ПЯТЬ ПСИХОТИПОВ МУЖЧИН: КАК РАСКУСИТЬ ПОКЛОННИКА С ПЕРВОГО СВИДАНИЯ
И что делать, если вам попался альфонс или пикапер
Каждая женщина мечтает о красивом, сильном, надежном, заботливом спутнике жизни. Однако такие представители сильного пола чаще всего встречаются в кино. В жизни же возможны самые разные нюансы. С помощью экспертов мы попытались разобраться в основных мужских психотипах и помочь женщинам не попасться на удочку ловеласа или не стать жертвой тирана.
Кто-то из женщин ходит на свидания, чтобы получить новые волнительные эмоции, а кто-то — чтобы заполучить мужа. Однако на первом свидании порой непросто определить, что за мужчина вам попался. Иногда это приводит к печальным последствиям — вчерашний любовник растворяется без следа, а порой еще и с вашими деньгами. Поэтому эксперты-психологи настоятельно рекомендуют женщинам обращать внимание на мужской психотип, которых на самом деле не так много. Правда, в чистом виде в природе они практически не встречаются (в большинстве случаев попадаются смеси разных типажей). И все же основные черты тех или иных психотипов помогут вам, что называется, с полпинка понять, чего ждать от вашего воздыхателя в будущем, и прогнозировать возможные последствия вступления с ним в интимные отношения.
Как рассказывает психолог, гипнотерапевт, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил РЕЙМАРОВ, основных часто встречающихся мужских психотипов пять. Попробуем изучить каждый из них.
Мужчина-покровитель
Этот типаж напоминает Ипполита из любимого россиянами фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Надежный, волевой, решительный. О таком мечтает если не каждая женщина, то как минимум 80% из них. Это психологически сильный мужчина, глава семьи, берущий на себя принятие всех решений. Женщина при нем играет второстепенную роль.
Внешние проявления этого психотипа яркие, но внутри есть слабинка. «Они любят говорить или давать понять: «Я здесь главный», хотят чувствовать себя значимыми и ведущими везде, даже в сексе. Такие люди жесткие, не сентиментальные, часто подозрительные, любят постоянно контролировать свою женщину. Они часто бывают успешными руководителями, но в быту настоящие тираны», — рассказывает Михаил Реймаров.
Опознать такого мужчину можно по рассуждениям о роли мужчины и женщины в семье, быстрым перениманием инициативы в свои руки. «С ним вероятность незащищенного секса минимальна: он чувствует за все ответственность и планирует на несколько шагов вперед. Но если в процессе полового акта что-то пошло не так и у женщины наступит беременность, этот мужчина вряд ли бросит ее одну. Если не женится, то будет поддерживать морально и материально», — комментирует Михаил Реймаров.
Переделать таких мужчин крайне сложно. Даже невозможно, так как они считают, что с ними все в порядке, а вот с окружающими — нет. «Они разрушают людей, которые рядом. Семья для них — лишь необходимый статус. Я знал одну женщину, которой поклонник заявил: «У тебя есть 48 часов, чтобы решить, выходишь ты за меня замуж или нет. Ты мне подходишь». Но у нее хватило ума от этого предложения отказаться», — рассказывает Реймаров.
Мужчина — беглец от реальности
Такие плохо адаптируются к жизни. Чтобы получить контроль над окружающими и над ситуацией, они пытаются обрести некоторые тайные знания, часто увлекаются мистикой, эзотерикой. Беглецы от реальности находятся всегда на переломе. Им нужна муза-вдохновительница. Они болезненно воспринимают любой упрек, склонны к плаксивости и депрессиям. Они мечутся между «я супер» и «я полное ничтожество». В жизни такие мужчины, как правило, не успешны. Они пытаются состояться в эзотерике — и только тратят время. Чем отношения с ними чреваты? Тем, что они будут периодически терять чувство реальности и уходить в себя, а музе придется терпеть эти периоды, когда ее мужчина будет на полном серьезе говорить: «Смывать в туалете за собой совсем не важно».
«Эти мужчины болезненно воспринимают критику, ибо считают, что их мнение единственно верное, ибо основано на том, что все в мире предопределено свыше, — отмечает Михаил Реймаров. — Они быстро вдохновляются, постоянно начинают что-то новое, но не доводят дело до конца, бросают всё. С ними нужно быть осторожными. Если они поймут, что перед ними может встать шанс отцовства, они, скорее всего, сбегут, опасаясь, что их жизнь войдет в равномерное русло и станет скучной. Хотя среди таких мужчин могут оказаться и достаточно порядочные люди, которые отнесутся к возможной беременности как к предопределенности. Но про свою ответственность они думают в последнюю очередь».
Мужчина-пикапер
«Весь на понтах» — так говорят про него. Но это всего лишь попытка решения внутренних проблем, неустроенности, неполноценности, несостоятельности. Пикапер закрывает эту дыру в психике, постоянно меняя партнерш. После кратковременных отношений они быстро остывают. С возрастом потребность в новых ощущениях не утрачивается, однако достигнуть желаемого становится все сложнее — вот уже и лысина появилась, и брюшко выросло…
Пикаперы крайне редко достигают социальной успешности. Они пытаются стать манипуляторами в отношениях, но боятся женщин. На постоянные отношения они решаются крайне редко, сложности их пугают. «Если у вас близкоидущие постельные планы, с таким мужчиной можно вступить в контакт. Но помните — вы ему не нужны», — предупреждает наш эксперт.
В стремлении произвести впечатление эти мужчины не скупятся на комплименты, подарки. Он хочет овладеть вниманием женщины, выведать у нее всю нужную ему информацию, избегая при этом рассказов о себе. Теряется, если не может управлять беседой, когда женщина берет инициативу в свои руки. Цели пикапера приземленные — секс, и отношения с ним дальше постели обычно не заходят. Взять на себя ответственность за то, что во время полового акта могло произойти оплодотворение, — это точно не про него.
Мужчина-альфонс
Этот типаж пытается решить свои проблемы и добиться социального успеха за счет женщин, не испытывая по этому поводу ни малейших терзаний и угрызений совести. Альфонс умеет делать комплименты, умеет угодить. Он талантливый психолог, быстро считывает все ваши слабости и играет на струнах вашей души. На таких мужчин чаще всего клюют женщины с определенными невротическими особенностями, недолюбленностью. Но они должны помнить: «любовь» альфонса не вечна. Как только он найдет более выгодную партию, он без зазрения совести вас бросит.
«С альфонсами постоянно что-то происходит, какие-то форс-мажоры, неприятности, когда его нужно утешить. Они требуют постоянной заботы о себе, хнычут, давят на жалость. И, конечно, с радостью воспринимают любые попытки заплатить за него, одолжить ему денег. В этом они весьма изобретательны и хитры», — предупреждает наш эксперт. Это психологически слабые люди, которые играют роль ребенка, которого нужно пожалеть. Хотя чисто внешне они, как правило, привлекательны и очень ухожены. Ни внешность, ни возраст женщины для них не имеют значения. Если у вас возникают какие-то сложности в финансовой сфере, альфонсы просчитывают: выгодно ли им поддерживать с вами отношения? К вопросам создания семьи и заведения детей они подходят с холодным расчетом. И если им выгодно, чтобы вы забеременели и вышли за него замуж, они это сделают.
Мужчина-партнер
Такие, увы, встречаются весьма редко. Это самодостаточные и уверенные в себе люди. А ведь именно они настроены на долговечные, равноправные, честные отношения. Это совсем не значит, что вы будете поровну пользоваться туалетной бумагой. Это значит, что ваши с ним интересы будут равноценно важны. Партнеры ценят и уважают свою женщину, строят отношения открыто. «Я не буду рад, если мы расстанемся, но я это переживу», — говорят такие мужчины.
«Понять, что перед вами именно такой мужчина, можно оценив, насколько естественно он признает свои ошибки, разрешает себе проявлять эмоции. Он уверен в собственном мнении и следует ему, он готов прислушиваться к окружающим и соблюдать здравый баланс между тем, что он думает, и тем, что думают другие. В случае если во время секса порвался презерватив или вовремя не удалось прервать половой акт, он вместе с партнершей обсудит, что нужно сделать — положиться на авось, рожать ребенка, если наступит беременность, или принять препараты экстренной контрацепции», — говорит психолог.
…По данным исследования «Индекс женского здоровья», большинство российских женщин (81%) считают наиболее эффективным методом презерватив, а каждая четвертая женщина считает также действенными прерванный половой акт и календарный метод (26% и 28% соответственно). Но ни один из них не дает гарантии от нежелательной беременности. Например, 14% женщин, которые использовали презервативы, были вынуждены сделать аборт.
— У многих женщин в жизни бывают случайные половые контакты. Как говорит Михаил Жванецкий, «одно неверное движение — и ты отец». От 25% до 40% беременностей происходят в результате случайных половых контактов. Конечно, нежелательную беременность нужно стараться предотвратить, для чего существует немало способов плановой контрацепции. В случае, когда женщина не смогла устоять (а такое тоже бывает), например, стала жертвой пикапера или альфонса, можно использовать экстренную контрацепцию. Помните, что у вас есть три дня после незащищенного полового контакта, чтобы принять таблетку и предотвратить наступление нежелательной беременности. Лавровый лист, прыгание со шкафа, гомеопатия тут не помогут. Нужны специальные препараты для экстренной контрацепции, — советует международный эксперт ВОЗ в сфере охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи Любовь Ерофеева.
— Помните: вы можете поступить неразумно, оказавшись в отношениях не с тем мужчиной. Поэтому всегда помните о своих интересах и старайтесь изолировать себя от людей, которые вносят в вашу жизнь эмоциональный разлад, — советует Реймаров.
Екатерина ПИЧУГИНА.
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