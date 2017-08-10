НАТО нам не надо!
Президент пообещал разобраться с планами США построить в селе Бульбоака военную базу
Игорь Додон заявил, что планы СШАпостроить восемь новых объектов на военном полигоне «Бульбоака» не были согласованы с администрацией президента и являются провокацией. Информация о том, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства военных объектов на основной тренировочной базе молдавских ВС в Бульбоака, приобрела широкий резонанс.
Очередная провокация
Согласно требованиям тендера, будущему подрядчику необходимо провести «проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки». В их число войдут офисное здание, гостиница, жилой дом, СТО, школа, коммерческий центр и другие постройки. Предварительная сумма контракта составляет около 5 миллионов леев.
— Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдовы. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться, – заявил Игорь Додон.
На вопрос о том, будет ли он блокировать намерения Соединенных Штатов построить эти объекты, президент Молдовы ответил, что обязательно заблокирует эти планы, но вначале необходимо разобраться в деталях проекта.
Военная инфраструктура под селом Бульбоака находится всего в нескольких десятках километров от границы с непризнанной ПМР. На днях на полигоне прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer. Президент Молдовы много раз выступал против вступления республики в НАТО и участия молдавских военных в учениях стран – членов военного блока. Согласно последним опросам, этого же мнения придерживаются и большинство граждан.
Диверсанты в Молдове
В минувший понедельник вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о подготовке Соединенными Штатами диверсантов и спецназа РМ на случай нового вооруженного конфликта с Приднестровьем. Так он отреагировал на новость о строительстве американскими военными тренировочного центра в Молдове.
«Проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки – это американцы начинают подготовку диверсантов и спецназа РМ на случай нового вооруженного конфликта с Приднестровьем», – так прокомментировал Рогозин на своей странице в Facebook сообщение о подготовке американскими советниками молдавских военных и полицейских к боям в городе.
Ранее ВМС США объявил тендер на строительство восьми новых военных объектов на базе в с.Бульбоака Новоаненского района. Место базы выбрано неслучайно. Из с. Бульбоака можно быстро выдвинуться как в Кишинев, так и в сторону Бендер и Тирасполя.
Американцы планируют построить тренировочный полигон для отработки ведения боевых действий в условиях городской застройки. В качестве полноразмерных макетов зданий на полигоне построят школу, автосервис, жилые дома, отель и торговый центр – всего 8 зданий на сумму от 100 до 200 тысяч долларов.