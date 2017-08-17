Игорь Додон: «Буду действовать жестко для обеспечения мира и национальной безопасности»
Провокационные слухи об активизации американских военных в Молдове произвели эффект разорвавшейся бомбы
Президент Игорь Додон незамедлительно и резко отреагировал на произошедшее. Ктому же, похоже, что невероятная августовская жара спровоцировала некоторых молдавских политиков на новый весьма неожиданный и рискованный демарш против России, который может иметь довольно серьезные последствия для простых граждан Молдовы.
Что происходит на полигоне в Бульбоака?
Президент Республики Молдова, верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны Игорь Додон в минувший понедельник совершил рабочий визит на полигон в селе Бульбоака, чтобы на месте разобраться с тем, как там обстоят дела.
Президент страны убедился в том, что деятельность на полигоне проходит согласно обычному плану, ремонтируются и обновляются помещения для размещения военных, улучшается инфраструктура дорог.
Игорь Додон заявил, что им не было выявлено работ сомнительного характера, которые соответствовали бы слухам о возможном участии или вмешательстве американских вооруженных сил.
Глава государства также прокомментировал слухи о том, что Демпартия по указке внешних кураторов намерена начать новую войну в Приднестровье. «Я уверен, что Кишинев не намерен и не сможет напасть на Тирасполь. Не будет этого. Президент страны это заблокирует, а какие-либо подобные действия без согласия верховного главнокомандующего предприниматься не могут», – сказал он.
Глава государства отметил, что до конца августа им будет созвано заседание Высшего совета безопасности, чтобы получить больше деталей и раздать необходимые инструкции. Игорь Додон планирует проинспектировать в течение предстоящих недель все военные объекты страны.
«Напомнил офицерам высшего ранга, что Молдова является нейтральным государством и что я не позволю, чтобы молдавские солдаты стали винтиками в каком-либо военном блоке, будь то на Западе или на Востоке. В случае же если правительство вместе с парламентским большинством, будучи мотивированными из-за рубежа, попробуют ввязать Молдову в региональный военный конфликт в качестве участника геополитической борьбы в регионе, я буду вынужден действовать жестко для обеспечения мира и национальной безопасности.
Вместе с народом Молдовы мы направим свои усилия на то, чтобы свергнуть эту власть всеми возможными способами, в том числе путем созыва Великого национального собрания и организации протестов в режиме нон-стоп», – отметил Игорь Додон.
Президент страны заявил, что на молдавской земле необходимо сохранить мир, поэтому он не допустит тайных и опасных игр, ставящих под угрозу безопасность граждан Республики Молдова, и намерен категорически противостоять любым попыткам вовлечь Молдову в конфликты или войны.
«Именно по этой причине, из-за того, что я мешаю воинственным намерениям некоторых внешних и внутренних сил, против меня организована агрессивная атака в СМИ, действующих на средства западных грантов. Но никому не удастся запугать меня и заставить сдаться. Я буду беспрекословно отстаивать безопасность и мир в нашей стране!» – подчеркнул Игорь Додон.
Напомним,что ранее оборонное ведомство Республики Молдова подтвердило, что модернизация военного объекта в Бульбоака будет произведена за счет США, которые уже выделили на эти цели десятки миллионов леев. Также появилась информация о том, что тендер на строительство восьми гражданских зданий для военных тренировок в условиях города был объявлен правительством США еще 2 августа.
Накануне США выделили более 22 миллионов леев на строительство базы в селе Бульбоака. Соединенные Штаты планируют предоставлять Молдове на поддержку развития Национальной армии почти 250 миллионов леев ежегодно.
Не допускать провокаций
Провокацией назвал президент Молдовы идею ввести визовый режим с Россией.
Игорь Додон в интервью российскому изданию газете «Известия» резко выступил против попыток некоторых парламентариев ввести визовый режим с Россией.
В парламенте Молдовы депутаты прозападных партий начали подготовку законопроекта, подразумевающего введение виз для граждан России. Эта мера может привести к визовому контролю на границе с Россией и для молдаван, что крайне негативно скажется на экономике страны. Обсуждение депутатами визового режима для россиян стало продолжением целого ряда дипломатических выступлений со стороны правительства страны против Москвы. Речь, в частности, о недавнем скандале с запретом на въезд в Молдавию вице-премьеру России Дмитрию Рогозину и истории с разворотом в Кишиневе российских журналистов и актеров.
Игорь Додон заявил, что он не видит никаких оснований для введения виз, добавив, что введение виз для жителей России было бы неразумным и опасным шагом.
Помимо ухудшения отношений между странами, визовый режим приведет и к обвальному сокращению поступлений денег в экономику страны от переводов граждан Молдовы, работающих в России.
— Не вижу никаких оснований, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно когда в Российской Федерации находится более 560 тысяч наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тысяч, – сказал Додон в интервью российской газете «Известия».
При этом реальная располагаемая численность населения Молдовы, с учетом пенсионеров и детей, составляет менее трех с половиной миллионов человек. Додон обратил внимание, что лоббируемый политиками визовый режим в первую очередь затронет простых граждан
— Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями, – сказал «Известиям» молдавский лидер.
Додон встретится с Путиным
Президенты Молдовы и России проведут встречу на полях саммита глав государств СНГ, который пройдет в Сочи. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках брифинга для прессы.
– Самое позднее в начале октября состоится моя встреча с Владимиром Путиным в рамках саммита глав государств СНГ. Надеюсь, что нам удастся побеседовать и раньше, – сказал Додон.
В рамках беседы с российским лидером молдавский президент намерен снова попросить не наказывать граждан нашей страны за антироссийские действия парламентского большинства и правительства.
– Мой посыл очень прост: не наказывайте простых граждан. Простые граждане не виноваты в том, что делает парламентское большинство, чтобы понравиться американцам или еще не знаю кому, – добавил он.
В рамках брифинга Игорь Додон также заявил, что будет блокировать любые попытки развязать новый конфликт на Днестре.
Ольга ВИЕРУ.