Энергетическая ситуация в Республике Молдова остается неопределенной, и власти ПДС не знают, получит ли в июне наша страна природный газ из Российской Федерации. Об этом вице-премьер Андрей Спыну заявил на пресс-конференции.

“Молдовагаз” находится в контактных отношениях с Газпромом, на данный момент у нас нет никакой информации, кроме той, которая была представлена ранее. Мне иногда трудно понять, какими будут действия, мы рассчитываем на правильные, прозрачные и предсказуемые отношения, у нас нет такой ситуации в данный момент. Решение Комиссии по чрезвычайной ситуации о покупке 25 млн кубометров газа в собственность государства является частью этого сценария”, – заявил Андрей Спыну.

Согласно дополнительному протоколу договора, подписанного с «Газпромом», до 1 мая молдавская сторона должна была провести аудит исторических долгов «Молдовагаз» перед российской компанией, на основании которого должен был быть установлен график погашения долгов. Республика Молдова не выполнила свои обязательства, а это значит, что существует вероятность того, что «Газпром» расторгнет договор и перестанет поставлять природный газ в нашу страну.