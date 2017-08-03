Президент подвел итоги очередного этапа своей деятельности

Вначале своего мандата глава го­сударства пообещал представите­лям прессы регулярные встречи. Ислово свое держит. После двух пресс-конференций в здании пре­зидентуры Игорь Додон пригла­сил журналистов в летнюю рези­денцию в Кондрице.

Желающих пообщаться с президентом напрямую собралось, как всегда, много (одних телекамер насчитывалось два десятка), правда, представителей СМИ Левобережья на этот раз не было.

Об итогах и перспективах

Игорь Додон начал с того, что подвел некоторые итоги своей деятельности за прошедшие семь месяцев. При этом он продемонстрировал журналистам собственноручно написанные тезисы вступительного слова и заметил, что свои речи чаще всего пишет себе сам, как это было, например, на недавнем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, когда за два часа до выступления глава государства полностью переработал подготовленный советниками текст.

— С начала года я совершил двенадцать зарубежных визитов – два официальных и десять рабочих. Встретился с одиннадцатью главами государств. В их числе президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Венгрии Янош Адер, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Рухани, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Армении Серж Саргсян и другие. Состоялись также более десяти встреч с премьер-министрами и спикерами парламентов. У каждого визита есть конкретные результаты. И во всех странах общался с членами молдавской диаспоры, в общей сложности на этих встречах побывали несколько тысяч человек.

До конца года предстоят еще семь зарубежных визитов. 5 августа, скорее всего, приму участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани. На 4 ноября запланирован визит в Ватикан и встреча с Папой Римским Франциском. В программе есть несколько визитов в Россию, в том числе участие в октябре в Саммите глав государств СНГ в Сочи. Также запланирован визит в Армению. Обязательно продолжу встречи с членами диаспоры.

О возвращении трудовых мигрантов

— В Молдове через два-три года будут большие проблемы с рабочей силой, так как граждане продолжают уезжать трудиться за рубеж. Мы намерены привлекать инвестиционные проекты из-за рубежа. Получено согласие руководства Турции, Арабских Эмиратов, ведется работа с другими возможными партнерами. Но, когда они придут на наш рынок, выяснится, что рабочих рук в стране и нет. Сотрудники администрации президента общаются с представителями молдавской диаспоры и составляют базу данных. Когда в Молдове появится новый инвестор с конкретными предложениями по месту работы, зарплатам, специальностям, мы отправим эти данные диаспоре. И люди будут возвращаться. И потом они не захотят уезжать снова за границу, когда получат возможность трудиться дома за достойные деньги. Некоторые уже начали возвращаться в Молдову. Я говорю о российской диаспоре. За счет роста экспорта на 26% в Россию, например, появилось много инвестиционных проектов. Россияне ищут наших соотечественников и предлагают им вернуться на родину для их реализации.

О защите государственности

— Было выдвинуто множество инициатив, в том числе и введение в школьную программу предмета «История Молдовы» вместо «Истории румын». Кроме того, я в ближайшее время выйду с инициативой утверждения исторического флага Молдовы. Речь не о смене официального флага – триколора, закрепленного конституцией. Во многих странах есть флаги официальный и исторический. Я предлагаю в качестве исторического флага Молдовы принять знамя Штефана чел Маре. Идет активная подготовка документального фильма о реальной истории республики, который будет показан во всех районах. Премьера ожидается в конце осени. 2018 год в соответствии с указом президента назван Годом господаря Молдовы Штефана чел Маре. Кроме того, осенью я выдвину инициативу о запрете на законодательном уровне деятельности любых неправительственных организаций, партий и общественных объединений, которые выступают против государственности Молдовы. Сейчас законодательство этого не предусматривает. Но в конституции четко прописано, что любая организация, которая выступает за ликвидацию государственности, неконституционна – вне зависимости от того, куда – на Восток или на Запад – политики будут пытаться тянуть республику. Такие же положения есть в конституциях Румынии, Франции и некоторых других стран.

О социальной сфере

— Мы против повышения пенсионного возраста. Будем настаивать на двух индексациях пенсий в течение года – в апреле и октябре. Предложим проект закона, согласно которому наследники первой очереди пенсионера, скончавшегося в течение пяти лет после выхода на пенсию, смогут получать положенные ему выплаты. Кроме того, выдвинем инициативу о предоставлении молодым семьям ипотечных кредитов на льготных условиях со ставкой 1-2% под гарантии государства. Считаю также необходимым сделать ряд медицинских услуг бесплатными.

Хочу каждый год своего мандата начинать со строительства детских и спортивных площадок в селах. А малыши из семей, воспитывающих троих и более детей, поступающие в этом году в первый класс, все время учебы в начальной школе будут бесплатно получать школьные принадлежности. Таких детей более 6 тыс., и произойдет это впервые. Заботу об этом возьмет на себя фонд первой леди «Din Suflet». Многие интересуются, откуда у фонда средства. Какая-то часть финансов поступает от спонсоров, которых я просил. Иногда это российские партнеры, иногда – турецкие. Некоторые напрямую переводят деньги.

О смешанной избирательной системе

— Мы на этом настаиваем давно. Как только у нас появилась возможность продвигать нашу идею, мы ею воспользовались. И преуспели. Что дальше? Будет создана специальная комиссия, которая определит избирательные округа. В состав комиссии войдут, в том числе, представители президентуры. До конца октября – начала ноября вопрос с избирательными округами будет решен.

О запрете российских телепрограмм

— Искусственно запрещать гражданам смотреть то, что они хотят, – это глупость. В Европе все желающие смотрят телеканал «Россия 24», вещание которого было приостановлено в Молдове. Не российские передачи и не российские телеканалы виноваты в том, что идея евроинтеграции теряет сторонников в Молдове. Запрещают их не для того, чтобы остановить «российскую пропаганду», а чтобы понравиться американским партнерам. Пока я убедил депутатов отложить этот законопроект на осень. Посмотрим, вернутся они к нему или нет. В любом случае, я категорически буду блокировать этот законопроект. Глупо говорить о запрете каналов сегодня в Молдове.

Об антироссийских демаршах правящего большинства

— Своими действиями коалиция пытается понравиться Западу. Она пытается играть в геополитику, а эти игры очень опасны. Запад часто наступал на грабли, поддерживая не тех руководителей, которых поддерживает народ. Игры молдавских властей могут привести к геополитической катастрофе. Для этого им (властям) нужно все время «повышать градус», нагнетать обстановку. Например, если в прошлый раз объявили персоной нон грата пять российских дипломатов, в следующий раз должны будут объявить десять. И что дальше делать? Вступать в НАТО или объединяться с Румынией? А что будут делать те, кто с этим не согласен? Они должны будут или уехать, или брать вилы в руки. Я вас уверяю – уедут не все. Нам здесь жить, здесь наши дети, здесь могилы отцов. Я не исключаю, что они не просто хотят понравиться Западу. Возможно, есть и некоторые силы за рубежом, которые попытаются создать еще одну горячую точку, втянуть Россию в это – почему нет?! Это приведет к геополитической катастрофе, волна так накроет, что мало не покажется. Это нужно иметь в виду. Запад сдавал и более выдающихся деятелей, чем нынешние молдавские руководители. А нам здесь жить. Пока президент является преградой для тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию необдуманными действиями. Но ситуация очень и очень сложная. Осень будет горячая.

О консультативном референдуме

— Мы посмотрим, какое будет решение Конституционного суда (разговор состоялся до вынесения окончательного вердикта, — ред.). Каким бы оно ни было, правящая коалиция проиграет, потому что народ поддерживает президента по всем четырем вопросам, по которым предложено провести референдум. Я не исключаю, что, если Конституционный суд примет отрицательное решение, а правительство не выделит финансирование для организации плебисцита, я подпишу другой Указ о проведении референдума.

О возможном прекращении европейского финансирования

— Если Европейский союз примет решение о прекращении финансирования Республики Молдова, будут досрочные парламентские выборы, и те, кто смотрит на Республику Молдова с геополитической точки зрения, возможно, поумнеют. Я являюсь сторонником государственной политики, основанной на решении проблем без того, чтобы стоять с протянутой рукой, прося помощи у Востока или Запада. За четверть века независимости никто не предоставил больше помощи, чем наши внешние партнеры за последние семь лет. Для того, чтобы не вызвать подозрений в том, что эти деньги были украдены, все суммы должны быть обнародованы внешними партнерами. Вина молдавских властей в том, что они неэффективно использовали эти источники. Я намерен выдвинуть требование – заслушать осенью представителей профильных ведомств по вопросу распределения материальной помощи, поступившей в страну из-за рубежа. Кто сколько денег дал, куда они были потрачены и каков от этого эффект. Интересует весь период с 2009 по 2017 год. Интересно, какие будут аргументы у правительства, если оно откажет нам в этом требовании.

Вместо эпилога

Это далеко не все, о чем шла речь на пресс-конференции. Запланированных полутора часов не хватило, чтобы задать главе государства все интересующие журналистов вопросы. В завершение Игорь Додон устроил для прессы небольшую экскурсию по территории резиденции. Показал подвал, в котором, как во всяком уважающем себя молдавском доме, хранятся бочки с вином, изготовленным отцом президента, а также домашние заготовки – дело рук первой леди и помощниц по хозяйству. Тут же представлены лучшие образцы продукции винодельческих предприятий страны. А еще президент продемонстрировал детскую площадку, построенную в рамках кампании «Iubesc Moldova». Сюда Игорь Додон каждый месяц приглашает малышей из многодетных семей. И, как заверил президент, когда ему придется покинуть пост главы государства и резиденцию, площадка здесь останется.

Подводя итоги встречи, глава государства отметил, что состоявшаяся дискуссия была необходима, и она прошла хорошо. Игорь Додон пообещал регулярно проводить подобные пресс-конференции и впредь.

Елена РОЙТБУРД.