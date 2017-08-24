СЕКС В ИСПОВЕДАЛЬНЕ ОСТАЛСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ
Жалоба администрации католической церкви Святого Иосифа в нидердандском городе Тилбург, в здании которой два актера сняли на видео сцену секса в исповедальне, была отклонена.
Как рассказывает Би-би-си, ролик с сексом в церкви был выложен в Интернет в начале года, появившись на одном сайте голландской порнозвезды Ким Холланд в январе. По сообщению местных СМИ, после разразившегося скандала она извинилась, заявив при этом, что видео было снято не связанным с сайтом продюсером.
Актриса пообещала, что материал будет удален. Голландская прокуратура пришла к выводу, что видео действительно можно считать оскорбительным, но привлечь к суду его производителей не представляется возможным, поскольку закон о богохульстве был давно отменен: «Богохульство не преступление, а вопрос о незаконном проникновении на территорию здесь не стоит». Служители церкви остались недовольны принятым решением, посчитав, что в системе правосудия страны есть огромный изъян. В здании церкви для очищения от осквернения была проведена специальная воскресная служба всепрощения. Решение прокуратуры особенно потрясло Харри де Сварта — представителя руководства храма. Он уверен, что создатели фильма должны были перелезть через забор, чтобы попасть в исповедальную комнату. «Минюст полагает, что нам нужно было повесить табличку «вход воспрещен» на воротах церкви. И только в таком случае мы сможем привлекать к ответственности тех, кто занимается подобными делами. Но вешать такую табличку на входе в церковь — это же полный абсурд», — сказал он в интервью СМИ.
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