Воскресенье, 22 марта 2020, 23:58

Газета "Кишиневские новости"

В мире

Назад на главную Подписаться на RSS

Как избежать ложной информации о COVID-19?

22 марта
17:27 2020
Версия для печати Поделиться

Для этого столичная примэрия запустила специальный сайт, где будет размещаться  текущая информация по борьбе с коронавирусом

Генпримар Кишинева Ион Чебан анонсировал запуск сайта stopcoronavirus.chisinau.md., предназначенный для информирования граждан о мерах, предпринимаемых муниципалитетом для предотвращения распространения вируса COVID-19.

На этом интернет ресурсе граждане найдут полезную и актуальную информацию, в том числе комментарии и советы врачей. Цель этой платформы — устранить ложную информацию о COVID-19 и информировать граждан из первоисточников.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,900,00%
EUR19,260,00%
GBP20,850,00%
UAH0,650,00%
RON3,950,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 22.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд