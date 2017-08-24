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В Ростове -на -Дону сгорел целый квартал

В Ростове -на -Дону сгорел целый квартал
24 августа
00:00 2017
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Сильнейший пожар охватил несколько десятков домов в центре Ростова-на-Дону на улице Нижегородской в по­недельник.

Местные жители сообщили, что одну из постро­ек подпалили специально и огонь охватил соседние дома. На момент подписания номера пострадали более 25 человек. Пострадавшие сообщили нашему корреспонденту, что в по­следнее время их терроризировали «черные риелторы» и требовали за бесценок продать дома. Угрожали даже всех сжечь. 7 августа в этом районе уже сгорело пять домов.

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