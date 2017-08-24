ОТДОХНУТЬ ОТ ШАПКИ МОНОМАХА
У мировых лидеров начались летние каникулы
В сезон отпусков даже главы государств нуждаются в отдыхе. Некоторые первые лица уже отгуляли свой отпуск, каникулы других в самом разгаре. Однако отдохнуть и не потерять лицо политику сложно. То обвинят в том, что отечественным курортам слуга народа предпочитает зарубежные, то в том, что на время отпуска глава государства бросает свой народ на произвол судьбы. А кому-то приходится работать в поте лица даже на поле для гольфа. Мы изучили курортные предпочтения зарубежных лидеров.
Огонь, ярость и гольф
Президент США Дональд Трамп решил провести каникулы длительностью 17 дней в своем частном гольф-клубе в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Миллиардер — заядлый любитель гольфа и проводит так свой отпуск не в первый раз. Этим летом у переезда в Нью-Джерси есть и объективная причина: в Белом доме ремонт. Трамп и его помощники не устают подчеркивать, что в отпуске президент вовсе не собирается отдыхать. Дело в том, что в США вообще не принято брать длительные выходные, потому что во многом это расценивается как разгильдяйство. Особенно если дело касается ответственных руководителей.
Поэтому Трамп в дни отпуска, кажется, активен как никогда и всеми силами старается показать, что каждую секунду он (мысленно) с американским народом. Пул журналистов отправился в Нью-Джерси вслед за президентом, и глава Белого дома не устает созывать их на пресс-конференции, хотя раньше он довольно неохотно общался с репортерами. Именно рядом с полями для гольфа было сделано одно из самых жестких заявлений Трампа в отношении Северной Кореи. Президент пообещал обрушить на Пхеньян «огонь и ярость, с которыми до сих пор не сталкивался мир», если КНДР решится на военную провокацию.
Однако Трампа все равно обвиняют в лицемерии. Миллиардер раньше часто критиковал своего предшественника Барака Обаму за его пристрастие к гольфу, которое якобы вредило работе президента. «Я буду работать для вас, я не буду отлучаться для игры в гольф», — обещал он во время предвыборной кампании. А в одной из своих книг бизнесмен подчеркнул: «Никогда не берите отпуск. Зачем он вам? Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы работаете не там, где нужно». Правда, по мнению Трампа, даже с игровой клюшкой наперевес можно продолжать делать бизнес.
Миллиардер в течение своего правления также часто отлучался в Мар-а-Лаго — свое поместье и гольф-клуб во Флориде. Бдительные граждане даже заподозрили, что он продает возможность поиграть в эту игру с самим собой, ведь доходы клуба за последний год выросли вдвое, как и плата за членство в нем. «Вы должны это ему простить, — иронично прокомментировал нынешний президентский отпуск телеведущий Стивен КОЛЬБЕРТ, — ему нужно расслабиться после месяцев изнурительного гольфа в Мар-а-Лаго».
Супруга президента Меланья сопровождает его во время отпуска в Нью-Джерси. Но по своему обыкновению она не любит показываться перед камерами. Репортеры заметили ее только один раз, когда она присутствовала на пресс-брифинге с участием своего мужа.
Глава государства довольно четко пытается показать, какие президентские обязанности он выполняет во время отпуска. Однако как именно он отдыхает, неизвестно: Белый дом не раскрывает подробности его повседневных занятий. А вот Барак Обама, напротив, охотно делился подобной информацией. Журналисты получали сообщения о том, собирается ли президент провести денек на пляже или поиграть в гольф. Обычно Обама не брал долгих отпусков, но если и выбирался куда-нибудь из Вашингтона на каникулы, то, как правило, в родные Гавайи. Именно там он провел и первый отпуск после президентства. На фотографиях, запечатлевших экс-президентскую чету, видно, что Мишель Обама позволила себе гораздо более откровенные наряды, чем раньше. И неудивительно, теперь ей можно не бояться того, что скажут о ней окружающие.
Привычка — вторая натура
Европейские политики тоже довольно постоянны в выборе мест для летних каникул. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже 20 лет путешествует по Швейцарским Альпам и северной Италии. Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется туда же, причем пятый год подряд. Также главы правительств увлекаются хайкингом — спортивной ходьбой по горам.
Тереза Мэй, так же как и Дональд Трамп, особо подчеркнула, что, даже находясь в горах, она будет исполнять свои обязанности. И это несколько необычно для британских премьеров, которые, как правило, назначали заместителя на время своего отсутствия. Мэй же никого конкретного на свое место не посадила. А ведь ее отпуск продлился в общей сложности три недели, хотя ей и пришлось прерывать его для того, чтобы вернуться на время в Соединенное Королевство и принять участие в официальном мероприятии в Бельгии.
Британский премьер и ее муж Филипп ранее называли Швейцарские Альпы своим любимым местом отдыха, потому что оно прекрасно подходит для ходьбы. Однако недавние пасхальные каникулы Тереза Мэй провела в Уэльсе. Именно во время их она приняла решение провести досрочные парламентские выборы. Впрочем, нельзя назвать его удачным: Партия консерваторов в результате внеочередного раунда голосования потеряла решающее большинство в парламенте. Поэтому перед нынешним отпуском Мэй пошутила: «Думаю, многие рады, что я еду в Альпы, а не снова в Уэльс». Однако рады не все: главе правительства припоминают, что она выступает за «жесткий» выход Великобритании из Евросоюза, но отечественным курортам предпочитает как раз европейские.
Неизменные привычки Ангелы Меркель даже стали поводом для шуток. Она не только пятый год подряд вместе с мужем Иоахимом Зауэром выбирает один и тот же маршрут для прогулки по горам северной Италии, но и носит при этом одинаковый наряд. Каждый год репортеры запечатлевают бундесканцлерин в светло-бежевых спортивных брюках и красной клетчатой рубашке, порой с явно унылым выражением лица.
Политика на пляже
Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон сделал патриотичный выбор и поехал отдыхать в Марсель. Вместе с женой Брижит он поселился в особняке своего родственника. Супруги уже осмотрели местный замок Бюзис, в котором располагается Музей кинематографии французского Средиземноморья. В планах у президента — пробежка по самому длинному пляжу Марселя, Прадо.
Изначально Макрон планировал провести отпуск на атлантическом побережье Франции в городе Ла-Бонь. Однако служба безопасности не рекомендовала ему селиться в принадлежащем ему особняке, потому что здание располагается в оживленном центре города и вплотную примыкает к другим домам. Так что выбор был сделан в пользу Марселя, и, как отмечают французские эксперты, не зря. Этот город считается народным курортом в отличие от фешенебельной Ниццы. Таким образом, Макрон продемонстрировал свою близость к простым гражданам и патриотизм. Кроме того, он всегда сможет оперативно вернуться к работе в случае чрезвычайной ситуации. А вот один из его предшественников — Николя Саркози, вызывал на себя огонь критики, потому что родным просторам предпочитал элитный отдых на американских озерах.
Отдыхать на пляже любил и бывший британский премьер Дэвид Кэмерон. А вот его канадский коллега Джастин Трюдо не только не упускает возможности заняться серфингом на белоснежных тропических берегах, но и предпочитает делать это за счет налогоплательщиков. Его рождественский отпуск на Багамах обошелся казне в $127 000. Трюдо и целая плеяда канадских высокопоставленных чиновников с комфортом расположились на частном острове миллиардера Ага-хана, а долетели туда на самолете CC‑144 Challenger. Естественно, за счет средств департамента национальной безопасности. Об этом стало известно из документа, опубликованного канадской палатой общин. Сам Трюдо отрицал, что запускал руку в казну, однако скандал изрядно подмочил его репутацию.
А вот на солнечную Италию в этом году, похоже, напала эпидемия трудоголизма. Даже глава Ватикана Папа Римский Франциск отказался от традиции ежегодного отпуска, которую поддерживали его предшественники. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони тоже пока отдыхать не собирается, как и его кабинет министров. Апеннинский полуостров все еще страдает от последствий миграционного кризиса, и правительство активно пытается решить эту проблему, проводя внеочередные заседания и встречи с представителями Ливии. То ли дело бывший премьер Сильвио Берлускони, регулярно появлявшийся на сицилийских пляжах в окружении красивых женщин вне зависимости от политической ситуации.
Любовь ГЛАЗУНОВА.
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