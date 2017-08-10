«ЕВРОВИДЕНИЕ»: КАЗАКИ МОГУТ СПАТЬ СПОКОЙНО
«Осквернители флага» Bloodhound Gang не проберутся теперь в Россию даже под видом участников поп-конкурса
Итак, Европейский вещательный союз (EBU) запретил посылать на «Евровидение» исполнителей «с особенными биографиями», т.е. тех, кому по той или иной причине запрещено въезжать на территорию государства, в котором проходит конкурс. Подобное изменение, а правильнее — детализация регламента, стало, надо полагать, уже финальной точкой в зубодробительной саге о не доехавшей до Киева на «Евровидение-2017» российской певице-инвалиде Юлии Самойловой.
Известно, что весь Авиационный кодекс написан кровью, т.е. каждая авиакатастрофа приводила к изменениям, улучшениям и дополнениям в правилах и авиационных регламентах, чтобы если не исключить, то минимизировать риск повторения подобных происшествий и трагедий.
Вот и регламент международного конкурса песни писан теперь по похожему алгоритму. 60 лет «Евровидение» почти беззаботно пело и плясало, кочуя пестрым и веселым цыганским табором по Европе, пока не доплясалось во второй раз до Киева в 2017 г. И впечаталось с разгону головешкой в сосну. Поскольку две видные страны-участницы беззаботной «тусэ», Украина и Россия, расплевались к этому времени, что называется, не на жизнь, а на смерть, а в центре заварухи, как та Матильда (правда, не Кшесинская) из анекдота, оказалось несчастное «Евровидение» со всеми своими регламентными филиппиками о «неполитическом характере конкурса». Тьфу на них, на эти филькины грамоты: смачно плюнули с высокой колокольни обе стороны, поскольку для них конкурс песни был далеко не «неполитическим», а совсем наоборот — как поется в песне, «последний и решительный бой» на передовой «гибридной войны».
В результате, как жаловался EBU, выписывая еще 29 июня штраф Украине за «необеспечение участия в музыкальном конкурсе российской участницы», «общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация «Евровидения» оказалась под угрозой». Еще бы!
Почуяв неладное еще по зиме, в том числе из-за широко объявленных украинских ч е р н ы х списков на десятки, а то и сотни росс и й с к и х артистов и прочих д е я т е л е й госкультуры, «поддержавших аннексию», EBU ведь специально умолял Москву «не обострять ситуацию» и не включать СОЗНАТЕЛЬНО в российскую делегацию на будущий конкурс в Киев кого-либо из этих списков раздора. В Москве такое обещание дали, долго искали, сбились, видимо, с ног и, наконец, вытащили совсем уж из пыльного комода артистку, которой в черном списке, ура-ура, не было. У EBU аж отлегло от сердца… На полдня…
Все знают, что случилось потом. «Неожиданно» всплыла крымская «эпопея» г-жи Самойловой, причем с «отягчающими» антиукраинскими постами в соцсетях, что является не только главным раздражителем для Украины, но и законодательным основанием в этой стране для запрета на въезд. У нас бы было по-другому?..
Пробел в черных списках был тут же ликвидирован, СБУ выписала на данную особу волчий билет, а Марлезонский евробалет продолжился бесконечными истеричными актами. EBU метался кошкой на пожаре. Москва делала удивленные глаза, поскольку формально обещание выполнила, а уж насколько БЕССОЗНАТЕЛЬНО не заметила «крымской» загогулины в биографии евроделегатки — поди догадайся…
Украина, разумеется, со своей стороны тоже уперлась рогом. Так они друг с другом и бодались. России за все это EBU в итоге решил выписать не штраф, как Украине, а «жесткое порицание». К тому же в преамбуле нынешних н о в о в в е дений в регламент явно с намеком в адрес России прописана фраза о возможной «дисквалификации всех участников и вещательных компаний в странах, которые будут использовать конкурс как инструмент манипулирования».
А лично меня с самого начала глубоко изумляли здешние охи и ахи и по поводу черных списков, и по поводу «позора-позора, что не дали выступить артистке, ведь музыка выше политики» и т.д. и т.п.
Москва, «Евровидение-2009». Отгремела очередная война — российско- грузинская. И здесь очень не хотели видеть грузинскую группу Stefane 3G с песней We Don’t Wanna Put In. Последний двухчастный и совершенно бессмысленный глагол в этом названии сопрягался с известной фамилией — и началась буча. Тоже вспомнили про «неполитический» характер конкурса, и за ассоциацию (всего лишь ассоциацию!) с известной фамилией, EBU, который страшно не хотел тогда скандала с городом-хозяином конкурса Москвой, предложил грузинам изменить название и слова песни. Грузины в итоге не приехали. Тоже сильно возмущались, как здесь и сейчас с Самойловой. Но формально тогда все уложили в нормы регламента.
В нынешней ситуации регламент даже не предполагал такой коллизии. В истории «Евровидения» еще не было случая, когда кто-либо из участников оказывался «невъездным» в страну-хозяйку конкурса. Просто везло. Потому что на самом деле у каждой страны есть такие списки. Вот, например, из России в 2013 году воинствующие казаки изгнали с фестиваля «Кубана» (тоже впоследствии изгнанного из страны) американскую группу Bloodhound Gang за «осквернение российского флага». Отвязные панк-рокеры, правда, до этого какие только флаги не «оскверняли», размахивая ими на своих концертах без должного пиетета, включая даже американский и украинский… Но на казаков нарвались именно в Раше. Группа была выдворена и внесена в черные списки. И если теперь какая-нибудь Швейцария (а она часто отправляет на «Евровидение» не своих граждан, это не запрещено регламентом) вдруг решит послать когда-нибудь на «Евросонг» в Москву этих самых Bloodhound Gang, то — фигушки. И пусть они хоть лопнут, рассуждая о «музыке без границ», а мы им — еврорегламент EBU…
Так что, как говорится, нет худа без добра…
Артур ГАСПАРЯН.