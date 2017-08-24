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СЕКС В ИСПОВЕДАЛЬНЕ ОСТАЛСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ

СЕКС В ИСПОВЕДАЛЬНЕ ОСТАЛСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ
24 августа
00:00 2017
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Жалоба администрации католиче­ской церкви Святого Иосифа в нидер­дандском городе Тилбург, в здании ко­торой два актера сняли на видео сцену секса в исповедальне, была отклонена.

Как рассказывает Би-би-си, ролик с сексом в церкви был выложен в Интернет в начале года, появившись на одном сайте голланд­ской порнозвезды Ким Холланд в январе. По сообщению местных СМИ, после раз­разившегося скандала она извинилась, заявив при этом, что видео было снято не связанным с сайтом продюсером.

Актриса пообещала, что материал будет удален. Гол­ландская прокуратура пришла к выводу, что видео действительно можно считать оскор­бительным, но привлечь к суду его произ­водителей не представляется возможным, поскольку закон о богохульстве был давно отменен: «Богохульство не преступление, а вопрос о незаконном проникновении на тер­риторию здесь не стоит». Служители церкви остались недовольны принятым решением, посчитав, что в системе правосудия страны есть огромный изъян. В здании церкви для очищения от осквернения была проведена специальная воскресная служба всепро­щения. Решение прокуратуры особенно по­трясло Харри де Сварта — представителя руководства храма. Он уверен, что созда­тели фильма должны были перелезть че­рез забор, чтобы попасть в исповедальную комнату. «Минюст полагает, что нам нужно было повесить табличку «вход воспрещен» на воротах церкви. И только в таком случае мы сможем привлекать к ответственности тех, кто занимается подобными делами. Но вешать такую табличку на входе в церковь — это же полный абсурд», — сказал он в ин­тервью СМИ.

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