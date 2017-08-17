БЕЗДЕТНАЯ РОССИЯ
Наша демография бьется в конвульсиях
Не успели мы осмыслить чудовищные статистические данные о том, что за первые 5 месяцев этого года в стране в три раза увеличилась естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как получили новую шокирующую информацию.
По данным Счетной палаты, в этом году наши сограждане стали в четыре раза реже обращаться за материнским капиталом. А именно: с начала года было выдано всего 23% от числа сертификатов на материнский капитал, полученных за тот же период в 2016 году.
Чиновники, как водится, пытаются найти этому объяснение помягче. Минтруд, например, пояснил, что обращение за сертификатами на маткапитал у нас носит заявительный характер, поэтому люди сами вправе решать, обращаться за ним или нет. То есть женщины рожать-то рожают, но бежать за деньгами не спешат. Мол, и без маткапитала обойдемся, зачем он нам.
Однако специалисты в области демографии и общественные деятели такой, мягко говоря, нездорово-позитивный взгляд не разделяют. Член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО утверждает, что в первые полгода мы столкнулись с обвальным падением рождаемости. «Это настоящий обвал рождаемости, — говорит он. — И связан со снижением численности женщин в активном репродуктивном возрасте, а также с трудной экономической ситуацией и отсутствием в течение нескольких лет новых существенных мер поддержки семьи…
В прошлом году падение рождаемости мы имели в первую очередь по первым рождениям. Очевидно, что по этому году мы получим существенное падение по вторым и последующим, и это очень тревожный сигнал».
Демографы говорят, что число новорожденных в России будет сокращаться минимум до 2030 года, ибо сейчас настало время становиться родителями поколению 90-х, а их очень мало — из-за демографической ямы тех лет.
Более того, все мы видим ухудшение ситуации с медобслуживанием, сокращение ассигнований на него. А ведь проблемы со здоровьем являются одной из главных причин бездетности пар. Более того, в правительстве активно обсуждалась возможность отмены программы материнского капитала. И хотя в итоге она все же была сохранена, демографы считают, что сокращение рождений вторых детей произошло во многом по причине этих разговоров.
Статистика неумолима: главной причиной нежелания заводить детей люди называют нехватку денег. Далее с большим отрывом следует нежелание возиться с детьми, тратить на них время. На третьем месте стоят проблемы со здоровьем.
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.