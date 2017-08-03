Залетели…
Соседкой воспользовались в корыстных интересах
Дмитрий Рогозин вновь напугал НАТО. Запланированный пролет российского вице-премьера над Румынией на высоте одиннадцать тысяч метров привел в паническое состояние европейских политиков, поспешивших закрыть воздушное пространство для рейсового самолета, на котором российский чиновник летел в Кишинев.
Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну даже попытался объяснить позицию Бухареста, но сделал это как-то витиевато и аморфно, чем еще больше усилил подозрения в том, что провокация была спланированной. Между тем, российский вице-премьер, направлявшийся в Кишинев и Тирасполь на празднование 25-летия миротворческой миссии на Днестре, вряд ли представлял угрозу для целой Румынии. К тому же за день до истории с Рогозиным из Кишинева обратно в Москву были депортированы четверо артистов, прилетевших на торжественные мероприятия, запланированные в Приднестровье. Служба безопасности аэропорта при этом сообщила гостям, что распоряжение об их высылке поступило из правительства.
Вот как прокомментировал российскому телевидению происшедшее с ним и артистами Рогозин: «Я думаю, здесь задействованы несколько сторон, интересы которых сложились просто одномоментно. Группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее довольно-таки сложные проблемы сейчас с законом. Им нужно было как-то стать на одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за организацией провокации против наших артистов, которые ехали на юбилей миротворческой операции на Днестре. Эти задержания незаконные, депортации наших людей – ну просто вызывающе наглые поступки, которые я как раз хотел обсудить с руководством, правительством Молдовы в Кишиневе и предложил им встретиться. Хотя формально летел по предложению президента, который находится с ними, как вы знаете, в непростых отношениях».
Самолет с Рогозиным был вынужден уйти на запасной аэродром в Белоруссии. Напомним, что это был не специальный борт, и ни в чем не повинным пассажирам пришлось испытать совершенно не оправданный стресс и немалые неудобства. Рогозин пообещал, что будут применены адресные санкции к молдавским и румынским чиновникам, которые оказались причастными к инциденту.
В Румынии приняли сигнал, поступивший от российского вице-премьера, и отнеслись к нему со всей серьезностью. Глава МИДа Теодор Мелешкану, находившийся в Казахстане на международной выставке «Экспо – 2017», отказался 30 июля лететь в Бухарест транзитом через Москву. Свой страх за судьбу шефа чиновники соседней страны неумело замаскировали объяснением, будто «Аэрофлот» изменил график полетов, и это, дескать, сотрудников МИДа не устроило.
В Госдуме депутаты уже думают над санкциями. Представители нескольких фракций предложили в ответ на действия Бухареста запретить транзит через российскую территорию всех румынских самолетов, а посла выслать на родину.
Александр ЧУДАК.