ОМЛЕТ ВО ВРЕМЯ «ЧУМЫ»
В то время как многие жители Европы с подозрением глядят на продающиеся в магазинах яйца, в одном из бельгийских городов не стали размениваться по пустякам и из тысяч яиц соорудили гигантский омлет.
Как сообщает Associated Press, на приготовление огромного омлета, рассчитанного на население целого города, в бельгийском Мальмеди ушло аж 10 000 яиц!
В приготовлении блюда рамблезианских масштабов приняли участие профессиональные повара и волонтеры, орудовавшие огромными деревянными кухонными принадлежностями на большущей сковороде. Помимо яиц и масла для жарки в омлет отправились бекон и зеленый лук. Готовое блюдо было поделено между голодной публикой.
Вообще такой омлет в Мальмеди готовят ежегодно, но в условиях, когда в дюжине европейских стран были обнаружены яйца, зараженные пестицидом, к этому событию было обращено особое внимание. Тем более что некоторые производители из Бельгии тоже оказались под подозрением в этой связи. Однако один из основателей «омлетного праздника» Бенедикт Мати уверяет, что организаторы гарантируют безопасность этого блюда.
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