За сохранение добрых, дружественных отношений
Президенты Молдовы и Ирана обсудили сотрудничество между двумя государствами
Несмотря на летний отпускной период, президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которой поздравил Хасана Роухани с победой на выборах и поблагодарил за приглашение принять участие в церемонии инаугурации, а также за проявленное в течение всего визита гостеприимство.
Укрепление взаимовыгодных связей
Церемония инаугурации состоялась в здании Парламента Ирана. В торжестве приняли участие президенты, вице-президенты, председатели парламентов, премьер-министры, высокопоставленные официальные лица более 100 стран, а также представители международных и региональных организаций.
Игорь Додон подчеркнул, что «в нашей стране наблюдали за ходом президентских выборов в Иране. Поздравляем переизбранного Президента и надеемся на продолжение сотрудничества и сохранение добрых, дружественных отношений между нашими странами».
По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Ираном в этом году, Игорь Додон предложил активизировать двусторонний диалог путем проведения встреч между официальными лицами, представляющими различные уровни власти обеих стран.
Президент Молдовы выразил уверенность, что аккредитация Георге ЛЕУКЭ в качестве Посла Республики Молдова в Иране с резиденцией в Баку положительно скажется на активизации многостороннего сотрудничества между нашими государствами.
Также Игорь Додон выразил уверенность, что его февральский визит в Иран и достигнутые договоренности придадут новый импульс диалогу между нашими странами и приведут к углублению конструктивных и взаимовыгодных связей.
Стороны сошлись во мнении, что между нашими странами существует значительный неиспользованный потенциал, главным образом в области инвестиций, сельскохозяйственной промышленности, энергетики, промышленности, транспорта, туризма, в финансово-банковской сфере и др.
Президент Молдовы поддержал участие иранских компаний в деятельности свободных экономических зон и промышленных парков Республики Молдова, предоставляющих благоприятные условия для иностранных инвесторов, а также выступил за проведение в ближайшем будущем форума деловых людей Молдовы и Ирана, который стал бы подходящей площадкой для налаживания контактов между экономическими агентами обеих стран.
В завершении встречи Игорь Додон выступил за проведение заседания совместной молдо-иранской межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 1995 года. «Считаю, что возобновление деятельности Комиссии будет способствовать росту торговли и активизации отраслевого сотрудничества», – подытожил глава молдавского государства.
Межпарламентское сотрудничество
В Тегеране Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился также с председателем иранского парламента Али Лариджани.
Стороны обсудили сотрудничество между законодательными органами Республики Молдова и Ирана, включающее регулярный обмен информацией.
Собеседники отметили необходимость интенсификации и расширения сотрудничества, в том числе в рамках группы дружбы, которую предстоит официально учредить членам парламента РМ.
Игорь Додон отметил, что мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и поддержание добрых, дружеских отношений между нашими странами.
Напомним, что в этом году исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. За этот период было подписано 14 двусторонних межгосударственных соглашений, 3 находятся в переговорном процессе.
Бизнесмены Ирана собираются в Молдову
В ходе визита Игоря Додона состоялась рабочая встреча с министром сельского хозяйства Ирана Махмудом Ходжати, президентом Палаты торговли, промышленности, горнорудной промышленности и сельского хозяйства Ирана Голям-Хоссейном Шафеи.
Одной из основных тем состоявшейся беседы c министром сельского хозяйства Ирана Махмудом Ходжати стала активизация и расширение двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.
Президент отметил наличие огромного потенциала развития торгово-экономических отношений между двумя странами: взаимодополняемость национальных экономик в вопросах сельского хозяйства, экспорт-импорт технологического оборудования, электроаппаратуры и пр. А также обратил внимание на возможности сотрудничества в области транспорта, инвестиций, туризма.
«Сегодняшняя ситуация в области торговли диктует необходимость продвижения двустороннего диалога для информирования о возможностях налаживания деловых контактов в областях, представляющих взаимный интерес. Уверен, что организация форума деловых людей из обоих государств будет способствовать активизации и укреплению сотрудничества», – подчеркнул глава государства.
Стороны договорились, что до конца года делегация деловых кругов Ирана вместе с руководством торгово-промышленной палаты посетят Молдову.
Президент Молдовы посетит Брюссель
В Тегеране Игорь Додон встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.
В ходе состоявшегося диалога стороны обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Республики Молдова. Игорь Додон поблагодарил за оказанную поддержку ЕС для проведения реформ в Республике Молдова, отметив, что планирует до конца текущего года осуществить рабочую поездку в Брюссель.
Глава государства повторил приглашение в адрес вице-председателя Европейской комиссии посетить Республику Молдова в ближайшее время.