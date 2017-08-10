«Осквернители флага» Bloodhound Gang не проберутся теперь в Россию даже под видом участников поп-конкурса

Итак, Европейский вещательный союз (EBU) запретил посылать на «Евровидение» исполнителей «с особенными биографиями», т.е. тех, кому по той или иной причи­не запрещено въезжать на тер­риторию государства, в котором проходит конкурс. Подобное изменение, а правильнее — де­тализация регламента, стало, надо полагать, уже финальной точкой в зубодробительной саге о не доехавшей до Киева на «Евровидение-2017» российской певице-инвалиде Юлии Самой­ловой.

Известно, что весь Авиационный кодекс написан кровью, т.е. каждая авиакатастро­фа приводила к изменениям, улучшениям и дополнениям в правилах и авиационных регламентах, чтобы если не исключить, то минимизировать риск повторения подобных происшествий и трагедий.

Вот и регламент международного конкур­са песни писан теперь по похожему алгорит­му. 60 лет «Евровидение» почти беззаботно пело и плясало, кочуя пестрым и веселым цыганским табором по Европе, пока не до­плясалось во второй раз до Киева в 2017 г. И впечаталось с разгону головешкой в сосну. Поскольку две видные страны-участницы без­заботной «тусэ», Украина и Россия, расплева­лись к этому времени, что называется, не на жизнь, а на смерть, а в центре заварухи, как та Матильда (правда, не Кшесинская) из анек­дота, оказалось несчастное «Евровидение» со всеми своими регламентными филиппиками о «неполитическом характере конкурса». Тьфу на них, на эти филькины грамоты: смачно плю­нули с высокой колокольни обе стороны, по­скольку для них конкурс песни был далеко не «неполитическим», а совсем наоборот — как поется в песне, «последний и решительный бой» на передовой «гибридной войны».

В результате, как жаловался EBU, выпи­сывая еще 29 июня штраф Украине за «нео­беспечение участия в музыкальном конкур­се российской участницы», «общественное внимание было отвлечено от сорев­нования, а репутация «Евро­видения» оказалась под угрозой». Еще бы!

Почуяв не­ладное еще по зиме, в том числе из-за широко объ­явленных украинских ч е р н ы х списков на десят­ки, а то и сотни рос­с и й с к и х артистов и прочих д е я т е л е й госкультуры, «поддержав­ших аннексию», EBU ведь специ­ально умолял Москву «не обострять ситуа­цию» и не включать СОЗНА­ТЕЛЬНО в российскую делегацию на будущий конкурс в Киев кого-либо из этих списков раздора. В Москве такое обещание дали, долго искали, сбились, видимо, с ног и, наконец, вытащили совсем уж из пыльно­го комода артистку, которой в черном спи­ске, ура-ура, не было. У EBU аж отлегло от сердца… На полдня…

Все знают, что случилось потом. «Неожи­данно» всплыла крымская «эпопея» г-жи Са­мойловой, причем с «отягчающими» антиукра­инскими постами в соцсетях, что является не только главным раздражителем для Украины, но и законодательным основанием в этой стране для запрета на въезд. У нас бы было по-другому?..

Пробел в черных списках был тут же лик­видирован, СБУ выписала на данную особу волчий билет, а Марлезонский евробалет про­должился бесконечными истеричными акта­ми. EBU метался кошкой на пожаре. Москва делала удивленные глаза, поскольку фор­мально обещание выполнила, а уж насколько БЕССОЗНАТЕЛЬНО не заметила «крымской» загогулины в биографии евроделегатки — поди догадайся…

Украина, разумеется, со своей стороны тоже уперлась рогом. Так они друг с другом и бодались. России за все это EBU в итоге решил выписать не штраф, как Украине, а «жесткое по­рицание». К тому же в преамбуле нынешних н о в о в в е ­дений в ре­гламент явно с намеком в адрес России прописана фраза о возможной «дис­квалификации всех участников и вещатель­ных компаний в странах, ко­торые будут использовать конкурс как инструмент манипулирования».

А лично меня с самого начала глубоко изумляли здешние охи и ахи и по поводу чер­ных списков, и по поводу «позора-позора, что не дали выступить артистке, ведь музыка выше политики» и т.д. и т.п.

Москва, «Евровидение-2009». От­гремела очередная война — российско- грузинская. И здесь очень не хотели видеть грузинскую группу Stefane 3G с песней We Don’t Wanna Put In. Последний двухчастный и совершенно бессмысленный глагол в этом названии сопрягался с известной фамилией — и началась буча. Тоже вспомнили про «не­политический» характер конкурса, и за ассо­циацию (всего лишь ассоциацию!) с извест­ной фамилией, EBU, который страшно не хотел тогда скандала с городом-хозяином конкурса Москвой, предложил грузинам из­менить название и слова песни. Грузины в итоге не приехали. Тоже сильно возмуща­лись, как здесь и сейчас с Самойловой. Но формально тогда все уложили в нормы ре­гламента.

В нынешней ситуации регламент даже не предполагал такой коллизии. В исто­рии «Евровидения» еще не было случая, когда кто-либо из участников оказывался «невъездным» в страну-хозяйку конкурса. Просто везло. Потому что на самом деле у каждой страны есть такие списки. Вот, на­пример, из России в 2013 году воинствую­щие казаки изгнали с фестиваля «Кубана» (тоже впоследствии изгнанного из страны) американскую группу Bloodhound Gang за «осквернение российского флага». Отвяз­ные панк-рокеры, правда, до этого какие только флаги не «оскверняли», размахивая ими на своих концертах без должного пие­тета, включая даже американский и укра­инский… Но на казаков нарвались именно в Раше. Группа была выдворена и внесена в черные списки. И если теперь какая-нибудь Швейцария (а она часто отправляет на «Ев­ровидение» не своих граждан, это не запре­щено регламентом) вдруг решит послать когда-нибудь на «Евросонг» в Москву этих самых Bloodhound Gang, то — фигушки. И пусть они хоть лопнут, рассуждая о «музы­ке без границ», а мы им — еврорегламент EBU…

Так что, как говорится, нет худа без до­бра…

Артур ГАСПАРЯН.