от кадыровской. Можно даже сказать, была диаметрально противоположной. Те, кого глава Чечни называет «шайтанами» — власти Мьянмы, проводящие операцию по наведению конституционного порядка в районах, населенных рохинджа, этническим меньшинством, исповедующим ислам, — давно уже пользуются мощной поддержкой со стороны Москвы. В марте нынешнего года Россия вместе с Китаем заблокировали предложенный Великобританией проект заявления Совбеза ООН, в котором выражалась озабоченность действиями властей Мьянмы, а именно — возобновлением боев в мятежном регионе и связанным с этим массовым нарушением прав человека.
Нельзя не отметить, что межгосударственная любовь была вполне взаимной. В 2014 году Мьянма была в числе стран, которые не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН, осуждавшую присоединение к России Крыма. И, напротив, поддержала предложенную уже самой Россией резолюцию о «борьбе с героизацией нацизма». Кроме того, Мьянма активно покупает российское оружие.
И вот благодарный и перспективный мьянманский друг оказался вдруг «шайтаном». Да, пока лишь по версии главы Чечни. Но, во-первых, мнение главы региона — далеко не мнение частного лица. Кстати, ко всему прочему, Кадыров занимает не последнее место и в возглавляемой премьером партии власти: член высшего совета «Единой России». Нет, бывает, конечно, что оступаются и чиновники более высокого ранга. Однако ни по административной, ни по партийной линии Рамзана что-то пока никто не пропесочивает. Никто не стал разгонять и задерживать участников абсолютно не санкционированного, но благословленного Рамзаном митинга мусульман у посольства Мьянмы в Москве. А в стенах МИДа не прозвучала фирменная министерская характеристика «дебилы, блин» (приводим смягченный вариант выражения). А если и прозвучала — за стены не вышла.
Вышло совсем другое — заявление департамента МИДа, совершенно по-новому расставляющее акценты в мьянманском вопросе: «Внимательно следим за положением в Ракхайнской национальной области Мьянмы. Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны». Такую же озабоченность выразил и пресс-секретарь президента. Стремительность этой метаморфозы поражает воображение. И в то, что в Кремле и на Смоленской площади прониклись наконец-то горестной судьбой народа рохинджа, верится, честно говоря, с трудом. Как и в то, что это часть какого-то хитроумного плана.
Никакой особой стратегии в этих суетливых метаниях не чувствуется. Чувствуется лишь страх, страх получить накануне президентских выборов новый-старый очаг нестабильности. Теми же соображениями Москва, похоже, руководствуется и во всех иных случаях, когда чеченский нацлидер заявляет о своей особой позиции. Чем бы Рамзан ни тешился — лишь бы не было войны. Что ж, войны при таком подходе, возможно, не будет. Но может получиться такая борьба за мир, что от Конституции останутся одни клочки.
Андрей КАМАКИН.
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