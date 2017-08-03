Прецедент Косово
По мнению Кишинева, российский воинский контингент на Днестре не нужен
ВБендерах и Тирасполе 29 июля праздничные мероприятия по поводу 25-летия ввода миротворцев в зону конфликта на Днестре прошли без российских гостей, если не считать таковым посла Фарита Мухаметшина. Были возложены цветы к памятнику генерал-лейтенанту Александру Лебедю, произнесены соответствующие моменту речи, военнослужащие показали свой уровень подготовки в рукопашном бое.
Говоря о решении, принятом парламентским большинством 21 июля и предполагающем вывод российского воинского контингента из Приднестровья, Фарит Мухаметшин заявил: «Считаем необоснованными и недопустимыми планы и действия молдавских властей, направленные на прекращение миротворческой миссии в Приднестровье. Это путь к развязыванию нового конфликта на Днестре, который втянет Россию в новый очаг напряжённости». Посла поддержал глава региона Вадим Красносельский. «Двадцать пять лет прошло с момента ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье. Все это время мир поддерживается в регионе благодаря реализации одной из самых действенных мирогарантийных операций в истории под эгидой России. Подписание соглашения 21 июля 1992 года стало началом работы миротворческого механизма, тем фундаментом, который заложил основу мирного процесса поиска путей и вариантов окончательного урегулирования», – считает Красносельский.
А вот в Кишиневе ситуацию в регионе оценивают несколько иначе. В канун празднования 25-летия миротворческой миссии правительство выступило со специальным заявлением. В кабинете министров считают: российские военные на первом этапе сыграли положительную роль и остановили вооруженный конфликт, «но предпринимаемые усилия по мирному урегулированию не дали результатов». Также в документе говорится, что правительство «вынуждено констатировать – эта операция так и не смогла обеспечить полную демилитаризацию зоны безопасности». В Кишиневе уверены – россияне лишь способствуют заморозке приднестровского конфликта, поэтому правящая коалиция настаивает на выводе миротворцев. В Кишиневе считают «нелепыми претензии Российской Федерации быть беспристрастным посредником и гарантом соблюдения договоренностей, достигнутых в ходе переговоров по урегулированию приднестровского конфликта».
Местные аналитики полагают: Запад отказал в доверии правящей коалиции, возглавляемой Демократической партией. Сейчас в Брюсселе размышляют: кто бы мог занять в Кишиневе место «безоглядно влюбленного в Европу»? Пока идут эти мучительные поиски, молдавские демократы, видимо, решили окончательно испортить отношения с Российской Федерацией. Превратиться в ее главного врага, конечно, при всем желании не получится, но стать неким постоянным раздражителем, как камешек в обуви, – можно. В таком случае Запад не оставит Москву и Кишинев один на один и, исходя из геополитических соображений, вынужден будет взять Молдову под свое покровительство. Прецеденты есть. Хашим Тачи стал президентом Косово. И этому не смогли помешать обвинения швейцарского прокурора Карлы дель Понте и множества правозащитников в том, что бывший албанский боевик похищал людей для дальнейшей продажи их на органы. По информации сербской газеты «Пресс», Тачи заработал на этом и контрабанде оружия около 4 миллионов немецких марок. И ничего, в Брюсселе с ним здороваются.
Виктор ЛАЗАР.