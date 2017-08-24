РОССИЯНЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПИТЬ
24 августа
00:00 2017
Слухи об алкоголизации россиян оказались сильно преувеличенными, что показал опрос ВЦИОМ. Восемь лет назад о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 25% россиян, а в этом году уже 39% (среди женщин и 18–24-летних — по 47%). Выпивают время от времени 59% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц, а 44% потребителей говорят, что в последний год стали пить меньше. При этом более 80% россиян считают, что любой алкоголь вреден для здоровья.
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