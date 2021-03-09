Главными отличиями людей от приматов принято считать прямохождение и большой мозг. Но ученые из Университета Дьюка в США нашли еще одно существенное отличие: организм человека использует воду значительно эффективнее, чем организм приматов.

Антропологи сравнили, сколько воды ежесуточно потребляют люди и обезьяны примерно одного веса. В исследование включили триста девять человек разных профессий, живущих в городе и сельской местности, и семьдесят две обезьяны, содержащиеся в зоопарках и заповедниках. Оказалось, что людям нужно примерно на треть меньше воды, чем сопоставимым по весу животным, хотя у обезьян в десять раз меньше потовых людей, чем у человека, и образ жизни у приматов куда менее активный.

Причину этого различия еще предстоит установить, но ученые предполагают, что оно появилось в процессе эволюции, когда шла перестройка биохимии тела и менялось строение организма человека. В частности, в результате прямохождения нос становился длиннее, что позволяло удерживать больше влаги из выдыхаемого воздуха. В конце концов древние люди получили возможность осваивать с целью добычи пропитания более засушливые зоны, сообщает Phys.org.