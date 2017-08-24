И что делать, если вам попался альфонс или пикапер

Каждая женщина мечтает о красивом, сильном, надежном, заботливом спутнике жизни. Однако такие представители сильного пола чаще всего встре­чаются в кино. В жизни же воз­можны самые разные нюансы. С помощью экспертов мы попы­тались разобраться в основных мужских психотипах и помочь женщинам не попасться на удочку ловеласа или не стать жертвой тирана.

Кто-то из женщин ходит на свидания, чтобы получить новые волнительные эмоции, а кто-то — чтобы заполучить мужа. Однако на первом свидании порой непросто опре­делить, что за мужчина вам попался. Иногда это приводит к печальным последствиям — вчерашний любовник растворяется без следа, а порой еще и с вашими деньгами. Поэтому эксперты-психологи настоятельно рекомендуют женщинам обращать внимание на мужской психотип, которых на самом деле не так много. Правда, в чистом виде в приро­де они практически не встречаются (в боль­шинстве случаев попадаются смеси разных типажей). И все же основные черты тех или иных психотипов помогут вам, что называет­ся, с полпинка понять, чего ждать от вашего воздыхателя в будущем, и прогнозировать возможные последствия вступления с ним в интимные отношения.

Как рассказывает психолог, гипноте­рапевт, член общероссийской профес­сиональной психотерапевтической лиги Михаил РЕЙМАРОВ, основных часто встре­чающихся мужских психотипов пять. Попро­буем изучить каждый из них.

Мужчина-покровитель

Этот типаж напоминает Ипполита из лю­бимого россиянами фильма «Ирония судь­бы, или С легким паром!». Надежный, во­левой, решительный. О таком мечтает если не каждая женщина, то как минимум 80% из них. Это психологически сильный мужчина, глава семьи, берущий на себя принятие всех решений. Женщина при нем играет второ­степенную роль.

Внешние проявления этого психотипа яркие, но внутри есть слабинка. «Они лю­бят говорить или давать понять: «Я здесь главный», хотят чувствовать себя значимы­ми и ведущими везде, даже в сексе. Такие люди жесткие, не сентиментальные, часто подозрительные, любят постоянно контро­лировать свою женщину. Они часто бывают успешными руководителями, но в быту на­стоящие тираны», — рассказывает Михаил Реймаров.

Опознать такого мужчину можно по рас­суждениям о роли мужчины и женщины в се­мье, быстрым перениманием инициативы в свои руки. «С ним вероятность незащищен­ного секса минимальна: он чувствует за все ответственность и планирует на несколько шагов вперед. Но если в процессе полового акта что-то пошло не так и у женщины на­ступит беременность, этот мужчина вряд ли бросит ее одну. Если не женится, то будет поддерживать морально и материально», — комментирует Михаил Реймаров.

Переделать таких мужчин крайне слож­но. Даже невозможно, так как они считают, что с ними все в порядке, а вот с окружающи­ми — нет. «Они разрушают людей, которые рядом. Семья для них — лишь необходимый статус. Я знал одну женщину, которой по­клонник заявил: «У тебя есть 48 часов, чтобы решить, выходишь ты за меня замуж или нет. Ты мне подходишь». Но у нее хватило ума от этого предложения отказаться», — расска­зывает Реймаров.

Мужчина — беглец от реальности

Такие плохо адаптируются к жизни. Чтобы получить контроль над окружающими и над ситуацией, они пытаются обрести не­которые тайные знания, часто увлекаются мистикой, эзотерикой. Беглецы от реально­сти находятся всегда на переломе. Им нуж­на муза-вдохновительница. Они болезненно воспринимают любой упрек, склонны к плак­сивости и депрессиям. Они мечутся между «я супер» и «я полное ничтожество». В жиз­ни такие мужчины, как правило, не успешны. Они пытаются состояться в эзотерике — и только тратят время. Чем отношения с ними чреваты? Тем, что они будут периодически терять чувство реальности и уходить в себя, а музе придется терпеть эти периоды, когда ее мужчина будет на полном серьезе гово­рить: «Смывать в туалете за собой совсем не важно».

«Эти мужчины болезненно воспринима­ют критику, ибо считают, что их мнение един­ственно верное, ибо основано на том, что все в мире предопределено свыше, — отмечает Михаил Реймаров. — Они быстро вдохнов­ляются, постоянно начинают что-то новое, но не доводят дело до конца, бросают всё. С ними нужно быть осторожными. Если они поймут, что перед ними может встать шанс отцовства, они, скорее всего, сбегут, опаса­ясь, что их жизнь войдет в равномерное рус­ло и станет скучной. Хотя среди таких мужчин могут оказаться и достаточно порядочные люди, которые отнесутся к возможной бе­ременности как к предопределенности. Но про свою ответственность они думают в по­следнюю очередь».

Мужчина-пикапер

«Весь на понтах» — так говорят про него. Но это всего лишь попытка решения внутренних проблем, неустроенности, не­полноценности, несостоятельности. Пика­пер закрывает эту дыру в психике, постоян­но меняя партнерш. После кратковременных отношений они быстро остывают. С воз­растом потребность в новых ощущениях не утрачивается, однако достигнуть желаемого становится все сложнее — вот уже и лысина появилась, и брюшко выросло…

Пикаперы крайне редко достигают со­циальной успешности. Они пытаются стать манипуляторами в отношениях, но боятся женщин. На постоянные отношения они ре­шаются крайне редко, сложности их пуга­ют. «Если у вас близкоидущие постельные планы, с таким мужчиной можно вступить в контакт. Но помните — вы ему не нужны», — предупреждает наш эксперт.

В стремлении произвести впечатление эти мужчины не скупятся на комплименты, подарки. Он хочет овладеть вниманием женщины, выведать у нее всю нужную ему информацию, избегая при этом рассказов о себе. Теряется, если не может управлять беседой, когда женщина берет инициативу в свои руки. Цели пикапера приземленные — секс, и отношения с ним дальше посте­ли обычно не заходят. Взять на себя ответ­ственность за то, что во время полового акта могло произойти оплодотворение, — это точно не про него.

Мужчина-альфонс

Этот типаж пытается решить свои про­блемы и добиться социального успеха за счет женщин, не испытывая по этому поводу ни малейших терзаний и угрызений совести. Альфонс умеет делать комплименты, умеет угодить. Он талантливый психолог, быстро считывает все ваши слабости и играет на струнах вашей души. На таких мужчин чаще всего клюют женщины с определенными невротическими особенностями, недо­любленностью. Но они должны помнить: «любовь» альфонса не вечна. Как только он найдет более выгодную партию, он без за­зрения совести вас бросит.

«С альфонсами постоянно что-то про­исходит, какие-то форс-мажоры, неприят­ности, когда его нужно утешить. Они требу­ют постоянной заботы о себе, хнычут, давят на жалость. И, конечно, с радостью воспри­нимают любые попытки заплатить за него, одолжить ему денег. В этом они весьма изобретательны и хитры», — предупрежда­ет наш эксперт. Это психологически слабые люди, которые играют роль ребенка, кото­рого нужно пожалеть. Хотя чисто внешне они, как правило, привлекательны и очень ухожены. Ни внешность, ни возраст женщи­ны для них не имеют значения. Если у вас возникают какие-то сложности в финансо­вой сфере, альфонсы просчитывают: выгод­но ли им поддерживать с вами отношения? К вопросам создания семьи и заведения детей они подходят с холодным расчетом. И если им выгодно, чтобы вы забеременели и вышли за него замуж, они это сделают.

Мужчина-партнер

Такие, увы, встречаются весьма ред­ко. Это самодостаточные и уверенные в себе люди. А ведь именно они настроены на долговечные, равноправные, честные отношения. Это совсем не значит, что вы будете поровну пользоваться туалетной бу­магой. Это значит, что ваши с ним интересы будут равноценно важны. Партнеры ценят и уважают свою женщину, строят отношения открыто. «Я не буду рад, если мы расста­немся, но я это переживу», — говорят такие мужчины.

«Понять, что перед вами именно такой мужчина, можно оценив, насколько есте­ственно он признает свои ошибки, разре­шает себе проявлять эмоции. Он уверен в собственном мнении и следует ему, он готов прислушиваться к окружающим и со­блюдать здравый баланс между тем, что он думает, и тем, что думают другие. В случае если во время секса порвался презерватив или вовремя не удалось прервать половой акт, он вместе с партнершей обсудит, что нужно сделать — положиться на авось, ро­жать ребенка, если наступит беременность, или принять препараты экстренной контра­цепции», — говорит психолог.

…По данным исследования «Индекс женского здоровья», большинство россий­ских женщин (81%) считают наиболее эф­фективным методом презерватив, а каждая четвертая женщина считает также действен­ными прерванный половой акт и календар­ный метод (26% и 28% соответственно). Но ни один из них не дает гарантии от неже­лательной беременности. Например, 14% женщин, которые использовали презерва­тивы, были вынуждены сделать аборт.

— У многих женщин в жизни бывают случайные половые контакты. Как говорит Михаил Жванецкий, «одно неверное движе­ние — и ты отец». От 25% до 40% беремен­ностей происходят в результате случайных половых контактов. Конечно, нежелатель­ную беременность нужно стараться предот­вратить, для чего существует немало спо­собов плановой контрацепции. В случае, когда женщина не смогла устоять (а такое тоже бывает), например, стала жертвой пи­капера или альфонса, можно использовать экстренную контрацепцию. Помните, что у вас есть три дня после незащищенного по­лового контакта, чтобы принять таблетку и предотвратить наступление нежелательной беременности. Лавровый лист, прыгание со шкафа, гомеопатия тут не помогут. Нужны специальные препараты для экстренной контрацепции, — советует международный эксперт ВОЗ в сфере охраны репродуктив­ного здоровья и планирования семьи Лю­бовь Ерофеева.

— Помните: вы можете поступить не­разумно, оказавшись в отношениях не с тем мужчиной. Поэтому всегда помните о своих интересах и старайтесь изолировать себя от людей, которые вносят в вашу жизнь эмо­циональный разлад, — советует Реймаров.

Екатерина ПИЧУГИНА.