Евроинтеграция как процесс очень нравится Павлу Филипу

В минувший понедельник премьер Павел Филип от­читывался в Парламент­ской ассамблее Совета Ев­ропы, в Страсбурге, о своих успехах на ниве управле­ния Республикой Молдова. Глава кабинета министров что-то недоговаривал, о чем-то умолчал, и даже один раз ввел слушателей, мягко говоря, в заблужде­ние.

Со слов главы кабинета ми­нистров, в нашей стране соблю­даются все права человека, а де­мократия развивается, и все это благодаря процессу «евроинте­грации». Филип умолчал, что в то же время у нас появилась группа политических эмигрантов, напри­мер, бизнесмены Виктор Цопа и Виорел Цопа, адвокат Анна Ур­саки, мэр Бельц Ренато Усатый. Премьер заверил слушателей: в Молдове уменьшилось число людей, желающих вступления республики в Евразийский эко­номический союз.

«Моя личная цель и цель моей команды – чтобы до конца манда­та (правительства, ред.) евроин­теграция стала необратимой. Что­бы кто бы ни пришел после нас, не смог свернуть страну с этого пути», – делился сокровенным с участниками ассамблеи Филип. А вот, согласно опросу «Барометр общественного мнения» в апреле 2017-го, 52% респондентов хоте­ли бы видеть Молдову в ЕАЭС, а в ЕС – 48%. Об этом премьер тоже умолчал. Для выхода Великобри­тании из Евросоюза достаточно было 51,9% голосов, у нас подоб­ного рода «математика» демокра­там не подходит.

А вот румынского сенатора Титуса Корлэцяна волновал во­прос: когда правительство на всех уровнях внедрит постанов­ление Конституционного суда о названии государственного язы­ка? «Я это решение выполняю с 1966 года (год рождения Павла Филипа, ред.) в семье я говорил и продолжаю говорить на румын­ском языке. Сайт правительства у нас на румынском». Премьер заверил Корлэцяна, что данная тема всегда в поле его зрения. Сенатор оказался доволен тем, с какой готовностью и энтузиазмом перед ним отчитывался молдав­ский премьер.

Александр ТОКАРСКИЙ.