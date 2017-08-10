Игорь Додон и Дмитрий Рогозин провели встречу в Тегеране

Президент Республики Молдова Игорь Додон встретился в Тегеране с заместителем Предсе­дателя Правительства Российской Федера­ции Дмитрием Рогози­ным. Состоялась кон­структивная встреча, в ходе которой сторо­ны детально обсуди­ли события последних недель, уточнили те­кущее состояние дел между нашими стра­нами и определили приоритетные направ­ления на ближайшие месяцы.

Не поддаваться на провокации временщиков

Игорь Додон отметил, что рассчитывает на продолжение диалога с Дмитрием Олего­вичем в качестве сопредседателя Межпра­вительственной комиссии и спецпредстави­теля Президента РФ по Приднестровью.

«Факт объявления г-на Рогозина, со­председателя молдо-российской Межправи­тельственной комиссии, персоной нон-грата на территории Молдовы выдаёт нежелание молдавского правительства (легитимность которого ставят под сомнение большинство граждан Молдовы и некоторые зарубежные партнёры) сотрудничать с Правительством РФ для решения важнейших проблем, с ко­торыми сталкиваются молдавские эконо­мические агенты и наши граждане, находя­щиеся в России. Эти действия направлены на подрыв усилий президентов Молдовы и России по возвращению стратегического диалога и партнёрства между нашими стра­нами», – подчеркнул глава государства.

В то же время президент отметил, что такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан Республики Молдо­ва, более 65% которых считают Россию дру­жественным государством и ждут от властей Молдовы конструктивного взаимовыгодно­го сотрудничества и партнёрства.

В связи с этим Игорь Додон попросил российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономи­ческих агентов, заметив, что от возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые ни в чем не винова­тые молдавские граждане.

«Осознав беспрецедентную, грубую и ничем не аргументированную с точки зрения дипломатических норм, агрессивную поли­тику молдавского правительства, призываю наших российских партнёров проявить му­дрость, не поддаваться на очевидные про­вокации молдавских временщиков и про­должить ту положительную повестку дня, которую мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Вла­димировичем Путиным и начали воплощать на деле с начало этого года», – добавил гла­ва государства.

Игорь Додон сказал, что в качестве Пре­зидента Молдовы и на основание легитим­ного мандата, который ему доверил народ страны, он будет отстаивать интересы мол­давского народа и намерен блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота, проекты законов, прини­маемые парламентом, попытки правящей Демократической партии саботировать и разрушать наши двусторонние отношения с Российской Федерацией. По его словам, категорически неприемлемо держать в за­ложниках всю страну и подрывать основы межгосударственных дипломатических от­ношений из-за узких партийных интересов и попыток политического выживания отдель­ной партии и ее руководства.

«Полномочия и ответственность пре­зидента в области внешней политики чётко предусмотрены высшим законом страны, а кардинальные решения, от которых зависит будущее двусторонних отношений с наши­ми стратегическими партнёрами, должны приниматься только по согласованию с президентом и обсуждаться на заседаниях высшего совета безопасности страны», – подытожил Игорь Додон.

Политическая глупость

Как только правительство Павла Фили­па объявило Дмитрия Рогозина персоной нон-грата, президент Игорь Додон квали­фицировал это решение как «акт большой политической глупости». Он также отметил, что эту «медвежью услугу» молдавского пра­вительства почувствуют все граждане.

— Объявление российского вице-премьера персоной нон-грата в Молдове является актом большой политической глу­пости. И это нанесет большой вред Молдо­ве и ее гражданам. Я не думаю, что прави­тельство сделало этот шаг по собственной инициативе. Скорее всего, они сделали это как марионетки, которыми руководят из-за океана, – написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что нынешнее правительство ведет страну на полной скорости к серьезной политической и геополитической катастрофе. Более того, правительство делает все, чтобы сорвать хорошие отношения с Россией.

— Восстановление добрососедских отно­шений с Россией, которых я добился в качестве президента, пытается сорвать парламентское большинство, правительство и Демократиче­ская партия, – заключил Додон.

Российский вице-премьер Дмитрий Ро­гозин был объявлен нежелательным в Мол­дове. Такое решение было принято членами кабинета министров в Кишиневе по просьбе Министерства иностранных дел и европей­ской интеграции.