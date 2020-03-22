Для этого столичная примэрия запустила специальный сайт, где будет размещаться текущая информация по борьбе с коронавирусом

Генпримар Кишинева Ион Чебан анонсировал запуск сайта stopcoronavirus.chisinau.md., предназначенный для информирования граждан о мерах, предпринимаемых муниципалитетом для предотвращения распространения вируса COVID-19.

На этом интернет ресурсе граждане найдут полезную и актуальную информацию, в том числе комментарии и советы врачей. Цель этой платформы — устранить ложную информацию о COVID-19 и информировать граждан из первоисточников.