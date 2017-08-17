Наша демография бьется в конвульсиях

Не успели мы осмыс­лить чудовищные статистические дан­ные о том, что за первые 5 месяцев этого года в стране в три раза увеличи­лась естественная убыль населения по сравнению с анало­гичным периодом прошлого года, как получили новую шо­кирующую инфор­мацию.

По данным Счетной па­латы, в этом году наши со­граждане стали в четыре раза реже обращаться за материнским капиталом. А именно: с начала года было выдано всего 23% от числа сертификатов на материн­ский капитал, полученных за тот же период в 2016 году.

Чиновники, как водится, пытаются найти этому объ­яснение помягче. Минтруд, например, пояснил, что об­ращение за сертификатами на маткапитал у нас носит заявительный характер, поэтому люди сами вправе решать, обращаться за ним или нет. То есть женщины рожать-то рожают, но бежать за деньгами не спешат. Мол, и без маткапитала обойдем­ся, зачем он нам.

Однако специалисты в области демографии и об­щественные деятели такой, мягко говоря, нездорово-позитивный взгляд не раз­деляют. Член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, мате­ринства и детства Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО утвержда­ет, что в первые полгода мы столкнулись с обвальным падением рождаемости. «Это настоящий обвал рож­даемости, — говорит он. — И связан со снижением чис­ленности женщин в активном репродуктивном возрасте, а также с трудной экономиче­ской ситуацией и отсутстви­ем в течение нескольких лет новых существенных мер поддержки семьи…

В прошлом году паде­ние рождаемости мы имели в первую очередь по пер­вым рождениям. Очевидно, что по этому году мы полу­чим существенное падение по вторым и последующим, и это очень тревожный сиг­нал».

Демографы говорят, что число новорожденных в России будет сокращаться минимум до 2030 года, ибо сейчас настало время ста­новиться родителями поко­лению 90-х, а их очень мало — из-за демографической ямы тех лет.

Более того, все мы ви­дим ухудшение ситуации с медобслуживанием, сокра­щение ассигнований на него. А ведь проблемы со здоро­вьем являются одной из глав­ных причин бездетности пар. Более того, в правительстве активно обсуждалась воз­можность отмены програм­мы материнского капитала. И хотя в итоге она все же была сохранена, демографы счи­тают, что сокращение рожде­ний вторых детей произошло во многом по причине этих разговоров.

Статистика неумолима: главной причиной нежела­ния заводить детей люди называют нехватку денег. Далее с большим отрывом следует нежелание возиться с детьми, тратить на них вре­мя. На третьем месте стоят проблемы со здоровьем.

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.