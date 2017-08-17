Провокационные слухи об активизации американских военных в Молдове произвели эффект разорвавшейся бомбы

Президент Игорь Додон незамедлительно и резко отреагировал на произошедшее. Ктому же, похоже, что невероятная августовская жара спровоцировала некоторых молдавских политиков на новый весьма неожиданный и рискованный демарш против России, который может иметь довольно серьезные последствия для простых граждан Молдовы.

Что происходит на полигоне в Бульбоака?

Президент Республики Молдова, верховный глав­нокомандующий Воору­женных сил страны Игорь Додон в минувший поне­дельник совершил рабочий визит на полигон в селе Бульбоака, чтобы на месте разобраться с тем, как там обстоят дела.

Президент страны убе­дился в том, что деятель­ность на полигоне про­ходит согласно обычному плану, ремонтируются и обновляются помещения для размещения военных, улучшается инфраструкту­ра дорог.

Игорь Додон заявил, что им не было выявлено работ сомнительного характера, которые соответствовали бы слухам о возможном участии или вмешательстве американских вооруженных сил.

Глава государства так­же прокомментировал слу­хи о том, что Демпартия по указке внешних кураторов намерена начать новую войну в Приднестровье. «Я уверен, что Кишинев не на­мерен и не сможет напасть на Тирасполь. Не будет это­го. Президент страны это заблокирует, а какие-либо подобные действия без со­гласия верховного главно­командующего предприни­маться не могут», – сказал он.

Глава государства от­метил, что до конца августа им будет созвано заседа­ние Высшего совета безо­пасности, чтобы получить больше деталей и раздать необходимые инструкции. Игорь Додон планирует проинспектировать в тече­ние предстоящих недель все военные объекты стра­ны.

«Напомнил офицерам высшего ранга, что Молдо­ва является нейтральным государством и что я не по­зволю, чтобы молдавские солдаты стали винтиками в каком-либо военном бло­ке, будь то на Западе или на Востоке. В случае же если правительство вместе с парламентским большин­ством, будучи мотивиро­ванными из-за рубежа, по­пробуют ввязать Молдову в региональный военный кон­фликт в качестве участника геополитической борьбы в регионе, я буду вынужден действовать жестко для обеспечения мира и нацио­нальной безопасности.

Вместе с народом Мол­довы мы направим свои усилия на то, чтобы свер­гнуть эту власть всеми воз­можными способами, в том числе путем созыва Велико­го национального собрания и организации протестов в режиме нон-стоп», – отме­тил Игорь Додон.

Президент страны за­явил, что на молдавской земле необходимо сохра­нить мир, поэтому он не допустит тайных и опасных игр, ставящих под угро­зу безопасность граждан Республики Молдова, и намерен категорически противостоять любым по­пыткам вовлечь Молдову в конфликты или войны.

«Именно по этой причи­не, из-за того, что я мешаю воинственным намерениям некоторых внешних и вну­тренних сил, против меня организована агрессивная атака в СМИ, действующих на средства западных гран­тов. Но никому не удастся запугать меня и заставить сдаться. Я буду беспрекос­ловно отстаивать безопас­ность и мир в нашей стра­не!» – подчеркнул Игорь Додон.

Напомним,что ранее оборонное ведомство Ре­спублики Молдова подтвер­дило, что модернизация во­енного объекта в Бульбоака будет произведена за счет США, которые уже выдели­ли на эти цели десятки мил­лионов леев. Также появи­лась информация о том, что тендер на строительство восьми гражданских зда­ний для военных трениро­вок в условиях города был объявлен правительством США еще 2 августа.

Накануне США выде­лили более 22 миллионов леев на строительство базы в селе Бульбоака. Соеди­ненные Штаты планируют предоставлять Молдове на поддержку развития Наци­ональной армии почти 250 миллионов леев ежегодно.

Не допускать провокаций

Провокацией назвал президент Молдовы идею ввести визовый режим с Россией.

Игорь Додон в интер­вью российскому изданию газете «Известия» резко выступил против попыток некоторых парламентари­ев ввести визовый режим с Россией.

В парламенте Молдо­вы депутаты прозападных партий начали подготовку законопроекта, подразуме­вающего введение виз для граждан России. Эта мера может привести к визовому контролю на границе с Рос­сией и для молдаван, что крайне негативно скажется на экономике страны. Об­суждение депутатами ви­зового режима для россиян стало продолжением цело­го ряда дипломатических выступлений со стороны правительства страны про­тив Москвы. Речь, в част­ности, о недавнем сканда­ле с запретом на въезд в Молдавию вице-премьеру России Дмитрию Рогозину и истории с разворотом в Кишиневе российских жур­налистов и актеров.

Игорь Додон заявил, что он не видит никаких оснований для введения виз, добавив, что введе­ние виз для жителей Рос­сии было бы неразумным и опасным шагом.

Помимо ухудшения от­ношений между странами, визовый режим приведет и к обвальному сокращению поступлений денег в эконо­мику страны от переводов граждан Молдовы, рабо­тающих в России.

— Не вижу никаких осно­ваний, чтобы вводить визы. Не вижу, зачем это нужно Молдове и двусторонним отношениям, особенно ког­да в Российской Федерации находится более 560 тысяч наших граждан. А я думаю, в реальности их больше 700 тысяч, – сказал Додон в ин­тервью российской газете «Известия».

При этом реальная рас­полагаемая численность населения Молдовы, с уче­том пенсионеров и детей, составляет менее трех с половиной миллионов че­ловек. Додон обратил вни­мание, что лоббируемый политиками визовый режим в первую очередь затронет простых граждан

— Понятно, когда кто-то пытается выдвигать такие идеи, он не думает, что это в первую очередь затронет наших граждан. Я считаю это провокациями, – сказал «Известиям» молдавский лидер.

Додон встретится с Путиным

Президенты Молдовы и России проведут встречу на полях саммита глав госу­дарств СНГ, который прой­дет в Сочи. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках брифинга для прессы.

– Самое позднее в на­чале октября состоится моя встреча с Владимиром Путиным в рамках самми­та глав государств СНГ. Надеюсь, что нам удастся побеседовать и раньше, – сказал Додон.

В рамках беседы с рос­сийским лидером молдав­ский президент намерен снова попросить не наказы­вать граждан нашей страны за антироссийские действия парламентского большин­ства и правительства.

– Мой посыл очень прост: не наказывайте про­стых граждан. Простые граждане не виноваты в том, что делает парламент­ское большинство, чтобы понравиться американцам или еще не знаю кому, – до­бавил он.

В рамках брифинга Игорь Додон также заявил, что будет блокировать лю­бые попытки развязать но­вый конфликт на Днестре.

Ольга ВИЕРУ.