Масштабное отключение электроэнергии произойдет в четверг

На этой неделе большинство городов и районов страны останутся без све­та.

Компания Red Union Fenosa сообщи­ла, что в четверг, 10 августа, будет прио­становлена поставка электроэнергии. В столице без света останутся дома, рас­положенные по следующим адресам:

Сектор Ботаника

п. Сынжера: ул. Индустриалэ 3, 5, 7А в период с 09:20 до 17:00;

с. Бэчой: ул. А. Пушкина, Бэчоюлуй, Бэчой, Букурешть, Буребиста, Кишинэу­луй, Кымпией, Еуджен Кока, Хотин, Ин­депенденцей, Лэмэицей, Ливиу Деляну, Мачилор, Николае Сулак, Пэдурилор, Петру Заднипру, Серелор, Сфынта Тре­име, Штефан чел Маре, Теилор, Зодиак в период с 09:15 до 18:00;

ул. Унирий, Св. Николая, Возрож­дения, М. Еминеску, Юрия Гагарина, И. Некулче, Индепенденцей, Аэропорт, A. Дога, Энтузиастов, Измаил, Н. Титуле­ску, Штефан чел Маре, В. Лупу — частич­но между 08:00 и 19:00;

Сектор Буюканы

ул. Григоре Александреску 1, 2, 3B, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 9А, Б, 15; В. Лупу 29, 31, 33/3, 37 – с 15:00 до18:00.

п. Дурлешты: ул. 27 Августа, Ки­миштилор, Хотинулуй, Св. Георгия, Ти­мишоара, Т. Владимиреску – частично между 09:00 и 19:00;

ул. Кодрилор, пер. Кодрилор, ул. Н. Те­стемицану – частично между 09:00 и 19:00;

ул. Жунимий, Т. Владимиреску – ча­стично между 09:30 и 18:00;

с. Гидигич: ул. Виилор, Валя Кыне­пей, Циглэу, Поноарелор, А. Донич, П. Булгару, M. Фрунзе – частично между 09:00 и 19:00;

Сектор Чентру

пр. Штефан чел Маре, 196, 198, 200, Г. Виеру 19 – с 15:00 до 18:00;

ул. Бэлць 2,3, Георге Кошбук 5, 8, 10, 12, 16, Октавиан Гога 18, 22, 25, 26, 33 – с 09:30 до 18:00;

п. Кодру

ул. Потырникей, Св. Георгия – с 12:00 до17:00;

Сектор Чеканы

ком. Бубуечь: ул. 27 Августа, А. Пуш­кина, А. Матеевича, Б. Главан, Бубуечь-Сат, пер. Кишинэулуй, ул, Чишмелей, пер. Чишмелей, ул, Котул Морий, Да­чилор, М. Фрунзе, Господарилор, Ин­депенденцей, И. Крянгэ, Ю. Гагарина, Ливезилор, Миорица, Морилор, Попо­ва, Салкымилор, Школий, С. Лазо, Св. Марии, пер. Школий, 1-й и 2-ой пер. Школий, ул. Штефан чел Маре, 1-й пер. Штефан чел Маре, Т. Бубуйог, В. Тереш­ковой, Тинеретулуй, пер. Тинеретулуй, Тоамней, Трандафирилор, пер. Тудор Бубуйог, ул. Василе Александри, Вии­лор – частично с 09:10 до 17:30;

ул. M. Фрунзе, Ливезилор, Миори­ца, С. Лазо, Т. Бубуег – частично с 09:30 до 18:00;

Сектор Рышкановка

Московский пр. 12, 12/1 – с 09:30 до 17:00;

ул. Студенческая 3/3, 7/1, 7/3, 9/7, 9/11 – с 09:00 до 18:00;

ул. Албишоара 68/2, Дойна 156, 189, 191, 203, 999, 9002, 9004, 203/1,2 – ча­стично с 09:30 до 17:00.

Кроме того, отключения электроэ­нергии запланированы во многих горо­дах и районах: Новые Анены, Бессарабка, Кагул, Кантемир, Комрат, Калараш, Бен­деры, Чадыр-Лунга, Чимишлия, Криуля­ны, Хынчешты, Яловены, Леова, Оргеев, Страшены, Штефан Водэ, Слободзея, Тараклия, Теленешты, Вулканешты,

За дополнительной информацией можно обратиться в Службу поддерж­ки клиентов компании по телефону 022-43-11-11 или на веб-сайт www.gasnaturalfenosa.md.

Недавно в столице было объявлено об отключениях водоснабжения.

http://bloknot-moldova.md