Президент Молдовы: я никогда не отдам приказ воевать с Приднестровьем
Игорь Додон рассказал, кто в Молдове представляет интересы Запада
Рабочий график президента Молдовы по-прежнему перенасыщен. В интервью информационному агентству «ТАСС» он ответил на многие вопросы по внутренней и внешней политике. В минувший четверг президент посетил авиабазу «Дечебал» и еще раз высказался об отношениях с Россией.
Кто провоцирует возобновление конфликта на Днестре?
На вопрос о том, кому выгодна перспектива возобновления конфликта на Днестре, глава государства заявил, что реальных предпосылок для войны в Приднестровье нет. Но в эскалации напряженности в нашей стране заинтересованы влиятельные политики как в Молдове, так и за рубежом.
— Чтобы угодить своим покровителям на Западе, демократы выступают против проводимого мною курса на восстановление стратегического партнерства с Россией. Для этого регулярно устраивают демарши против Москвы – от запрета российских СМИ, высылки журналистов, политологов до объявления персонами нон грата российских дипломатов, вице-премьера Дмитрия Рогозина, – отметил президент.
Игорь Додон напомнил, что члены молдавского правительства, обвиняющие вице-премьера, министра РФ в оскорблениях в их адрес, словно воды в рот набирают, когда их румынские коллеги говорят о планах поглощения Молдовы соседней Румынией.
— Думаю, полномасштабная война правительственной коалиции не нужна. Но провокация, которая приведет к эскалации напряженности вокруг Приднестровья в канун президентских выборов в России, а также парламентской кампании в Молдове, – беспроигрышный шаг, – сделал вывод лидер страны.
Глава государства заявил, что в Москве прекрасно информированы и понимают внутриполитическую ситуацию в Молдове. Игорь Додон сообщил о возвращении еще 18 молдавских компаний на российский рынок. Причем это происходит на фоне недружественных действий, которые правительство Молдовы принимает в отношении России.
Укреплять нейтралитет Молдовы
Президент Республики Молдова посетил авиабазу «Дечебал» в Мэркулешть, а также базу для хранения техники, вооружения и военного имущества во Флорешть.
В ходе посещения военной базы глава государства заявил, что убедился в том, что обстановка не претерпела каких-либо изменений, следов присутствия иностранных войск также не обнаружено.
Игорь Додон отметил, что считает необходимым кардинальное реформирование системы обороны. Прежде всего нужно перевести воинскую службу на контрактную основу. Необходимо обеспечить профессионализм и должную мотивированность воинского состава со стороны государства, что даст ему возможность реагировать в чрезвычайных ситуациях. Президент страны считает также необходимым возврат к гарантированному социальному пакету для военнослужащих, который был отменен властями в 2009 году.
«Все эти и другие вопросы будут вынесены на обсуждение Высшего совета безопасности, заседание которого намечено на 29 августа этого года», – заявил глава государства.
Игорь Додон выразил сожаление в связи с тем, что некоторые политики начали подготовку к новому политическому сезону с попыток спекуляции на резонансную тему – национальной безопасности, не отдавая себе отчет в том, что подобные действия могут нанести значительный ущерб стране и нашим гражданам. Президент подчеркнул, что в качестве главнокомандующего Вооруженных сил им будет сделано все возможное для сохранения мира в нашей стране, укрепления нейтрального статуса Республики Молдова, недопущения вступления страны в какие-либо военные блоки.
Кому дорога память о павших
24 августа, в 73-й годовщину Ясско-Кишиневской операции, под патронатом Президента РМ пройдут мероприятия в честь освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.
В 10.00 на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» состоится возложение цветов к Вечному огню. Будет открыта полевая кухня с традиционной солдатской кашей и 100 граммами фронтовых.
В 19.00 на площади Великого национального собрания в Кишиневе состоится праздничный концерт. На сцене выступят президентский оркестр, хор монастыря Курки и известный российский певец Григорий Лепс.
Президент Молдовы Игорь Додон обратился ко всем гражданам республики, вне зависимости от политических и геополитических взглядов и предпочтений, кому дорога память о павших при освобождении Молдовы героях, принять участие в мероприятиях по случаю великой даты.
Политические провокации не пройдут
«Как бы ни старались правительство и парламентское большинство испортить отношения с Россией – ничего не получается. Цифры говорят сами за себя», – сказал Президент РМ Игорь Додон и привел данные официальной статистики.
По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, из 9,3 тысячи тонн овощей, которые Молдова экспортировала с января по июль 2017 года, 8,8 тысячи тонн пришлись на страны СНГ, из которых 8,18 тысячи тонн были отправлены в Россию. Для сравнения, в прошлом году Молдова экспортировала в Россию всего 981 тонну овощей, а в целом в страны СНГ – 1836 тонн. В то же время в страны Европейского союза с января по июль 2017 года Молдова экспортировала всего 575 тонн овощей.
За этот же период времени Молдова экспортировала 108 тысяч тонн фруктов. 107 тысяч тонн попали на рынок СНГ, при этом 103 тысячи – в Россию. В ЕС Молдова экспортировала 1099 тонн фруктов.
«Эти цифры в очередной раз доказывают, что никакие политические провокации не могут изменить естественный ход вещей и негативно повлиять на экономическую составляющую наших стратегических отношений с Россией.
Работаем дальше …» — подчеркнул Игорь Додон.
Дом для многодетной семьи
Игорь Додон, находившийся с рабочим визитом во Флорештском районе, посетил вместе с супругой Галиной Додон семью Рышняк из села Мэркулешть.
Семья, в которой растут и воспитываются 7 детей, из которых 4 девочки и 3 мальчика в возрасте от 5 месяцев до 14 лет, осталась без жилья из-за пожара, уничтожившего их прежний дом. Решив оказать посильную помощь, Игорь и Галина Додон вручили семейству Рышняк ключи от нового жилья в селе Мэркулешть. Дом был приобретен Благотворительным фондом «Din Suflet», который курирует Первая леди. Также семье были переданы предметы домашнего обихода, мебель, а также продукты питания.
«Мы обязаны быть рядом с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Добрые начинания продолжатся», – отметили президент и его супруга.
Ольга ВИЕРУ.
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