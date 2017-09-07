ОТРЕЧЕНИЕ БЕЗ СПРАВОК
Около 600 тысяч украинцев ждут «добро» для смены гражданства на российское
С 1 сентября вступили в силу поправки в законодательство, облегчающие получение российского гражданства для жителей Украины. Облегчат ли жизнь украинским мигрантам последние нововведения?
По новым правилам мигрантам из Украины необходимо представить в УФМС заверенную нотариусом копию заявления об отказе от гражданства Незалежной, а второй экземпляр отправить на родину. Ответа от украинской стороны можно не дожидаться. Вроде бы стало действительно легче, однако, по мнению руководителя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, поправки в законодательстве практически не принесут никакой пользы: «Широко распространенные сведения о том, что изменения в законе коснутся большого числа претендентов на получение российского гражданства, неверны. По факту они затронут только тех, кто проходит по программе переселения носителей русского языка, и то далеко не всех».
Так, стать «носителем русского языка» практически нереально. Согласно официальной статистике МВД, за все время существования программы (более 15 лет) данный статус получили только 20 тысяч человек, а гражданами РФ из них стали около 6%. Украинцев в этом списке совершенно смешное число — 24 человека. Другим же категориям переселенцев юридически заверенного документа от украинской стороны о выходе из гражданства никогда и не требовалось. Это касалось тех, кто переезжает по программе переселения соотечественников и кто претендует на гражданство по стандартной схеме: разрешение на временное проживание, вид на жительство и в итоге — получение российского паспорта.
— К сожалению, главным препятствием для получения гражданства носителям русского языка остается требование рождения или проживания на территории нынешней России, — объясняет Шеслер. — Я думаю, что в ближайшие полгода-год никакого облегчения для мигрантов из Украины не будет, если не примут закон Затулина–Поклонской, который действительно облегчает получение гражданства для всех русских, возвращающихся в Россию.
Затулин и Поклонская внесли в Госдуму законопроект, согласно которому на упрощенную процедуру получения российского гражданства могут претендовать все уроженцы и потомки жителей территорий бывшего СССР и Российской империи. Однако есть одно условие: знать русский язык, а точнее — проходить по программе носителей русского языка. Будет ли он принят — сказать пока сложно. Сторонники считают, что это поможет решить демографические проблемы. Противники законопроекта опасаются, что он может привести к наплыву мигрантов из Средней Азии.
Кстати, на сегодняшний день только по официальным данным практически 500 тысяч граждан Украины имеют разрешение на временное проживание в РФ, 176 тысяч — вид на жительство, а около восьмисот тысяч украинцев ежегодно продлевают патенты на работу. Часть из этих людей уже подали заявки на получение паспорта, но из-за бюрократического катка они вынуждены годами ожидать заветного документа.
Павел ИВАНОВ.
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