В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ЛАМПУ, ПОМОГАЮЩУЮ ВЫЙТИ ИЗ ДЕПРЕССИИ
Группа исследователей, представляющих Томский университет систем управления и радиоэлектроники, создала лампу, свет от которой придает сил, повышает работоспособность и позволяет эффективно бороться с депрессией. Как сообщается, свет от этой лампы особым образом влияет на работу мозга человека.
Мерцающий свет от прибора попадает на сетчатку и стимулирует ритмы головного мозга, в первую очередь альф-ритм, который у людей связан с расслабленным состоянием, и бета-ритм, связанный с высшими когнитивными процессами и фокусированием внимания. Бета-ритм в первую очередь фиксируется, когда человек наблюдает за происходящими событиями с открытыми глазами или сосредоточен на решении каких-либо текущих проблем. Лампа может также работать и в обычном режиме.
По словам разработчиков, если человек находится под воздействием «стимулирующего» излучения на протяжении десяти минут, его работоспособность повышается. Также предполагается, что мерцающий свет позволяет эффективнее выходить из депрессии.
Лампа уже прошла первую проверку — ученые попросили добровольцев выполнить ряд заданий как при «стимулирующем», так и при обычном свете. Сравнив количество ошибок в обоих случаях и проанализировав электроэнцефалограммы, снятые у участников во время экспериментов, разработчики, как сообщается, остались удовлетворены результатами.
В перспективе специалисты планируют проверить, не снижает ли эффективность лампы дневное излучение.
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