ИЗНАСИЛОВАННОЕ ПРАВОСУДИЕ
Преступление транслировалось в прямом эфире, но судья пришла к выводу, что ничего страшного не произошло
10 августа 2013 года подростки, которые познакомились на отдыхе в Турции, пригласили на вечеринку свою новую знакомую Лиду Жарову (все имена и фамилии подростков, а также адреса изменены). Встретились с опозданием, и Лида упросила маму разрешить ей остаться ночевать в Красногорске. В компании было пять молодых людей и три девушки.
В десятом часу подростки начали подзадоривать Лиду и говорить о том, что ей слабо выпить стакан водки. Она завелась и выпила. Вскоре ей стало плохо, она ушла из кухни в комнату и там уснула. Обнаружив, что Лида находится в бессознательном состоянии, четверо подростков всю ночь насиловали девушку и снимали происходящее на смартфоны. Той же ночью насильники стали отправлять друзьям фотографии и видео со сценами насилия. Фактически среди ночи шла прямая трансляция преступления.
Утром по дороге домой две девушки из компании рассказали Лиде о том, что с ней произошло, и посоветовали срочно принять противозачаточные таблетки. Она так и сделала.
Несколько дней Лида не выходила из комнаты, а маме сказала, что отравилась и просит ее не трогать, скоро пройдет.
Вечером следующего дня трое насильников тоже написали ей, чтобы она приняла таблетки.
12 августа один из насильников, Лазнов, написал Лиде: «Ты была овощем… и тебя отымели… понимаешь… конкретно… К гинекологу и тесты на беременность и противозачаточные пастинор…»
Насильник Томин: «Ты залетела?.. Интересно, надеюсь ты таблетки купила, Лид? Выпила?»
Насильник Фанарин (в переводе на литературный язык): «Мы все использовали презервативы, но все были в хлам. Перестрахуйся».
23 августа сестра Лиды обнаружила в ее планшете ужасные фотографии и переписку насильников и показала родителям. В тот же день родители обратились в полицию с заявлением об изнасиловании несовершеннолетней дочери. После регистрации заявления их направили по месту совершения преступления, в СО СК города Красногорска.
Уголовное дело было возбуждено лишь 27 августа 2013 года.
Это представляется невероятным, но факт: следствие продолжалось три года. Родители Лиды написали в прокуратуру десятки жалоб на то, что расследование фактически саботируется, утеряны важнейшие вещественные доказательства, не проводятся следственные действия и экспертизы. Например, сперва потерялся важнейший документ — протокол первого допроса Фанарина. А уже перед самым судом испарились протоколы допросов двух важных свидетелей.
На все жалобы начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних из прокуратуры Московской области Г.М.Рытькова уверенно отвечала: «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».
После очередной жалобы родителей председателю СК России Александру Бастрыкину в отношении следователя Д.Кравцова, его руководителей А.Сарафанова и В.Жуланова заместитель председателя СК И.Краснов возбудил уголовное дело.
Однако заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь признал постановление о возбуждении уголовного дела необоснованным. Гринь написал, что допущенные нарушения — не преступления, так как они не повлекли «невосполнимую утрату доказательств, освобождение виновных лиц от уголовной ответственности и существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшей… а содержат признаки служебного проступка и подлежат оценке в дисциплинарном порядке».
К тому же неожиданно прошел срок давности. Помилуйте, за что наказывать?
Судебное слушание по обвинению Фанарина, Томина, Лазнова и Челина №1-408/16 началось 4 августа 2016-го.
13 июня 2017 года подсудимых признали виновными лишь в насильственных действиях сексуального характера (п.п. а, б ч. 3 ст. 132 УК РФ) и приговорили к условному наказанию в виде четырех лет с испытательным сроком.
То есть, согласно приговору судьи Ольги Бибиковой, никакого изнасилования не было.
Из приговора: «Суд исходит из того, что стороной обвинения не представлено и судом не установлено безусловных доказательств, свидетельствующих о совершении Лазновым, Томиным и Фанариным полового сношения с применением насилия к несовершеннолетней Жаровой, с использованием беспомощного состояния потерпевшей группой лиц по предварительному сговору.
…Доводы законных представителей о том, что согласно изъятой из соцсетей переписке подсудимых и Жаровой следует, что подсудимые признавали факт совершения полового акта с Жаровой, в связи с чем рекомендовали последней употребить противозачаточные средства, не свидетельствует о совершении Лазновым, Томиным и Фанариным полового сношения и не может быть принято во внимание, поскольку указанная переписка содержит противоречивые сведения, в частности, о совершении половых актов».
Да. Неописуемо, но факт: важнейшее доказательство, а именно — переписка ВКонтакте между всеми участниками преступления, начавшаяся во время совершения преступления, то есть в ночь с 10 на 11 августа 2013 года, и закончившаяся в марте 2014 года, ни следствием, ни судом не рассматривалась, хотя и сами осужденные, и свидетели по делу не отрицали наличия этой переписки.
Напомню: в СК ГСУ Московской области этот в прямом смысле слова бесценный материал появился в марте 2014 года. Но никаких следственных действий за два с половиной года по этой переписке никто не проводил. И судья Бибикова лишь мельком упомянула ее в приговоре. А между тем в ней содержатся важнейшие свидетельства не только об изнасиловании, но и о том, как обвиняемые и свидетели договариваются о показаниях на следствии.
Вот фрагменты из этой переписки.
26 октября 2013 года Челин пишет свидетелю Прядихиной: «Фанарин ее тоже (неценз.)».
Он же — Прядихиной: «На кухне я тебе, когда Фанарин (неценз.) ее, перебинтовывал палец…»
Прядихина — Челину: «Ну да, так и было…»
26 октября 2013 года Челин — свидетелю Таговой: «Понимаешь, он (то есть Лазнов. — О.Б.) ее тоже (неценз.), второй».
В тот же день Челин — Таговой: «Я скажу, что туда Арсений (Томин. — О.Б.) заходил».
Тагова — Челину: «Не, скажи, что ты кого-то видел там, но не понял, кто там был…»
Челин — Таговой: «Ты чего его защищаешь-то?»
11 августа 2013 года свидетель Азаров отправляет знакомой, которая знает Лиду, фотографии, сделанные во время преступления, и уточняет: «Ее все (неценз.)…»
В суде Азаров признал, что отправлял эти фотографии и комментировал их.
12 августа 2013 года Прядихина — потерпевшей: «Друг Фанарина (то есть Томин. — О.Б.) точно был с гандонами, а вот Фанарин хрен знает…»
Родители потерпевшей несколько раз ходили на прием к руководителю СК ГСУ Московской области А.Маркову и просили направить в суд эту переписку, которую 22 июля 2016 года они представили в распечатанном виде еще при окончании следствия как приложение к ходатайству. Однако уже к 4 августа 2016 года и ходатайство, и переписка из материалов дела исчезли.
Только после повторного визита с трудом, через прокуратуру, эта переписка попала наконец в суд. Но ни оглашать, ни исследовать ее суд не пожелал.
Также в приговоре отсутствует анализ важнейших показаний Прядихиной 11 августа 2014 года: «Войдя в комнату, я увидела, что Лида лежит на кровати полностью обнаженная… друг Фанарина (Томин. — О.Б.) сидел на ней, штаны были сняты, трусы приспущены… он делал движения вперед-назад. Также на полу возле кровати я увидела надорванную упаковку от презерватива».
Есть еще одно важнейшее свидетельство изнасилования. Дело в том, что и у потерпевшей, и у Фанарина была обнаружена одна и та же урогенитальная микроплазменная инфекция с одинаковой микрофлорой. Это представляется несомненным подтверждением как самого факта изнасилования, так и того, что первым участие в этом принял Фанарин, как и показывали свидетели.
Прокурор Алексей Маркин просил суд признать подсудимых виновными в изнасиловании и приговорить их к реальному наказанию в виде лишения свободы — на 7 лет для Фанарина, Лазнова и Томина и на 6 лет для Челина. В обоснование своего прошения он указал в том числе и на то, что обвиняемые не признали себя виновными.
Несмотря на это, суд признал раскаяние подсудимых и их помощь в раскрытии преступления смягчающим их вину обстоятельством. Так и хочется сказать: переверните лист, вы читаете вверх ногами.
Теперь несколько слов о подлинном раскаянии.
17 января 2017 года, в разгар судебного слушания, Челин прислал Лиде сообщение:
«Лид, привет. Это Андрей Челин. Представляю, каково это сейчас получить от меня сообщение, но все же я хотел бы с тобой поговорить. Во-первых, я хочу попросить у тебя прощения за прошедшие события той ночью. Я очень сожалею об этом, я просто не знаю, как исправить это. Но сейчас я переступаю рамки: на меня и остальных ребят завели реальное УГОЛОВНОЕ дело. Ты знала об этом? В частности — мне грозит реальный срок до десяти лет. Это значит, что я могу уехать далеко и надолго. И не факт, что вернусь, сама знаешь. Я хотел бы узнать твое отношение к предъявленному мне обвинению, если ты знаешь, что мне предъявляют. И вообще хотел бы поговорить с тобой по-человечески, потому что помню, что ты здраво мыслишь. Хочу тебя предупредить, что твои родители могут категорически запретить тебе любой контакт со мной, но я взываю к твоей совести и справедливости. Родители даже заказали статью в газете, где исковерканы события и где комментарии переполнены просьбами убить нас… Если ты не хочешь, чтобы об этом разговоре знали родители, мы пока не станем им рассказывать. Не бойся, я ничего плохого никому не желаю. Я хочу справедливости».
Естественно, Лида на это письмо не ответила. Но оно было предъявлено в суде как подтверждение извинения и раскаяния.
А еще защитник Челина предъявил суду квитанцию об отправлении Лиде 30 тысяч рублей. Правда, никто этих денег не получал, но это не беда. В приговоре написано: «Суд признает обстоятельством, смягчающим наказание, возмещение Челиным А.В. причиненного вреда». Хоть к окулисту обращайся: в глазах двоится.
Стало быть, насильник хочет справедливости. С ней много проблем.
Потому что приговор судьи Бибиковой — один из самых жестоких и несправедливых человеческих документов, которые мне доводилось читать. Участники событий пишут в соцсетях о том, что они изнасиловали Лиду, обсуждают между собой ее возможную беременность, советуют Лиде, какое лекарство ей нужно принять, — но нет, судья целомудренно избегает упоминаний об этом. А за длительные и многочисленные насильственные действия, которые, поверьте, просто невозможно описать, насильники наказаны условно. Потому что в течение трех лет, прошедших со дня преступления, как говорится в приговоре, «подсудимые проявили себя с положительной стороны, что свидетельствует о том, что подсудимые осознали содеянное, встали на путь исправления, в связи с чем суд приходит к убеждению, что их исправление возможно без реального отбывания наказания».
Но и условное наказание насильники считают шибко строгим.
В апелляционной жалобе одного из обвиняемых прямо так и написано: «Приговор… суда от 13 июня 2017 года прошу отменить и прекратить».
А куда пожаловаться на то, что изнасиловали Фемиду?
Ольга БОГУСЛАВСКАЯ.