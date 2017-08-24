Игорь Додон рассказал, кто в Молдове представляет интересы Запада

Рабочий график президента Мол­довы по-прежнему перенасыщен. В интервью информационному агентству «ТАСС» он ответил на мно­гие вопросы по внутренней и внеш­ней политике. В минувший четверг президент посетил авиабазу «Дече­бал» и еще раз высказался об отно­шениях с Россией.

Кто провоцирует возобновление конфликта на Днестре?

На вопрос о том, кому выгодна перспек­тива возобновления конфликта на Днестре, глава государства заявил, что реальных предпосылок для войны в Приднестровье нет. Но в эскалации напряженности в нашей стране заинтересованы влиятельные поли­тики как в Молдове, так и за рубежом.

— Чтобы угодить своим покровителям на Западе, демократы выступают против про­водимого мною курса на восстановление стратегического партнерства с Россией. Для этого регулярно устраивают демарши про­тив Москвы – от запрета российских СМИ, высылки журналистов, политологов до объ­явления персонами нон грата российских дипломатов, вице-премьера Дмитрия Рого­зина, – отметил президент.

Игорь Додон напомнил, что члены мол­давского правительства, обвиняющие вице-премьера, министра РФ в оскорблениях в их адрес, словно воды в рот набирают, когда их румынские коллеги говорят о планах погло­щения Молдовы соседней Румынией.

— Думаю, полномасштабная война пра­вительственной коалиции не нужна. Но про­вокация, которая приведет к эскалации на­пряженности вокруг Приднестровья в канун президентских выборов в России, а также пар­ламентской кампании в Молдове, – беспрои­грышный шаг, – сделал вывод лидер страны.

Глава государства заявил, что в Москве прекрасно информированы и понимают внутриполитическую ситуацию в Молдове. Игорь Додон сообщил о возвращении еще 18 молдавских компаний на российский рынок. Причем это происходит на фоне не­дружественных действий, которые прави­тельство Молдовы принимает в отношении России.

Укреплять нейтралитет Молдовы

Президент Республики Молдова посе­тил авиабазу «Дечебал» в Мэркулешть, а так­же базу для хранения техники, вооружения и военного имущества во Флорешть.

В ходе посещения военной базы глава государства заявил, что убедился в том, что обстановка не претерпела каких-либо из­менений, следов присутствия иностранных войск также не обнаружено.

Игорь Додон отметил, что считает не­обходимым кардинальное реформирова­ние системы обороны. Прежде всего нужно перевести воинскую службу на контрактную основу. Необходимо обеспечить профес­сионализм и должную мотивированность воинского состава со стороны государства, что даст ему возможность реагировать в чрезвычайных ситуациях. Президент стра­ны считает также необходимым возврат к гарантированному социальному пакету для военнослужащих, который был отменен вла­стями в 2009 году.

«Все эти и другие вопросы будут вынесены на обсуждение Высшего совета безопасности, заседание которого намечено на 29 августа этого года», – заявил глава государства.

Игорь Додон выразил сожаление в связи с тем, что некоторые политики начали под­готовку к новому политическому сезону с попыток спекуляции на резонансную тему – национальной безопасности, не отдавая себе отчет в том, что подобные действия могут нанести значительный ущерб стране и нашим гражданам. Президент подчеркнул, что в качестве главнокомандующего Воору­женных сил им будет сделано все возможное для сохранения мира в нашей стране, укре­пления нейтрального статуса Республики Молдова, недопущения вступления страны в какие-либо военные блоки.

Кому дорога память о павших

24 августа, в 73-й годовщину Ясско-Кишиневской операции, под патронатом Президента РМ пройдут мероприятия в честь освобождения Молдовы от фашист­ских захватчиков.

В 10.00 на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» состоится возло­жение цветов к Вечному огню. Будет откры­та полевая кухня с традиционной солдатской кашей и 100 граммами фронтовых.

В 19.00 на площади Великого нацио­нального собрания в Кишиневе состоится праздничный концерт. На сцене выступят президентский оркестр, хор монастыря Кур­ки и известный российский певец Григорий Лепс.

Президент Молдовы Игорь Додон об­ратился ко всем гражданам республики, вне зависимости от политических и геопо­литических взглядов и предпочтений, кому дорога память о павших при освобождении Молдовы героях, принять участие в меро­приятиях по случаю великой даты.

Политические провокации не пройдут

«Как бы ни старались правительство и парламентское большинство испортить от­ношения с Россией – ничего не получает­ся. Цифры говорят сами за себя», – сказал Президент РМ Игорь Додон и привел данные официальной статистики.

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, из 9,3 тысячи тонн овощей, которые Молдова экс­портировала с января по июль 2017 года, 8,8 тысячи тонн пришлись на страны СНГ, из которых 8,18 тысячи тонн были отправлены в Россию. Для сравнения, в прошлом году Молдова экспортировала в Россию всего 981 тонну овощей, а в целом в страны СНГ – 1836 тонн. В то же время в страны Европейского союза с января по июль 2017 года Молдова экспортировала всего 575 тонн овощей.

За этот же период времени Молдова экспортировала 108 тысяч тонн фруктов. 107 тысяч тонн попали на рынок СНГ, при этом 103 тысячи – в Россию. В ЕС Молдова экс­портировала 1099 тонн фруктов.

«Эти цифры в очередной раз доказыва­ют, что никакие политические провокации не могут изменить естественный ход вещей и негативно повлиять на экономическую со­ставляющую наших стратегических отно­шений с Россией.

Работаем дальше …» — подчеркнул Игорь Додон.

Дом для многодетной семьи

Игорь Додон, находившийся с рабочим визитом во Флорештском районе, посетил вместе с супругой Галиной Додон семью Рышняк из села Мэркулешть.

Семья, в которой растут и воспитывают­ся 7 детей, из которых 4 девочки и 3 мальчика в возрасте от 5 месяцев до 14 лет, осталась без жилья из-за пожара, уничтожившего их прежний дом. Решив оказать посильную по­мощь, Игорь и Галина Додон вручили семей­ству Рышняк ключи от нового жилья в селе Мэркулешть. Дом был приобретен Благо­творительным фондом «Din Suflet», который курирует Первая леди. Также семье были переданы предметы домашнего обихода, мебель, а также продукты питания.

«Мы обязаны быть рядом с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Добрые начинания продолжатся», – отметили пре­зидент и его супруга.

Ольга ВИЕРУ.