Как знаменитая певица отреагировала на скандал вокруг своего выступления на фестивале в Баку

Интернет взорвал костюм эпа­тажной Лолиты. Выступая на сцене, певица всего лишь на не­сколько секунд скинула накид­ку, но и этого хватило, чтобы разговоры не утихали и по сей день. Мы выяснили реакцию самой певицы.

— Лолита, популярность вашего ко­стюма в Интернете бьет все возможные рекорды по обсуждению. Вас это не обижает?

— Это круто на самом деле. Это луч­ше, чем обсуждение войны или убийств. И я рада, что помимо костюмчика обсуждают и песню. Ведь те аплодисменты, которые я получила, были не за то, что я почти раз­делась. Мне не стыдно, потому как я спела живьем, чисто, честно, искренне. Понимае­те, человек не будет интересен людям вот такими эпатажами. Идея скинуть накидку и добавить перчинку родилась в самый по­следний момент. Я сказала со сцены: «Пе­ред вами самая последняя толстая певица на эстраде. Потому как все коллеги похуде­ли». Это был призыв к женщинам ненуле­вого размера носить то, что общество по­рицает изначально. После концерта ко мне подошли очень много женщин достаточно крупного размера и сказали, что я не про­сто подняла им настроение, но и самооцен­ку тоже.

— Вы считаете себя толстой?

— Я не кокетничаю, а говорю абсолют­но серьезно: для жизни я нормальная, а для эфира толстая. Мои коллеги все худые. Алла Борисовна всегда была худой. Вы думаете, что я не испытывала дискомфорт, когда в 49 лет (а сейчас мне 53) начала сильно на­бирать вес? Конечно, я расстраивалась. Но жизнь расставила свои приоритеты. Воз­растные изменения добавились. Нужно по­стоянно сидеть в тренажерном зале, но не всегда наши нагрузки совместимы с этим. Мне вот, например, из-за моих позвоноч­ных грыж и сильных нагрузок на спину врач категорически запретил заниматься в зале. Но что я могу сделать? У меня большая на­грузка на сцене. Когда мне говорят о весе, я вспоминаю гениальную Эллу Фицджеральд или Монсеррат Кабалье, с которыми, конеч­но, я ни в коем случае себя не сравниваю вокально. Выдающиеся тетки, которые не комплексовали и потрясающе всегда вы­глядели. Почему бы на это не обратить вни­мание? Когда мне было меньше 45 лет и я весила 56 кг, то я хуже работала. И вокал был абсолютно скудный, не было тех обе­ртонов, которые есть сейчас. Мой вес мне помог на сцене. Я смотрю на старые видео, и не нравлюсь я сама себе, а сейчас я чув­ствую себя женщиной. Тогда все было пло­хо, может быть, дело не в весе, но я набрала мастерство, а вместе с ним пришел и вес.

— Вы сказали, что вам пишут жен­щины по поводу веса?

— Да, очень много. Многие говорят, что я для них пример, а многие спрашива­ют, когда я начну худеть. Именно поэтому я скинула накидку в последний момент со словами: «Худеть мы не будем. Настроение важнее всего». Не надо сидеть на диетах, в мире и так все тяжело: то жарко, то холод­но, то кризис, то еще что-то. У кого-то ипо­тека, у кого-то развод, происходят самые фатальные вещи, и еще мучить свою психи­ку диетами? Любой удовлетворенный мозг лишнего не наберет и в конце концов при­дет к балансу с самим собой. Полюбит себя. У него появится, как у меня, самоирония.

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.