Соседкой воспользовались в корыстных интересах

Дмитрий Рогозин вновь напугал НАТО. Запланированный пролет российского вице-премьера над Румынией на высоте одиннадцать тысяч метров привел в паническое состояние европейских политиков, поспешивших закрыть воздушное пространство для рейсового само­лета, на котором российский чи­новник летел в Кишинев.

Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну даже попытался объяснить пози­цию Бухареста, но сделал это как-то витие­вато и аморфно, чем еще больше усилил подозрения в том, что провокация была спланированной. Между тем, российский вице-премьер, направлявшийся в Кишинев и Тирасполь на празднование 25-летия ми­ротворческой миссии на Днестре, вряд ли представлял угрозу для целой Румынии. К тому же за день до истории с Рогозиным из Кишинева обратно в Москву были депор­тированы четверо артистов, прилетевших на торжественные мероприятия, заплани­рованные в Приднестровье. Служба без­опасности аэропорта при этом сообщила гостям, что распоряжение об их высылке поступило из правительства.

Вот как прокомментировал россий­скому телевидению происшедшее с ним и артистами Рогозин: «Я думаю, здесь за­действованы несколько сторон, интересы которых сложились просто одномоментно. Группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее довольно-таки сложные проблемы сейчас с законом. Им нужно было как-то стать на одну сторону баррикад с Западом. Имен­но они стояли за организацией провока­ции против наших артистов, которые еха­ли на юбилей миротворческой операции на Днестре. Эти задержания незаконные, депортации наших людей – ну просто вы­зывающе наглые поступки, которые я как раз хотел обсудить с руководством, прави­тельством Молдовы в Кишиневе и предло­жил им встретиться. Хотя формально летел по предложению президента, который на­ходится с ними, как вы знаете, в непростых отношениях».

Самолет с Рогозиным был вынужден уйти на запасной аэродром в Белоруссии. Напомним, что это был не специальный борт, и ни в чем не повинным пассажирам пришлось испытать совершенно не оправ­данный стресс и немалые неудобства. Рогозин пообещал, что будут применены адресные санкции к молдавским и румын­ским чиновникам, которые оказались при­частными к инциденту.

В Румынии приняли сигнал, посту­пивший от российского вице-премьера, и отнеслись к нему со всей серьезностью. Глава МИДа Теодор Мелешкану, находив­шийся в Казахстане на международной вы­ставке «Экспо – 2017», отказался 30 июля лететь в Бухарест транзитом через Москву. Свой страх за судьбу шефа чиновники со­седней страны неумело замаскировали объяснением, будто «Аэрофлот» изменил график полетов, и это, дескать, сотрудни­ков МИДа не устроило.

В Госдуме депутаты уже думают над санкциями. Представители нескольких фракций предложили в ответ на действия Бухареста запретить транзит через рос­сийскую территорию всех румынских са­молетов, а посла выслать на родину.

Александр ЧУДАК.