В России могут ввести уголовную ответственность за производство и сбыт продуктового фальсификата

Штрафом в миллион рублей и двумя года­ми исправительных работ может обер­нуться производство подделок продуктов питания, ввоз их в страну и продажа в крупном размере.

С такой инициативой выступил Роспотребнадзор, неустанно бьющий тревогу о качестве реализуемых в Рос­сии товаров. Особенно бога­ты на контрафакт рынки алко­гольной, молочной и рыбной продукции, при этом долю фальсификата точно не знает никто — проконтролировать серый сектор производства слишком сложно.

Как следует из законо­проекта, производство, ввоз и сбыт фальсификата на сум­му свыше 500 тыс. рублей по решению суда должны нака­зываться штрафами в разме­ре 300–800 тыс. рублей, обя­зательными работами до 200 часов или исправительными работами до года. Отдельно прописаны меры наказания для тех, кто поставлял не­качественную продукцию в медицинские или образова­тельные учреждения — такие нарушители получат штраф до 1–3 млн рублей либо будут привлечены к обязательным работам до 480 часов или исправительным работам до двух лет. Кроме того, штраф от 100 тыс. до 500 тыс. ру­блей полагается за распро­странение заведомо ложной информации на упаковке, то есть введение покупателя в заблуждение. Иными слова­ми, оштрафованы будут те, кто под видом трески про­дают дешевые минтай или пикшу или сырный продукт с пальмовым маслом под ви­дом сыра.

Такие ограничения и за­преты назвали излишними в Минэкономразвития, кото­рое написало отрицатель­ный отзыв на законопроект. В ведомстве считают, что в случае принятия закона на предпринимателей ляжет до­полнительная администра­тивная нагрузка, а на бюдже­ты всех уровней — излишние расходы. В МЭР отметили, что разработчики документа не учли тот факт, что контро­лирующие ведомства не рас­полагают организационными и технологическими возмож­ностями для проведения то­тального контроля и выяв­ления фальсифицированной продукции, особенно если она ввозится на территорию России из других стран.

Возникает и другой во­прос: что конкретно считать фальсифицированной пи­щевой продукцией? На за­седании Государственного совета по вопросу развития национальной системы за­щиты прав потребителей в мае было озвучено такое определение фальсификата: это товар, произведенный с нарушением действующих стандартов и технических регламентов. В Роспотреб­надзоре уточняют: к фаль­сифицированной пищевой продукции относятся про­дукты, умышленно изменен­ные производителями или имеющие свойства и каче­ства, информация о которых является недостоверной или заведомо неполной. Понятие расплывчатое, однако в Со­вете Федерации поспешили успокоить всех скептиков. Как отметил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной поли­тике и природопользова­нию Сергей ЛИСОВСКИЙ, документ еще предстоит «подбить» подзаконными ак­тами, в которых и прояснятся все нюансы.

Вместе с тем проблема фальсификата пищевой про­дукции в России действи­тельно стоит очень остро. По словам главы Минпром­торга Дениса МАНТУРОВА, доля фальсификата, напри­мер по молоку, оценивается в 20%, а по рыбе доходит до 50%. В целом же пищепром заполнен контрафактом на 10% от объема продоволь­ственной розницы, подсчи­тали исследователи ВШЭ. Более удручающую оценку дал помощник главы Рос­сельхознадзора Алексей АЛЕКСЕЕНКО на Гайда­ровском форуме в январе, заявив, что фальсификат со­ставляет четверть от объема всей пищевой продукции (позже ведомство от этих данных открестилось).

Как считают в Россель­зохнадзоре и Минпромтор­ге, контрафакт наносит ко­лоссальный урон экономике страны, оцениваемый в 2,5 трлн рублей, и усугубляется тем, что потребители сами приобретают подделки: из-за снижения покупательской способности многие россия­не просто не могут позволить себе качественные дорогие продукты.

Производство и сбыт фальсификата — не что иное, как мошенничество, за кото­рое судят по всей строгости Уголовного кодекса, считает глава Союза потребителей России Петр ЩЕЛИЩ. «За обман покупателя и раньше наказывали уголовно, но в процессе декриминализации законодательства при прези­дентстве Дмитрия Медведе­ва такую статью отменили, — напоминает он. — Молоко и сыр с пальмовым маслом, может быть, и не так вредны для потребителя, но произ­водители таких товаров об­манывают нас, отбирая наши деньги за подделку, и под­ставляют производителей, которые честно делают хо­рошие продукты. Отсутствие таких законов развращает участников рынка. Другой во­прос — как этот в принципе правильный закон будет при­меняться. Как говорил клас­сик, суровость российских законов смягчает необяза­тельность их исполнения».

Инна ДЕГОТЬКОВА.