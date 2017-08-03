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МК В Кишиневе

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Прецедент Косово

03 августа
00:00 2017
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По мнению Кишинева, российский воинский контингент на Днестре не нужен

ВБендерах и Тирасполе 29 июля праздничные мероприятия по поводу 25-летия ввода миротворцев в зону конфликта на Днестре прошли без российских гостей, если не считать таковым посла Фарита Мухаметши­на. Были возложены цветы к памятнику генерал-лейтенанту Алексан­дру Лебедю, произнесены соответствующие моменту речи, военнослу­жащие показали свой уровень подготовки в рукопашном бое.

Говоря о решении, принятом парла­ментским большинством 21 июля и пред­полагающем вывод российского воинского контингента из Приднестровья, Фарит Му­хаметшин заявил: «Считаем необоснован­ными и недопустимыми планы и действия молдавских властей, направленные на прекращение миротворческой миссии в Приднестровье. Это путь к развязыванию нового конфликта на Днестре, который втя­нет Россию в новый очаг напряжённости». Посла поддержал глава региона Вадим Красносельский. «Двадцать пять лет про­шло с момента ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье. Все это время мир поддерживается в реги­оне благодаря реализации одной из самых действенных мирогарантийных операций в истории под эгидой России. Подписание соглашения 21 июля 1992 года стало нача­лом работы миротворческого механизма, тем фундаментом, который заложил осно­ву мирного процесса поиска путей и вари­антов окончательного урегулирования», – считает Красносельский.

А вот в Кишиневе ситуацию в регионе оценивают несколько иначе. В канун празд­нования 25-летия миротворческой миссии правительство выступило со специальным заявлением. В кабинете министров счита­ют: российские военные на первом этапе сыграли положительную роль и остановили вооруженный конфликт, «но предпринимае­мые усилия по мирному урегулированию не дали результатов». Также в документе гово­рится, что правительство «вынуждено кон­статировать – эта операция так и не смог­ла обеспечить полную демилитаризацию зоны безопасности». В Кишиневе уверены – россияне лишь способствуют заморозке приднестровского конфликта, поэтому пра­вящая коалиция настаивает на выводе ми­ротворцев. В Кишиневе считают «нелепы­ми претензии Российской Федерации быть беспристрастным посредником и гарантом соблюдения договоренностей, достигнутых в ходе переговоров по урегулированию при­днестровского конфликта».

Местные аналитики полагают: Запад отказал в доверии правящей коалиции, возглавляемой Демократической парти­ей. Сейчас в Брюсселе размышляют: кто бы мог занять в Кишиневе место «безоглядно влюбленного в Европу»? Пока идут эти му­чительные поиски, молдавские демократы, видимо, решили окончательно испортить отношения с Российской Федерацией. Превратиться в ее главного врага, конечно, при всем желании не получится, но стать неким постоянным раздражителем, как камешек в обуви, – можно. В таком случае Запад не оставит Москву и Кишинев один на один и, исходя из геополитических со­ображений, вынужден будет взять Молдо­ву под свое покровительство. Прецеденты есть. Хашим Тачи стал президентом Косо­во. И этому не смогли помешать обвинения швейцарского прокурора Карлы дель Пон­те и множества правозащитников в том, что бывший албанский боевик похищал людей для дальнейшей продажи их на органы. По информации сербской газеты «Пресс», Тачи заработал на этом и контрабанде ору­жия около 4 миллионов немецких марок. И ничего, в Брюсселе с ним здороваются.

Виктор ЛАЗАР.

 

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