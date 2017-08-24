У мировых лидеров начались летние каникулы

В сезон отпусков даже главы государств нужда­ются в отдыхе. Некото­рые первые лица уже отгуляли свой отпуск, каникулы других в са­мом разгаре. Однако отдохнуть и не потерять лицо политику слож­но. То обвинят в том, что отечественным курортам слуга на­рода предпочитает зарубежные, то в том, что на время отпуска глава государства бросает свой народ на произвол судьбы. А кому-то приходит­ся работать в поте лица даже на поле для гольфа. Мы изучили курортные предпочтения зару­бежных лидеров.

Огонь, ярость и гольф

Президент США Дональд Трамп решил провести каникулы длительностью 17 дней в своем частном гольф-клубе в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Миллиардер — заядлый любитель гольфа и проводит так свой отпуск не в первый раз. Этим летом у переезда в Нью-Джерси есть и объективная причина: в Белом доме ремонт. Трамп и его помощники не устают подчеркивать, что в отпуске пре­зидент вовсе не собирается отдыхать. Дело в том, что в США вообще не принято брать длительные выходные, потому что во многом это расценивается как разгильдяйство. Осо­бенно если дело касается ответственных ру­ководителей.

Поэтому Трамп в дни отпуска, кажется, активен как никогда и всеми силами стара­ется показать, что каждую секунду он (мыс­ленно) с американским народом. Пул жур­налистов отправился в Нью-Джерси вслед за президентом, и глава Белого дома не устает созывать их на пресс-конференции, хотя раньше он довольно неохотно общался с репортерами. Именно рядом с полями для гольфа было сделано одно из самых жестких заявлений Трампа в отношении Северной Ко­реи. Президент пообещал обрушить на Пхе­ньян «огонь и ярость, с которыми до сих пор не сталкивался мир», если КНДР решится на военную провокацию.

Однако Трампа все равно обвиняют в ли­цемерии. Миллиардер раньше часто критико­вал своего предшественника Барака Обаму за его пристрастие к гольфу, которое якобы вредило работе президента. «Я буду рабо­тать для вас, я не буду отлучаться для игры в гольф», — обещал он во время предвыборной кампании. А в одной из своих книг бизнесмен подчеркнул: «Никогда не берите отпуск. За­чем он вам? Если работа не доставляет удо­вольствия, значит, вы работаете не там, где нужно». Правда, по мнению Трампа, даже с игровой клюшкой наперевес можно продол­жать делать бизнес.

Миллиардер в течение своего правления также часто отлучался в Мар-а-Лаго — свое поместье и гольф-клуб во Флориде. Бдитель­ные граждане даже заподозрили, что он про­дает возможность поиграть в эту игру с самим собой, ведь доходы клуба за последний год выросли вдвое, как и плата за членство в нем. «Вы должны это ему простить, — иронично прокомментировал нынешний президентский отпуск телеведущий Стивен КОЛЬБЕРТ, — ему нужно расслабиться после месяцев из­нурительного гольфа в Мар-а-Лаго».

Супруга президента Меланья сопрово­ждает его во время отпуска в Нью-Джерси. Но по своему обыкновению она не любит показы­ваться перед камерами. Репортеры заметили ее только один раз, когда она присутствовала на пресс-брифинге с участием своего мужа.

Глава государства довольно четко пыта­ется показать, какие президентские обязан­ности он выполняет во время отпуска. Однако как именно он отдыхает, неизвестно: Белый дом не раскрывает подробности его повсед­невных занятий. А вот Барак Обама, напро­тив, охотно делился подобной информаци­ей. Журналисты получали сообщения о том, собирается ли президент провести денек на пляже или поиграть в гольф. Обычно Обама не брал долгих отпусков, но если и выбирал­ся куда-нибудь из Вашингтона на каникулы, то, как правило, в родные Гавайи. Именно там он провел и первый отпуск после прези­дентства. На фотографиях, запечатлевших экс-президентскую чету, видно, что Мишель Обама позволила себе гораздо более откро­венные наряды, чем раньше. И неудивитель­но, теперь ей можно не бояться того, что ска­жут о ней окружающие.

Привычка — вторая натура

Европейские политики тоже довольно постоянны в выборе мест для летних каникул. Так, премьер-министр Великобритании Те­реза Мэй уже 20 лет путешествует по Швей­царским Альпам и северной Италии. Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется туда же, причем пятый год подряд. Также главы правительств увлекаются хайкингом — спор­тивной ходьбой по горам.

Тереза Мэй, так же как и Дональд Трамп, особо подчеркнула, что, даже находясь в го­рах, она будет исполнять свои обязанности. И это несколько необычно для британских премьеров, которые, как правило, назначали заместителя на время своего отсутствия. Мэй же никого конкретного на свое место не по­садила. А ведь ее отпуск продлился в общей сложности три недели, хотя ей и пришлось прерывать его для того, чтобы вернуться на время в Соединенное Королевство и при­нять участие в официальном мероприятии в Бельгии.

Британский премьер и ее муж Филипп ранее называли Швейцарские Альпы своим любимым местом отдыха, потому что оно прекрасно подходит для ходьбы. Однако недавние пасхальные каникулы Тереза Мэй провела в Уэльсе. Именно во время их она приняла решение провести досрочные пар­ламентские выборы. Впрочем, нельзя назвать его удачным: Партия консерваторов в резуль­тате внеочередного раунда голосования по­теряла решающее большинство в парламен­те. Поэтому перед нынешним отпуском Мэй пошутила: «Думаю, многие рады, что я еду в Альпы, а не снова в Уэльс». Однако рады не все: главе правительства припоминают, что она выступает за «жесткий» выход Велико­британии из Евросоюза, но отечественным курортам предпочитает как раз европей­ские.

Неизменные привычки Ангелы Меркель даже стали поводом для шуток. Она не только пятый год подряд вместе с мужем Иоахимом Зауэром выбирает один и тот же маршрут для прогулки по горам северной Италии, но и но­сит при этом одинаковый наряд. Каждый год репортеры запечатлевают бундесканцлерин в светло-бежевых спортивных брюках и крас­ной клетчатой рубашке, порой с явно унылым выражением лица.

Политика на пляже

Новоизбранный президент Франции Эм­мануэль Макрон сделал патриотичный выбор и поехал отдыхать в Марсель. Вместе с женой Брижит он поселился в особняке своего род­ственника. Супруги уже осмотрели местный замок Бюзис, в котором располагается Музей кинематографии французского Средиземно­морья. В планах у президента — пробежка по самому длинному пляжу Марселя, Прадо.

Изначально Макрон планировал про­вести отпуск на атлантическом побережье Франции в городе Ла-Бонь. Однако служба безопасности не рекомендовала ему селиться в принадлежащем ему особняке, потому что здание располагается в оживленном центре города и вплотную примыкает к другим до­мам. Так что выбор был сделан в пользу Марселя, и, как отмечают французские эксперты, не зря. Этот город счита­ется народным курортом в отличие от фешенебельной Ниццы. Таким образом, Макрон продемонстри­ровал свою близость к простым гражданам и патриотизм. Кроме того, он всегда сможет оператив­но вернуться к работе в случае чрез­вычайной ситуации. А вот один из его предшественников — Николя Саркози, вызывал на себя огонь критики, потому что родным просторам предпочитал элитный отдых на американских озерах.

Отдыхать на пляже любил и бывший бри­танский премьер Дэвид Кэмерон. А вот его канадский коллега Джастин Трюдо не только не упускает возможности заняться серфин­гом на белоснежных тропических берегах, но и предпочитает делать это за счет налого­плательщиков. Его рождественский отпуск на Багамах обошелся казне в $127 000. Трюдо и целая плеяда канадских высокопоставленных чиновников с комфортом расположились на частном острове миллиардера Ага-хана, а до­летели туда на самолете CC‑144 Challenger. Естественно, за счет средств департамента национальной безопасности. Об этом стало известно из документа, опубликованного ка­надской палатой общин. Сам Трюдо отрицал, что запускал руку в казну, однако скандал из­рядно подмочил его репутацию.

А вот на солнечную Италию в этом году, похоже, напала эпидемия трудоголизма. Даже глава Ватикана Папа Римский Франциск отказался от традиции ежегодного отпуска, которую поддерживали его предшественни­ки. Премьер-министр Италии Паоло Дженти­лони тоже пока отдыхать не собирается, как и его кабинет министров. Апеннинский по­луостров все еще страдает от последствий миграционного кризиса, и правительство активно пытается решить эту проблему, про­водя внеочередные заседания и встречи с представителями Ливии. То ли дело бывший премьер Сильвио Берлускони, регулярно по­являвшийся на сицилийских пляжах в окру­жении красивых женщин вне зависимости от политической ситуации.

Любовь ГЛАЗУНОВА.