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ГРАДСКИЙ И ПЕЛАГЕЯ СНОВА В «ГОЛОСЕ»

ГРАДСКИЙ И ПЕЛАГЕЯ СНОВА В «ГОЛОСЕ»
17 августа
09:59 2017
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Стало известно, что в очередное шоу «Голос» нового се­зона вернутся те, кто все начинал. Александр Градский и Пелагея сядут-таки на свои законные крутящиеся кресла, ну а Дима Билан с Леонидом Агутиным вроде как никуда и не уходили. Да, друзья встречаются вновь, или в бой идут одни старики. Причина проста и банальна: с приходом на но­венького Григория Лепса и Полины Гагариной интрига, дра­матизм программы стали медленно исчезать, что сказалось и на рейтингах. Поэтому по просьбам трудящихся «Голос» возвращается к истокам.

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