Блэкаут в Молдове
Масштабное отключение электроэнергии произойдет в четверг
На этой неделе большинство городов и районов страны останутся без света.
Компания Red Union Fenosa сообщила, что в четверг, 10 августа, будет приостановлена поставка электроэнергии. В столице без света останутся дома, расположенные по следующим адресам:
Сектор Ботаника
п. Сынжера: ул. Индустриалэ 3, 5, 7А в период с 09:20 до 17:00;
с. Бэчой: ул. А. Пушкина, Бэчоюлуй, Бэчой, Букурешть, Буребиста, Кишинэулуй, Кымпией, Еуджен Кока, Хотин, Индепенденцей, Лэмэицей, Ливиу Деляну, Мачилор, Николае Сулак, Пэдурилор, Петру Заднипру, Серелор, Сфынта Треиме, Штефан чел Маре, Теилор, Зодиак в период с 09:15 до 18:00;
ул. Унирий, Св. Николая, Возрождения, М. Еминеску, Юрия Гагарина, И. Некулче, Индепенденцей, Аэропорт, A. Дога, Энтузиастов, Измаил, Н. Титулеску, Штефан чел Маре, В. Лупу — частично между 08:00 и 19:00;
Сектор Буюканы
ул. Григоре Александреску 1, 2, 3B, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 9А, Б, 15; В. Лупу 29, 31, 33/3, 37 – с 15:00 до18:00.
п. Дурлешты: ул. 27 Августа, Кимиштилор, Хотинулуй, Св. Георгия, Тимишоара, Т. Владимиреску – частично между 09:00 и 19:00;
ул. Кодрилор, пер. Кодрилор, ул. Н. Тестемицану – частично между 09:00 и 19:00;
ул. Жунимий, Т. Владимиреску – частично между 09:30 и 18:00;
с. Гидигич: ул. Виилор, Валя Кынепей, Циглэу, Поноарелор, А. Донич, П. Булгару, M. Фрунзе – частично между 09:00 и 19:00;
Сектор Чентру
пр. Штефан чел Маре, 196, 198, 200, Г. Виеру 19 – с 15:00 до 18:00;
ул. Бэлць 2,3, Георге Кошбук 5, 8, 10, 12, 16, Октавиан Гога 18, 22, 25, 26, 33 – с 09:30 до 18:00;
п. Кодру
ул. Потырникей, Св. Георгия – с 12:00 до17:00;
Сектор Чеканы
ком. Бубуечь: ул. 27 Августа, А. Пушкина, А. Матеевича, Б. Главан, Бубуечь-Сат, пер. Кишинэулуй, ул, Чишмелей, пер. Чишмелей, ул, Котул Морий, Дачилор, М. Фрунзе, Господарилор, Индепенденцей, И. Крянгэ, Ю. Гагарина, Ливезилор, Миорица, Морилор, Попова, Салкымилор, Школий, С. Лазо, Св. Марии, пер. Школий, 1-й и 2-ой пер. Школий, ул. Штефан чел Маре, 1-й пер. Штефан чел Маре, Т. Бубуйог, В. Терешковой, Тинеретулуй, пер. Тинеретулуй, Тоамней, Трандафирилор, пер. Тудор Бубуйог, ул. Василе Александри, Виилор – частично с 09:10 до 17:30;
ул. M. Фрунзе, Ливезилор, Миорица, С. Лазо, Т. Бубуег – частично с 09:30 до 18:00;
Сектор Рышкановка
Московский пр. 12, 12/1 – с 09:30 до 17:00;
ул. Студенческая 3/3, 7/1, 7/3, 9/7, 9/11 – с 09:00 до 18:00;
ул. Албишоара 68/2, Дойна 156, 189, 191, 203, 999, 9002, 9004, 203/1,2 – частично с 09:30 до 17:00.
Кроме того, отключения электроэнергии запланированы во многих городах и районах: Новые Анены, Бессарабка, Кагул, Кантемир, Комрат, Калараш, Бендеры, Чадыр-Лунга, Чимишлия, Криуляны, Хынчешты, Яловены, Леова, Оргеев, Страшены, Штефан Водэ, Слободзея, Тараклия, Теленешты, Вулканешты,
За дополнительной информацией можно обратиться в Службу поддержки клиентов компании по телефону 022-43-11-11 или на веб-сайт www.gasnaturalfenosa.md.
Недавно в столице было объявлено об отключениях водоснабжения.
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