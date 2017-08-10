Президент пообещал разобраться с планами США построить в селе Бульбоака военную базу

Игорь Додон заявил, что планы СШАпостроить восемь новых объек­тов на военном полигоне «Бульбоака» не были согласованы с админи­страцией президента и являются провокацией. Информация о том, что ВМС США ищут подрядчиков для строительства военных объектов на основной тренировочной базе молдавских ВС в Бульбоака, приобрела широкий резонанс.

Очередная провокация

Согласно требованиям тендера, буду­щему подрядчику необходимо провести «проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в услови­ях городской застройки». В их число войдут офисное здание, гостиница, жилой дом, СТО, школа, коммерческий центр и другие постройки. Предварительная сумма кон­тракта составляет около 5 миллионов леев.

— Расцениваю это как очередную про­вокацию со стороны правительства Мол­довы. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться, – заявил Игорь Додон.

На вопрос о том, будет ли он блокиро­вать намерения Соединенных Штатов по­строить эти объекты, президент Молдовы ответил, что обязательно заблокирует эти планы, но вначале необходимо разобрать­ся в деталях проекта.

Военная инфраструктура под селом Бульбоака находится всего в нескольких десятках километров от границы с непри­знанной ПМР. На днях на полигоне прошли совместные американо-молдавские уче­ния Dragoon Pioneer. Президент Молдовы много раз выступал против вступления республики в НАТО и участия молдавских военных в учениях стран – членов военного блока. Согласно последним опросам, это­го же мнения придерживаются и большин­ство граждан.

Диверсанты в Молдове

В минувший понедельник вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о подготовке Соединенными Штатами диверсантов и спецназа РМ на случай но­вого вооруженного конфликта с Придне­стровьем. Так он отреагировал на новость о строительстве американскими военными тренировочного центра в Молдове.

«Проектирование и строительство объектов для отработки военных опера­ций в условиях городской застройки – это американцы начинают подготовку дивер­сантов и спецназа РМ на случай нового вооруженного конфликта с Приднестро­вьем», – так прокомментировал Рогозин на своей странице в Facebook сообщение о подготовке американскими советника­ми молдавских военных и полицейских к боям в городе.

Ранее ВМС США объявил тендер на строительство восьми новых военных объ­ектов на базе в с.Бульбоака Новоаненского района. Место базы выбрано неслучайно. Из с. Бульбоака можно быстро выдвинуть­ся как в Кишинев, так и в сторону Бендер и Тирасполя.

Американцы планируют построить тре­нировочный полигон для отработки веде­ния боевых действий в условиях городской застройки. В качестве полноразмерных ма­кетов зданий на полигоне построят школу, автосервис, жилые дома, отель и торговый центр – всего 8 зданий на сумму от 100 до 200 тысяч долларов.