Около 600 тысяч украинцев ждут «добро» для смены гражданства на российское

С 1 сентября вступи­ли в силу поправки в законодательство, облегчающие по­лучение российско­го гражданства для жителей Украины. Облегчат ли жизнь украинским мигран­там последние ново­введения?

По новым правилам ми­грантам из Украины необхо­димо представить в УФМС заверенную нотариусом ко­пию заявления об отказе от гражданства Незалежной, а второй экземпляр отправить на родину. Ответа от укра­инской стороны можно не дожидаться. Вроде бы стало действительно легче, одна­ко, по мнению руководителя Союза политэмигрантов и по­литзаключенных Украины Ла­рисы Шеслер, поправки в за­конодательстве практически не принесут никакой пользы: «Широко распространенные сведения о том, что измене­ния в законе коснутся боль­шого числа претендентов на получение российского граж­данства, неверны. По факту они затронут только тех, кто проходит по программе пере­селения носителей русского языка, и то далеко не всех».

Так, стать «носителем русского языка» практически нереально. Согласно офи­циальной статистике МВД, за все время существова­ния программы (более 15 лет) данный статус получили только 20 тысяч человек, а гражданами РФ из них стали около 6%. Украинцев в этом списке совершенно смешное число — 24 человека. Другим же категориям переселенцев юридически заверенного до­кумента от украинской сторо­ны о выходе из гражданства никогда и не требовалось. Это касалось тех, кто пере­езжает по программе пере­селения соотечественников и кто претендует на граждан­ство по стандартной схеме: разрешение на временное проживание, вид на житель­ство и в итоге — получение российского паспорта.

— К сожалению, глав­ным препятствием для полу­чения гражданства носите­лям русского языка остается требование рождения или проживания на территории нынешней России, — объ­ясняет Шеслер. — Я думаю, что в ближайшие полгода-год никакого облегчения для мигрантов из Украины не будет, если не примут закон Затулина–Поклонской, кото­рый действительно облегчает получение гражданства для всех русских, возвращаю­щихся в Россию.

Затулин и Поклонская внесли в Госдуму законопро­ект, согласно которому на упрощенную процедуру полу­чения российского граждан­ства могут претендовать все уроженцы и потомки жителей территорий бывшего СССР и Российской империи. Однако есть одно условие: знать рус­ский язык, а точнее — про­ходить по программе носи­телей русского языка. Будет ли он принят — сказать пока сложно. Сторонники счита­ют, что это поможет решить демографические проблемы. Противники законопроекта опасаются, что он может при­вести к наплыву мигрантов из Средней Азии.

Кстати, на сегодняшний день только по официальным данным практически 500 ты­сяч граждан Украины имеют разрешение на временное проживание в РФ, 176 тысяч — вид на жительство, а около восьмисот тысяч украинцев ежегодно продлевают патен­ты на работу. Часть из этих людей уже подали заявки на получение паспорта, но из-за бюрократического катка они вынуждены годами ожидать заветного документа.

Павел ИВАНОВ.