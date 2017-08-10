Президенты Молдовы и Ирана обсудили сотрудничество между двумя государствами

Несмотря на летний отпускной период, президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которой поздра­вил Хасана Роухани с победой на выборах и поблагодарил за приглашение принять участие в церемонии инаугурации, а также за проявленное в тече­ние всего визита госте­приимство.

Укрепление взаимовыгодных связей

Церемония инаугурации состоялась в здании Парламента Ирана. В торже­стве приняли участие президенты, вице-президенты, председатели парламентов, премьер-министры, высокопоставленные официальные лица более 100 стран, а так­же представители международных и регио­нальных организаций.

Игорь Додон подчеркнул, что «в нашей стране наблюдали за ходом президентских выборов в Иране. Поздравляем переизбран­ного Президента и надеемся на продолже­ние сотрудничества и сохранение добрых, дружественных отношений между нашими странами».

По случаю 25-летия установления ди­пломатических отношений между Молдовой и Ираном в этом году, Игорь Додон предло­жил активизировать двусторонний диалог путем проведения встреч между официаль­ными лицами, представляющими различ­ные уровни власти обеих стран.

Президент Молдовы выразил уверен­ность, что аккредитация Георге ЛЕУКЭ в ка­честве Посла Республики Молдова в Иране с резиденцией в Баку положительно скажется на активизации многостороннего сотрудни­чества между нашими государствами.

Также Игорь Додон выразил уверен­ность, что его февральский визит в Иран и достигнутые договоренности придадут но­вый импульс диалогу между нашими страна­ми и приведут к углублению конструктивных и взаимовыгодных связей.

Стороны сошлись во мнении, что между нашими странами существует значительный неиспользованный потенциал, главным об­разом в области инвестиций, сельскохо­зяйственной промышленности, энергетики, промышленности, транспорта, туризма, в финансово-банковской сфере и др.

Президент Молдовы поддержал участие иранских компаний в деятельности свобод­ных экономических зон и промышленных парков Республики Молдова, предостав­ляющих благоприятные условия для ино­странных инвесторов, а также выступил за проведение в ближайшем будущем форума деловых людей Молдовы и Ирана, который стал бы подходящей площадкой для нала­живания контактов между экономическими агентами обеих стран.

В завершении встречи Игорь Додон вы­ступил за проведение заседания совмест­ной молдо-иранской межправительствен­ной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 1995 года. «Считаю, что возобновление дея­тельности Комиссии будет способствовать росту торговли и активизации отраслевого сотрудничества», – подытожил глава мол­давского государства.

Межпарламентское сотрудничество

В Тегеране Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился также с председателем иранского парламента Али Лариджани.

Стороны обсудили сотрудничество меж­ду законодательными органами Республики Молдова и Ирана, включающее регулярный обмен информацией.

Собеседники отметили необходимость интенсификации и расширения сотрудниче­ства, в том числе в рамках группы дружбы, которую предстоит официально учредить членам парламента РМ.

Игорь Додон отметил, что мы рассчиты­ваем на дальнейшее сотрудничество и под­держание добрых, дружеских отношений между нашими странами.

Напомним, что в этом году исполнилось 25 лет с момента установления дипломати­ческих отношений между нашими странами. За этот период было подписано 14 двусто­ронних межгосударственных соглашений, 3 находятся в переговорном процессе.

Бизнесмены Ирана собираются в Молдову

В ходе визита Игоря Додона состоялась рабочая встреча с министром сельского хо­зяйства Ирана Махмудом Ходжати, прези­дентом Палаты торговли, промышленности, горнорудной промышленности и сельского хозяйства Ирана Голям-Хоссейном Ша­феи.

Одной из основных тем состоявшейся беседы c министром сельского хозяйства Ирана Махмудом Ходжати стала активиза­ция и расширение двустороннего сотрудни­чества в области сельского хозяйства.

Президент отметил наличие огром­ного потенциала развития торгово-экономических отношений между двумя странами: взаимодополняемость нацио­нальных экономик в вопросах сельского хо­зяйства, экспорт-импорт технологического оборудования, электроаппаратуры и пр. А также обратил внимание на возможности сотрудничества в области транспорта, ин­вестиций, туризма.

«Сегодняшняя ситуация в области тор­говли диктует необходимость продвижения двустороннего диалога для информирова­ния о возможностях налаживания деловых контактов в областях, представляющих взаимный интерес. Уверен, что организа­ция форума деловых людей из обоих госу­дарств будет способствовать активизации и укреплению сотрудничества», – подчеркнул глава государства.

Стороны договорились, что до конца года делегация деловых кругов Ирана вме­сте с руководством торгово-промышленной палаты посетят Молдову.

Президент Молдовы посетит Брюссель

В Тегеране Игорь Додон встретился с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Евро­пейской комиссии Федерикой Могерини.

В ходе состоявшегося диалога сто­роны обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Республи­ки Молдова. Игорь Додон поблагодарил за оказанную поддержку ЕС для проведения реформ в Республике Молдова, отметив, что планирует до конца текущего года осу­ществить рабочую поездку в Брюссель.

Глава государства повторил приглаше­ние в адрес вице-председателя Европей­ской комиссии посетить Республику Мол­дова в ближайшее время.