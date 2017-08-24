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В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ЛАМПУ, ПОМОГАЮЩУЮ ВЫЙТИ ИЗ ДЕПРЕССИИ

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ЛАМПУ, ПОМОГАЮЩУЮ ВЫЙТИ ИЗ ДЕПРЕССИИ
24 августа
00:00 2017
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Группа исследователей, представляющих Томский университет систем управ­ления и радиоэлектроники, создала лампу, свет от кото­рой придает сил, повышает работоспособность и позво­ляет эффективно бороться с депрессией. Как сообщается, свет от этой лампы особым образом влияет на работу мозга человека.

Мерцающий свет от при­бора попадает на сетчатку и стимулирует ритмы головного мозга, в первую очередь альф-ритм, который у людей связан с расслабленным состоянием, и бета-ритм, связанный с высши­ми когнитивными процессами и фокусированием внимания. Бета-ритм в первую очередь фиксируется, когда человек на­блюдает за происходящими со­бытиями с открытыми глазами или сосредоточен на решении каких-либо текущих проблем. Лампа может также работать и в обычном режиме.

По словам разработчиков, если человек находится под воз­действием «стимулирующего» излучения на протяжении десяти минут, его работоспособность повышается. Также предполага­ется, что мерцающий свет позво­ляет эффективнее выходить из депрессии.

Лампа уже прошла первую проверку — ученые попросили добровольцев выполнить ряд заданий как при «стимули­рующем», так и при обычном свете. Сравнив количество ошибок в обоих случаях и про­анализировав электроэнцефа­лограммы, снятые у участни­ков во время экспериментов, разработчики, как сообщает­ся, остались удовлетворены результатами.

В перспективе специалисты планируют проверить, не снижает ли эффективность лампы дневное излучение.

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