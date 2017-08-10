Молдову вовлекли в большой геополитический скандал
Игорь Додон и Дмитрий Рогозин провели встречу в Тегеране
Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился в Тегеране с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным. Состоялась конструктивная встреча, в ходе которой стороны детально обсудили события последних недель, уточнили текущее состояние дел между нашими странами и определили приоритетные направления на ближайшие месяцы.
Не поддаваться на провокации временщиков
Игорь Додон отметил, что рассчитывает на продолжение диалога с Дмитрием Олеговичем в качестве сопредседателя Межправительственной комиссии и спецпредставителя Президента РФ по Приднестровью.
«Факт объявления г-на Рогозина, сопредседателя молдо-российской Межправительственной комиссии, персоной нон-грата на территории Молдовы выдаёт нежелание молдавского правительства (легитимность которого ставят под сомнение большинство граждан Молдовы и некоторые зарубежные партнёры) сотрудничать с Правительством РФ для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются молдавские экономические агенты и наши граждане, находящиеся в России. Эти действия направлены на подрыв усилий президентов Молдовы и России по возвращению стратегического диалога и партнёрства между нашими странами», – подчеркнул глава государства.
В то же время президент отметил, что такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан Республики Молдова, более 65% которых считают Россию дружественным государством и ждут от властей Молдовы конструктивного взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства.
В связи с этим Игорь Додон попросил российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов, заметив, что от возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые ни в чем не виноватые молдавские граждане.
«Осознав беспрецедентную, грубую и ничем не аргументированную с точки зрения дипломатических норм, агрессивную политику молдавского правительства, призываю наших российских партнёров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня, которую мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и начали воплощать на деле с начало этого года», – добавил глава государства.
Игорь Додон сказал, что в качестве Президента Молдовы и на основание легитимного мандата, который ему доверил народ страны, он будет отстаивать интересы молдавского народа и намерен блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота, проекты законов, принимаемые парламентом, попытки правящей Демократической партии саботировать и разрушать наши двусторонние отношения с Российской Федерацией. По его словам, категорически неприемлемо держать в заложниках всю страну и подрывать основы межгосударственных дипломатических отношений из-за узких партийных интересов и попыток политического выживания отдельной партии и ее руководства.
«Полномочия и ответственность президента в области внешней политики чётко предусмотрены высшим законом страны, а кардинальные решения, от которых зависит будущее двусторонних отношений с нашими стратегическими партнёрами, должны приниматься только по согласованию с президентом и обсуждаться на заседаниях высшего совета безопасности страны», – подытожил Игорь Додон.
Политическая глупость
Как только правительство Павла Филипа объявило Дмитрия Рогозина персоной нон-грата, президент Игорь Додон квалифицировал это решение как «акт большой политической глупости». Он также отметил, что эту «медвежью услугу» молдавского правительства почувствуют все граждане.
— Объявление российского вице-премьера персоной нон-грата в Молдове является актом большой политической глупости. И это нанесет большой вред Молдове и ее гражданам. Я не думаю, что правительство сделало этот шаг по собственной инициативе. Скорее всего, они сделали это как марионетки, которыми руководят из-за океана, – написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.
Глава государства подчеркнул, что нынешнее правительство ведет страну на полной скорости к серьезной политической и геополитической катастрофе. Более того, правительство делает все, чтобы сорвать хорошие отношения с Россией.
— Восстановление добрососедских отношений с Россией, которых я добился в качестве президента, пытается сорвать парламентское большинство, правительство и Демократическая партия, – заключил Додон.
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин был объявлен нежелательным в Молдове. Такое решение было принято членами кабинета министров в Кишиневе по просьбе Министерства иностранных дел и европейской интеграции.