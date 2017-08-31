Около 650 миллионов лет назад развитие зеленых водорослей позволило создать условия для эволюции животных, что в конечном счете и привело к появлению человека. С таким предположением выступили специалисты, представляющие Австралийский национальный университет.

Изучая осадочные породы времен протерозоя, исследователи обнаружили ряд биологических молекул, позволяющих предположить, что 820 миллионов лет назад на Земле с высокой вероятностью существовало множество красных водорослей. 717 миллионов лет назад Земля, как предполагается, покрылась льдом, а 659 миллионов лет назад вновь оттаяла, и это, как свидетельствуют полученные учеными данные, ознаменовало широкое распространение зеленых водорослей. В первую очередь эти организмы, первоначально характерные лишь для пресных водоемов, стали распространяться по океанам, где ранее доминировали бактерии.

Впоследствии, как предполагают ученые, низшие растения обогатили морскую воду ранее отсутствовавшими в ней питательными веществами, создав в океанах условия появления животных и их дальнейшего развития. Через сотни миллионов лет именно этот процесс, запущенный водорослями, привел к появлению на нашей планете водорослей, считают ученые.

В марте текущего года группа исследователей, представляющих Национальный музей естественной истории в Стокгольме, обнаружила в залежах осадочных пород в Индии отпечаток древнейшей водоросли, возраст которой оценивается в 1,6 миллиарда лет. Изучив форму, размер и структуру окаменелости, специалисты пришли к выводу, что она, по всей вероятности, примерно на 400 миллионов лет старше предыдущего «рекордсмена» — многоклеточного организма под названием Bangiomorpha, отпечаток которого был найден на территории Канады в 2000 году. Находка действительно в большей степени напоминала современные красные водоросли, чем зеленые.