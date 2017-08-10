Лолита: «КОГДА Я ВЕСИЛА 56 КГ, ТО ХУЖЕ РАБОТАЛА»
Как знаменитая певица отреагировала на скандал вокруг своего выступления на фестивале в Баку
Интернет взорвал костюм эпатажной Лолиты. Выступая на сцене, певица всего лишь на несколько секунд скинула накидку, но и этого хватило, чтобы разговоры не утихали и по сей день. Мы выяснили реакцию самой певицы.
— Лолита, популярность вашего костюма в Интернете бьет все возможные рекорды по обсуждению. Вас это не обижает?
— Это круто на самом деле. Это лучше, чем обсуждение войны или убийств. И я рада, что помимо костюмчика обсуждают и песню. Ведь те аплодисменты, которые я получила, были не за то, что я почти разделась. Мне не стыдно, потому как я спела живьем, чисто, честно, искренне. Понимаете, человек не будет интересен людям вот такими эпатажами. Идея скинуть накидку и добавить перчинку родилась в самый последний момент. Я сказала со сцены: «Перед вами самая последняя толстая певица на эстраде. Потому как все коллеги похудели». Это был призыв к женщинам ненулевого размера носить то, что общество порицает изначально. После концерта ко мне подошли очень много женщин достаточно крупного размера и сказали, что я не просто подняла им настроение, но и самооценку тоже.
— Вы считаете себя толстой?
— Я не кокетничаю, а говорю абсолютно серьезно: для жизни я нормальная, а для эфира толстая. Мои коллеги все худые. Алла Борисовна всегда была худой. Вы думаете, что я не испытывала дискомфорт, когда в 49 лет (а сейчас мне 53) начала сильно набирать вес? Конечно, я расстраивалась. Но жизнь расставила свои приоритеты. Возрастные изменения добавились. Нужно постоянно сидеть в тренажерном зале, но не всегда наши нагрузки совместимы с этим. Мне вот, например, из-за моих позвоночных грыж и сильных нагрузок на спину врач категорически запретил заниматься в зале. Но что я могу сделать? У меня большая нагрузка на сцене. Когда мне говорят о весе, я вспоминаю гениальную Эллу Фицджеральд или Монсеррат Кабалье, с которыми, конечно, я ни в коем случае себя не сравниваю вокально. Выдающиеся тетки, которые не комплексовали и потрясающе всегда выглядели. Почему бы на это не обратить внимание? Когда мне было меньше 45 лет и я весила 56 кг, то я хуже работала. И вокал был абсолютно скудный, не было тех обертонов, которые есть сейчас. Мой вес мне помог на сцене. Я смотрю на старые видео, и не нравлюсь я сама себе, а сейчас я чувствую себя женщиной. Тогда все было плохо, может быть, дело не в весе, но я набрала мастерство, а вместе с ним пришел и вес.
— Вы сказали, что вам пишут женщины по поводу веса?
— Да, очень много. Многие говорят, что я для них пример, а многие спрашивают, когда я начну худеть. Именно поэтому я скинула накидку в последний момент со словами: «Худеть мы не будем. Настроение важнее всего». Не надо сидеть на диетах, в мире и так все тяжело: то жарко, то холодно, то кризис, то еще что-то. У кого-то ипотека, у кого-то развод, происходят самые фатальные вещи, и еще мучить свою психику диетами? Любой удовлетворенный мозг лишнего не наберет и в конце концов придет к балансу с самим собой. Полюбит себя. У него появится, как у меня, самоирония.
Лилия ШАРЛОВСКАЯ.