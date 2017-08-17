ГРАДСКИЙ И ПЕЛАГЕЯ СНОВА В «ГОЛОСЕ»
17 августа
09:59 2017
Стало известно, что в очередное шоу «Голос» нового сезона вернутся те, кто все начинал. Александр Градский и Пелагея сядут-таки на свои законные крутящиеся кресла, ну а Дима Билан с Леонидом Агутиным вроде как никуда и не уходили. Да, друзья встречаются вновь, или в бой идут одни старики. Причина проста и банальна: с приходом на новенького Григория Лепса и Полины Гагариной интрига, драматизм программы стали медленно исчезать, что сказалось и на рейтингах. Поэтому по просьбам трудящихся «Голос» возвращается к истокам.