Ренато Усатый: Я рискнул всем, поставил на карту все
На днях Усатый дал большое интервью радиостанции Europa Liberă, ответив на множество острых вопросов
Несмотря на отчаянные усилия властей, предпринимаемые по нейтрализации деятельности Ренато Усатого, он по-прежнему остается одним из наиболее активных политических деятелей в Молдове. Все средства массовой информации ежедневно тиражируют его суждения и оценки происходящего в нашей стране.
Об Илане Шоре
— Нет, я не соревнуюсь ни с Иланом Шором, ни с кем другим. Шор делает то, что он делает: знаете, украсть несколько сот миллионов и потратить пять миллионов на город Оргеев – невелика заслуга. Я бы так сказал: это крупнейшая экономическая уловка в мировой истории. То, что я сделал в Бельцах, я сделал из собственного кармана, на задекларированные доходы, по которым исправно плачу налоги. И в своих действиях я не ищу какой-то политической подоплеки, как отдельные наши политики, которые стараются приурочить свою активность к определенным датам, я что к Рождеству, что к Новому году или ко Дню независимости стараюсь устраивать праздники в Бельцах, и на эти мероприятия, кстати, приходят не только бельчане, но и жители других городов. Понимаете? И ничего плохого я в этом не вижу.
О том, как не стать карманной оппозицией
— Все, кто, как говорят молдаване, посмели открыть рот против Плахотнюка, навлекли на себя серьезные проблемы. Это касается абсолютно всех – и рыбешек покрупнее, и тех, что помельче. Кто-то пытался услужить Плахотнюку, дабы не усугубить свою ситуацию. Я горжусь тем, что не стал карманной, как говорят русские, ручной оппозицией. Поэтому у меня не просто большие проблемы – очень большие. Посмотрите, что показывают они по телевизору – Усатый, русская мафия, убийства, грабежи, что-то там еще… Понимаете, они уже не знают, что бы еще придумать. Я горжусь тем, что, как показал опрос IDIS Viitorul, в Бельцах уровень прозрачности за шесть месяцев составил 84%. Мы единственный город в Молдове, который получил оценку «A+». Нет другого города, который вписался бы в категорию «A» или «B»; за нами следует Кагул с 40%, что соответствует категории «B–». Понимаете?
О смешанной системе
— Проблема в том, что сегодня с Плахотнюком мало кто готов реально побороться. С Додоном воюют все – с Плахотнюком мало кто решится. В феврале они решили очень важный – для себя – вопрос, и об этом должны знать все. Итак, в феврале Додон начал в Санкт-Петербурге готовить людей к смешанной системе, а раз Додон начал этим заниматься, мне, естественно, стало ясно, что это уже дело решенное… Он вез их на специальные курсы в Санкт-Петербург, готовил к этому, хотя о смешанной системе, если вы помните, в феврале еще не говорил ни Плахотнюк, ни Додон. После этого они принимают еще одно решение: «Если будут проблемы с европейцами, американцами, если граждане начнут акции протеста и что-то сорвется со смешанной системой, оставим в силе старую систему, и тогда надо быть готовым к тому, что после пятого номера каждый второй депутат будет человеком Плахотнюка, из тех, кого Плахотнюк готовил для смешанной системы». Например, номер 5 в списке социалистов – человек Додона, номер 6 – человек Плахотнюка, 7 – Додона, 8 – Плахотнюка… Кроме того, я думаю, у Плахотнюка может оказаться еще один-два человека, это его стиль – подкупать депутатов. И получается, что Плахотнюку сейчас нестрашны и досрочные выборы, не так ли? Он оставляет Додона с носом, он пытается убить меня, потому что если Додон и получит большинство (он его не получит, но – допустим), то по их варианту получается, что половина депутатов, человек тридцать – люди Плахотнюка. Ну, а дальше…
Об уголовных делах
— До 2014 года, когда я пришел в политику – а я ведь знаю Плахотнюка более десяти лет, Филата – немного меньше, Воронина знаю лет 14, с Урекяном знаком 15 лет, – все они приезжали в Москву, мы ездили в Кишинев, я ходил к ним в гости, ходил с Плахотнюком в его клуб, понимаете?
Я был бизнесменом, я мог сохранить такие отношения и по сей день, безо всякой головной боли, без всяких уголовных дел, потому что первое уголовное дело на меня завели тогда, когда я появился на политической сцене Кишинева. Я рискнул всем, поставил на карту все, у меня нет банковских счетов, нет скрытых денег… Я уехал в Россию в 2004 году, и вынудили меня к этому парни Воронина, которым не нравилось, что мои родители были учителями в школе, что никто меня не крышевал, что я работал в то время на Железной дороге…
О попытке похищения
— Почему Плахотнюк прошлой осенью с помощью своих бандитов в молдавской полиции (и нынешних полицейских, и бывших – там все были замешаны) пытался похитить меня из родного дома? Они собирались вывезти меня в Белоруссию, накачать наркотиками, а дальше все как по маслу – у Усатого передозировка… Прокуроры, судьи, полицейские Плахотнюка не хотят, чтобы я оказался за решеткой, как Филат и другие. Они хотят спровоцировать ситуацию, при которой я никогда не смогу вернуться в Молдову. В октябре 2016 года меня объявили в международный розыск. Так? Скоро год как. За этот год меня никто не трогал, меня даже не вызывали на допрос в порядке судебного запроса – ничего абсолютно. Я думаю, они опасаются выйти на меня, потому что в этом случае они получат все доказательства, которые придется подшить к делу. Представляете – приехать ко мне и получить доказательства, а не голословные заявления и обвинения?
Влад ПЕРЖУ.
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