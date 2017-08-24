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ОМЛЕТ ВО ВРЕМЯ «ЧУМЫ»

ОМЛЕТ ВО ВРЕМЯ «ЧУМЫ»
24 августа
00:00 2017
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В то время как многие жители Евро­пы с подозрением глядят на продающи­еся в магазинах яйца, в одном из бель­гийских городов не стали размениваться по пустякам и из тысяч яиц соорудили гигантский омлет.

Как сообщает Associated Press, на приго­товление огромного омлета, рассчитанного на население целого города, в бельгийском Мальмеди ушло аж 10 000 яиц!

В приготовлении блюда рамблезиан­ских масштабов приняли участие профес­сиональные повара и волонтеры, орудовав­шие огромными деревянными кухонными принадлежностями на большущей сковоро­де. Помимо яиц и масла для жарки в омлет отправились бекон и зеленый лук. Готовое блюдо было поделено между голодной пу­бликой.

Вообще такой омлет в Мальмеди го­товят ежегодно, но в условиях, когда в дюжине европейских стран были обна­ружены яйца, зараженные пестицидом, к этому событию было обращено особое внимание. Тем более что некоторые про­изводители из Бельгии тоже оказались под подозрением в этой связи. Однако один из основателей «омлетного празд­ника» Бенедикт Мати уверяет, что ор­ганизаторы гарантируют безопасность этого блюда.

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