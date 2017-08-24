Сильнейший пожар охватил несколько десятков домов в центре Ростова-на-Дону на улице Нижегородской в по­недельник.

Местные жители сообщили, что одну из постро­ек подпалили специально и огонь охватил соседние дома. На момент подписания номера пострадали более 25 человек. Пострадавшие сообщили нашему корреспонденту, что в по­следнее время их терроризировали «черные риелторы» и требовали за бесценок продать дома. Угрожали даже всех сжечь. 7 августа в этом районе уже сгорело пять домов.