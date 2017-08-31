Социалисты почтили память героев Ясско-Кишиневской операции

Депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и молодежного крыла партии «Молодой Гвардии» во главе с председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный возложили цветы к Вечному огню на Мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе и на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в память о героях, участвовавших в освобождении Молдовы в 1944 году. В торжественной церемонии принял участие Президент Республики Молдова Игорь Додон.

Слава героям!

«Шерпенский плацдарм сыграл важнейшую роль при подготовке Ясско-Кишинёвской операции. Здесь бойцы Красной армии в течение четырёх месяцев героически удерживали клочок земли на правом берегу Днестра. Поиск и перезахоронение павших бойцов продолжается благодаря самоотверженным усилиям представителей молдавских общественных организаций.

Вечная слава героям!» — написал в этой связи Игорь Додон в социальной сети.

В связи с празднованием 73-й годовщины Ясско-Кишинёвской операции и освобождения Молдовы от фашистских захватчиков Партия социалистов считает необходимым заявить, что молдавский народ внёс свой весомый вклад в Победу над общим врагом. Мы чтим память героев, отдавших жизнь за освобождение нашей Родины от фашизма.

Мы считаем неприемлемыми любые инсинуации по поводу того, что якобы память об этой дате «раскалывает общество». Огромные жертвы, которые были принесены во имя Великой Победы, не могут быть забыты потомками.

Примирение потомков воевавших должно происходить не путем обрезания исторической памяти, не путем забвения подвига героев, не путем исторической подмены. Мы не позволим принизить память о героях, освободивших нашу Родину от фашизма.

Партия социалистов будет и впредь беречь память о подвиге наших героев, и мы будем прилагать все усилия для того, чтобы люди на нашей земле жили лучше, чтобы они не узнали ужасов войны.

Мы верим: память о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов будет жить вечно в нашем народе и передаваться из поколения в поколение.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Ясско-Кишиневская операция проводилась на территории Молдовы и Румынии с 20 по 29 августа 1944 года. Целью операции был разгром крупной фашистской группировки и освобождение Молдовы. В результате, победа была одержана не только в Молдове, но и в соседней Румынии. 23 августа в Бухаресте вспыхнуло восстание против кровавого диктатора Антонеску, который был смещён, и было сформировано новое правительство Константина Сэнэтеску.

Это надо живым!

Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в Международной тематической конференции, посвященной Ясско-Кишиневской операции: «Героизм советских воинов, проявленный при освобождении Молдавии от фашистской оккупации, глазами потомков». Конференция прошла в Кишиневе. В конференции приняли участие потомки легендарных участников Великой Отечественной войны – сын прославленного советского лётчика, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина, и внук Маршала Советского Союза Сергея Бирюзова.

Игорь Додон напомнил присутствующим бессмертные строки Роберта Рождественского: «Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!».

Глава государства отметил, что как президент сделает всё, чтобы память об освободителях нашей земли никогда не была предана забвению.