ПОДДЕЛАЛ, ПРОДАЛ — В ТЮРЬМУ!
В России могут ввести уголовную ответственность за производство и сбыт продуктового фальсификата
Штрафом в миллион рублей и двумя годами исправительных работ может обернуться производство подделок продуктов питания, ввоз их в страну и продажа в крупном размере.
С такой инициативой выступил Роспотребнадзор, неустанно бьющий тревогу о качестве реализуемых в России товаров. Особенно богаты на контрафакт рынки алкогольной, молочной и рыбной продукции, при этом долю фальсификата точно не знает никто — проконтролировать серый сектор производства слишком сложно.
Как следует из законопроекта, производство, ввоз и сбыт фальсификата на сумму свыше 500 тыс. рублей по решению суда должны наказываться штрафами в размере 300–800 тыс. рублей, обязательными работами до 200 часов или исправительными работами до года. Отдельно прописаны меры наказания для тех, кто поставлял некачественную продукцию в медицинские или образовательные учреждения — такие нарушители получат штраф до 1–3 млн рублей либо будут привлечены к обязательным работам до 480 часов или исправительным работам до двух лет. Кроме того, штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей полагается за распространение заведомо ложной информации на упаковке, то есть введение покупателя в заблуждение. Иными словами, оштрафованы будут те, кто под видом трески продают дешевые минтай или пикшу или сырный продукт с пальмовым маслом под видом сыра.
Такие ограничения и запреты назвали излишними в Минэкономразвития, которое написало отрицательный отзыв на законопроект. В ведомстве считают, что в случае принятия закона на предпринимателей ляжет дополнительная административная нагрузка, а на бюджеты всех уровней — излишние расходы. В МЭР отметили, что разработчики документа не учли тот факт, что контролирующие ведомства не располагают организационными и технологическими возможностями для проведения тотального контроля и выявления фальсифицированной продукции, особенно если она ввозится на территорию России из других стран.
Возникает и другой вопрос: что конкретно считать фальсифицированной пищевой продукцией? На заседании Государственного совета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей в мае было озвучено такое определение фальсификата: это товар, произведенный с нарушением действующих стандартов и технических регламентов. В Роспотребнадзоре уточняют: к фальсифицированной пищевой продукции относятся продукты, умышленно измененные производителями или имеющие свойства и качества, информация о которых является недостоверной или заведомо неполной. Понятие расплывчатое, однако в Совете Федерации поспешили успокоить всех скептиков. Как отметил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей ЛИСОВСКИЙ, документ еще предстоит «подбить» подзаконными актами, в которых и прояснятся все нюансы.
Вместе с тем проблема фальсификата пищевой продукции в России действительно стоит очень остро. По словам главы Минпромторга Дениса МАНТУРОВА, доля фальсификата, например по молоку, оценивается в 20%, а по рыбе доходит до 50%. В целом же пищепром заполнен контрафактом на 10% от объема продовольственной розницы, подсчитали исследователи ВШЭ. Более удручающую оценку дал помощник главы Россельхознадзора Алексей АЛЕКСЕЕНКО на Гайдаровском форуме в январе, заявив, что фальсификат составляет четверть от объема всей пищевой продукции (позже ведомство от этих данных открестилось).
Как считают в Россельзохнадзоре и Минпромторге, контрафакт наносит колоссальный урон экономике страны, оцениваемый в 2,5 трлн рублей, и усугубляется тем, что потребители сами приобретают подделки: из-за снижения покупательской способности многие россияне просто не могут позволить себе качественные дорогие продукты.
Производство и сбыт фальсификата — не что иное, как мошенничество, за которое судят по всей строгости Уголовного кодекса, считает глава Союза потребителей России Петр ЩЕЛИЩ. «За обман покупателя и раньше наказывали уголовно, но в процессе декриминализации законодательства при президентстве Дмитрия Медведева такую статью отменили, — напоминает он. — Молоко и сыр с пальмовым маслом, может быть, и не так вредны для потребителя, но производители таких товаров обманывают нас, отбирая наши деньги за подделку, и подставляют производителей, которые честно делают хорошие продукты. Отсутствие таких законов развращает участников рынка. Другой вопрос — как этот в принципе правильный закон будет применяться. Как говорил классик, суровость российских законов смягчает необязательность их исполнения».
Инна ДЕГОТЬКОВА.