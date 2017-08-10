Репортаж из будущего: нужна ли нашей стране Всемирная выставка?

Россия — первая в мире страна по размеру территории, Казахстан — девятая. В России живет 1,95% населения Земли, в Казахстане — 0,24%. ВВП России — один триллион 280 миллиардов долларов, ВВП Казахстана — 133 миллиарда долларов. Но вот по одному важному показателю наш ближайший сосед и союзник все-таки сумел нас опередить.

С момента первой Всемирной выставки 1851 года в Лондоне и до 2017 года это мероприятие еще никогда не проводилось на территории бывшего СССР. За право принять у себя ЭКСПО (под таким названием сейчас известна Всемирная выставка) боролись две бывшие советские республики — Россия и Казахстан. Однако во время голосования наш Екатеринбург проиграл в третьем раунде Дубаю, а вот столица Казахстана Астана сумела победить бельгийский Льеж. Но вот стоит ли игра свеч? Имеет ли смысл в современных условиях тратить огромные деньги и усилия на то, чтобы проводить у себя Всемирную выставку? И что это вообще за зверь такой — ЭКСПО? В поисках ответа на эти вопросы я отправился в Астану.

Что такое ЭКСПО и с чем его едят

Как и в случае со многими другими новациями, Всемирная выставка — это результат «безумной идеи» одного человека — в данном случае британского чиновника Генри Коула. Официально служебные обязанности Коула состояли в наблюдении за сохранностью государственных архивов. Но этого ему было мало, и он постоянно фонтанировал идеями. Именно Коул, например, ввел в обиход такую привычную для многих поколений людей вещь, как почтовая открытка. Некоторые также приписывают беспокойному чиновнику участие в «изобретении» почтовой марки, некоторые это отрицают. Но вот роль Генри Коула как отца-основателя Всемирных выставок сомнению не подлежит.

Посетив однажды выставку промышленных изделий в Париже, Коул вернулся домой с идеей: а давайте-ка устроим у себя нечто подобное, но только во много раз круче! Консервативная британская бюрократия отреагировала на это в классическом стиле чиновников всех времен и народов: а зачем нам это нужно? Однако Коул сумел заразить своим энтузиазмом человека с гигантской пробивной силой — супруга королевы Виктории принца Альберта.

Как пишет американский писатель Билл Брайсон, на первой Всемирной выставке были выставлены такие диковины, как нож с 1851 лезвием, мебель из угля, кровать, которая катапультировала своего владельца в ванну, самое большое в мире зеркало и легендарный алмаз Кохинур. Ну а самое большое внимание публики привлекли платные туалеты со сливом. Подавляющее большинство лондонцев до того момента не сталкивались ни с чем подобным. И таких технических новинок на выставке была масса. Первая ЭКСПО в Лондоне положила начало традиции: на Всемирных выставках публика знакомилась с последними техническими достижениями, которые в тот исторический период сыпались словно из рога изобилия. Именно поэтому, наверное, последующие Всемирные выставки в Европе и Америке каждый раз становились событиями огромного масштаба.

Но вот актуально ли все это в эпоху Интернета? Не превратились ли Всемирные выставки в своего рода анахронизм, от которого просто жалко отказаться? Не проводятся ли сейчас ЭКСПО скорее по инерции, чем в силу необходимости? Сразу скажу: я большой фанат Всемирных выставок. Я ловлю кайф от совершенно непередаваемой выставочной атмосферы: от празднично украшенных павильонов, от огромных толп народа, от длинных очередей, в которых часами стоят желающие прикоснуться к неизведанному. Но вопросы: «Зачем все это? Имеет ли все это практическую пользу?» — не раз возникали в моей голове во время посещения предыдущих ЭКСПО в Китае и Южной Корее. Перед отлетом в Казахстан я твердо решил: из Астаны я обязан вернуться с четко сформулированными ответами. А если эти ответы мне самому покажутся неприятными, то так тому и быть.

Огни Всемирной выставки

Первое, что бросилось мне в глаза после приземления самолета в столице Казахстана, — это сверкающий, новый, с иголочки терминал аэропорта. Назвать старый терминал «Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев» (так он именуется с этого июня) собственно «старым» можно только условно. Этот терминал был введен в эксплуатацию всего двенадцать лет назад и до сих пор выглядит очень прилично — даже по московским меркам. Но такова особенность проведения Всемирных выставок. Если ты взвалил на себя подобную почетную обязанность, тебе придется по-крупному вложиться в инфраструктуру.

В той же Астане, например, к открытию ЭКСПО приурочили не только обновление аэропорта. Взамен железнодорожной станции еще советского образца в столице Казахстана был открыт еще и новый железнодорожный вокзал — величественное шестиэтажное сооружение, которое изнутри больше всего напоминает роскошный торговый центр. Но, конечно, одна из главных статей расходов — это создание и обустройство территории ЭКСПО, места, где, собственно, и должна проходить Всемирная выставка.

В Астане это место легко обнаруживается прямо с борта подлетающего самолета. Официально центральный павильон ЭКСПО описывается как «самое большое сферическое здание в мире диаметром 80 метров и высотой 100 метров». Но если выражаться по-простому, то это огромный стеклянный шар, возникший посреди идеально плоской казахской степи. На первом этаже шара расположена выставка, посвященная истории, культуре и традициям Казахстана. А на остальных семи этажах можно лицезреть многочисленные экспозиции, посвященные главной теме ЭКСПО-2017 — энергии будущего.

Центральный павильон ЭКСПО окружен зданиями, в которых расположены экспозиции 115 стран и 22 международных организаций, принимающих участие во Всемирной выставке в Астане. Обойти такое количество выставок можно, конечно, при наличии только очень большого желания. Но задача зрителя облегчается тем, что некоторые национальные павильоны являются павильонами только по названию. Например, экспозиции большинства стран Африки собраны под одной крышей. Официальное выставочное пространство среднестатистического государства — это скромных размеров загончик, где красуется парадный портрет соответствующего национального лидера и выложено несколько типичных местных продуктов.

Народу в этом официальном выставочном пространстве, как правило, нет. Весь народ — в соседнем зале, где идет бойкая торговля сумочками из крокодиловой кожи и другими подобными африканскими сувенирами. А вот в обширном павильоне Туркменистана на каждом экспонате, напротив, красуется строгая надпись «Не продается». Зато любопытные посетители могут полистать здесь самые разные книги президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова. Некоторыми произведениями Аркадага (официальный титул главы республики, в дословном переводе с туркменского — «покровитель») я, правда, не смог насладиться в силу недостатков своего образования. Только специалисты смогут оценить всю мудрость руководителя этой бывшей советской республики, проштудировав вышедший из-под его пера толстенный том «Лекарственные растения Туркменистана».

К павильону России на ЭКСПО я подходил с замиранием сердца. Обязательный атрибут популярных экспозиций на Всемирной выставке — это длиннющая очередь. И я гадал: увижу ли я длинные ряды желающих попасть внутрь? Или и без того знающие Россию как облупленную казахи обойдут павильон нашей страны стороной? Очередь была. Как я выяснил позднее из официальной казахстанской статистики, павильон РФ входит в пятерку самых посещаемых на ЭКСПО. Чем посетителя Всемирной выставки берет за душу наша экспозиция? Наверное, резкой сменой климата: проникая в сердце российского павильона, ты из жаркой Астаны внезапно переносишься в Русскую Арктику. В резервуаре, наполненном настоящей арктической водой, туда-сюда плавает макет ледокола. Почетное место на экспозиции занимает приличных размеров айсберг — некоторые особо впечатлительные гости российского павильона, согласно рассказам, все время стараются его лизнуть.

С большой фантазией была оформлена и часть экспозиции нашего павильона, посвященная проекту спасения амурского тигра. Меня, например, очень порадовало то, что вопрос электронной викторины: «Когда во Владивостоке отмечают День тигра?» — предусматривал следующие варианты ответа: «В первое воскресенье лета», «В последнее воскресенье сентября», «Всегда, когда местные жители встречают тигра в городе».

При этом в российском павильоне была, естественно, не только развлекаловка. Здесь можно было узнать подробности о первой в мире мобильной атомной электростанции малой мощности, о других российских достижениях и планах. Красочного и фантастического образа будущего во время ознакомления с этими проектами, правда, не возникало. Но это точно не вина устроителей нашего павильона на ЭКСПО. Современная Россия — страна, погруженная в свое настоящее и сконцентрированная на своем прошлом. Гуляя по Всемирной выставке в Астане, я ощутил этот факт с особо болезненной остротой.

ЭКСПО стоит свеч

Первая Всемирная выставка в 1851 году в Лондоне принесла своим организаторам весьма солидный доход. Музей Виктории и Альберта, Музей науки, Музей натуральной истории — все эти туристические достопримечательности британской столицы начали строиться на деньги, вырученные от продажи билетов на первое в мире ЭКСПО. Устроители Всемирной выставки 2017 года в Астане не ставили перед собой задачи повторить такой результат. Отвечая на мой вопрос, комиссар (главный начальник) казахстанского ЭКСПО Рапиль Жошыбаев признал: оцениваемые в миллиард 300 миллионов долларов расходы на Всемирную выставку носят прежде всего «имиджевый характер».

Иными словами, сверхдоходов (или даже просто доходов) от ЭКСПО никто в Казахстане не ждет. Всемирная выставка проводится в республике в первую очередь для того, чтобы повысить узнаваемость страны на мировой арене, ввести Казахстан в круг стран, которые известны каждому. Перед Россией такая задача, естественно, не стоит. Мы и так известны каждому или почти каждому на планете. Но вот почему я надеюсь, что когда-нибудь Всемирная выставка пройдет и в нашей стране.

Гуляя по ЭКСПО в Астане, я испытывал изрядно подзабытое ощущение — чувство сопричастности с миром. Разговоры о том, что «мы живем в эпоху глобализации», уже давно стали лишенным любого глубинного смысла общим местом. Но, находясь на Всемирной выставке, ты ощущаешь глобализацию почти на физическом уровне. Ты чувствуешь, что мир един и что он все-таки идет в правильном направлении. Стоит ли это ощущение того, чтобы платить за него миллиард с лишним долларов? В современных российских условиях, наверное, не стоит. Проблема увеличения эмоциональной, экономической и политической дистанции между Россией и всем остальным миром не решается с помощью проведения в нашей стране Всемирной выставки. Наши сегодняшние проблемы лежат гораздо глубже и, к сожалению, не имеют простого и очевидного решения.

Однако все в этом мире, как мы знаем, проходит — и хорошее, и плохое. И когда нынешний период изоляции и самоизоляции России пройдет, мы обязательно должны провести у себя ЭКСПО. Мир не может функционировать без России, но и Россия не может функционировать в отдельности от всего остального мира. Во время пребывания на Всемирной выставке этот факт кажется таким же очевидным, как и то, что дважды два — четыре. Поэтому я верю: ЭКСПО стоит свеч, ЭКСПО когда-нибудь непременно придет в Россию.

Михаил РОСТОВСКИЙ.