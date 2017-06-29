Математика по-молдавски
Евроинтеграция как процесс очень нравится Павлу Филипу
В минувший понедельник премьер Павел Филип отчитывался в Парламентской ассамблее Совета Европы, в Страсбурге, о своих успехах на ниве управления Республикой Молдова. Глава кабинета министров что-то недоговаривал, о чем-то умолчал, и даже один раз ввел слушателей, мягко говоря, в заблуждение.
Со слов главы кабинета министров, в нашей стране соблюдаются все права человека, а демократия развивается, и все это благодаря процессу «евроинтеграции». Филип умолчал, что в то же время у нас появилась группа политических эмигрантов, например, бизнесмены Виктор Цопа и Виорел Цопа, адвокат Анна Урсаки, мэр Бельц Ренато Усатый. Премьер заверил слушателей: в Молдове уменьшилось число людей, желающих вступления республики в Евразийский экономический союз.
«Моя личная цель и цель моей команды – чтобы до конца мандата (правительства, ред.) евроинтеграция стала необратимой. Чтобы кто бы ни пришел после нас, не смог свернуть страну с этого пути», – делился сокровенным с участниками ассамблеи Филип. А вот, согласно опросу «Барометр общественного мнения» в апреле 2017-го, 52% респондентов хотели бы видеть Молдову в ЕАЭС, а в ЕС – 48%. Об этом премьер тоже умолчал. Для выхода Великобритании из Евросоюза достаточно было 51,9% голосов, у нас подобного рода «математика» демократам не подходит.
А вот румынского сенатора Титуса Корлэцяна волновал вопрос: когда правительство на всех уровнях внедрит постановление Конституционного суда о названии государственного языка? «Я это решение выполняю с 1966 года (год рождения Павла Филипа, ред.) в семье я говорил и продолжаю говорить на румынском языке. Сайт правительства у нас на румынском». Премьер заверил Корлэцяна, что данная тема всегда в поле его зрения. Сенатор оказался доволен тем, с какой готовностью и энтузиазмом перед ним отчитывался молдавский премьер.
Александр ТОКАРСКИЙ.