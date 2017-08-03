Самая известная террористическая группировка теряет твердыни, но по-прежнему опасна

Сообщения о смерти лидера ИГИЛ («Исламское государ­ство», ИГ — запрещенная в Рос­сии и других странах террори­стическая группировка) Абу Бакра аль-Багдади, вероятно, оказались преувеличенными — во всяком случае, такую инфор­мацию сообщили в МВД Ирака. Однако сама группировка про­должает терпеть военные неу­дачи, самой крупной из которых стал проигрыш битвы за Мосул. Очевидно, что в скором времени может пасть и сирийский оплот ИГИЛ — Ракка. Но будет ли это означать, что террористам на­несен сокрушительный удар, за которым последует череда рас­колов и окончательный распад? Или же перед экстремистами только откроются новые пугаю­щие возможности?

* * *

Примерно через неделю после того, как телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в иракской провинции Найнава сообщил, что сторонники ИГИЛ признали факт смерти аль-Багдади, другие иракские и курдские источники сообщили, что глава террористической группировки, скорее всего, по-прежнему жив — на 99%. В конечном счете вопрос о том, жив или мертв Абу Бакр аль-Багдади, не так уж важен.

Проблема в том, что большинство экспертов убеждены: военные поражения ИГИЛ и потеря самопровозглашенным «халифатом» завоеванных ранее территорий в Ираке и Сирии вовсе не означают ликвидации этой группировки. Более того, ее опасность с потерей контролируемых земель может даже и вырасти.

Тем более что не стоит забывать следующее обстоятельство: если раньше об ИГИЛ можно было говорить как о группировке, действовавшей главным образом в Ираке (где она возникла) и в Сирии, то теперь всего за несколько лет «Исламское государство» превратилось в организацию, имеющую «филиалы» и сторонников не только на Ближнем Востоке, но и в Афганистане, на Филиппинах, в Западной Африке, Европе, Австралии… Список можно продолжать. И в этом смысле «Исламское государство» перехватило джихадистскую пальму первенства у созданной Усамой бен Ладеном «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещенная в России и других странах). Впрочем, «Аль-Каида», проиграв конкурентную борьбу со сторонниками Абу Бакра аль-Багдади, как ни странно, в чем-то выиграла. Воспользовавшись тем, что внимание всего мира оказалось переключено на ИГИЛ, она без лишнего шума сумела не только выжить, но и перегруппироваться и даже превратиться в ряде регионов в сильного игрока на джихадистском поле (прежде всего в Сирии, где активно действуют явно или тайно связанные с «Аль-Каидой» боевики).

Потеря Мосула и (в перспективе) Ракки — конечно, для сторонников ИГИЛ событие не из радостных. И в то же время вряд ли это фатальное явление. Как не является роковым для «Исламского государства» потеря лидера — найдутся и другие, даже если для этого понадобится схватка за власть. В любом случае в руках группировки по-прежнему остаются значительные территории в Ираке и Сирии. У нее по-прежнему есть тысячи бойцов. И что еще важнее — у нее есть идеи, которые имеют сторонников далеко за пределами охваченного войной региона.

* * *

— Разговоры о скором конце ИГИЛ слишком оптимистичны (если иметь в виду, что эти разговоры ведут противники «Исламского государства»), — считает исламовед, президент Института религии и политики Александр ИГНАТЕНКО. — Дело в том, что падение Мосула и очень возможное падение Ракки, «столиц» «Исламского государства», не означает конца ИГ. И тому есть несколько причин. Первая заключается в том, что хотя «Исламское государство» и ассоциируется с «Сираком» (то есть с территорией Сирии и Ирака), за время своего существования оно образовало не менее трех десятков «вилайетов» («провинций»), то есть организационно-территориальных «филиалов» этого «Исламского государства». Включая такие, как даже «вилайет» на Филиппинах, значительно удаленных от «Сирака». Но сейчас речь не о них, хотя там могут произойти самые разные вещи. Мы должны говорить о том, что «филиалы» ИГИЛ есть в Западной Африке (это зона действия бывшей «Боко Харам», которая была провозглашена «вилайетом» «Исламского государства»). Есть такого рода «филиалы» в Ливии и, что очень важно, в Египте — на Синае не прекращаются бои. И вопрос будет стоять так: куда переместится центр «Исламского государства»? Совсем не исключено, что он может переместиться на Синайский полуостров. И, казалось бы, сравнительно легко для египетских вооруженных сил и правоохранительных органов ликвидировать этот «вилайет», но, несмотря на использование значительных сил, этого не происходит… Я бы еще назвал новообразованный «вилайет Хорасан» — на территории Афганистана и Пакистана (и с некоторым захватом центральноазиатских государств, входящих в СНГ). В эти «филиалы» может переместиться и руководство, и центр управления «Исламского государства», если таковой существует.

— Что вы имеете в виду?

— У меня складывается впечатление, что «филиалами» «Исламского государства» руководят из какого-то, скажем так, государственного центра. Не в том смысле, что всеми акциями и «филиалами» руководят из «столиц» Мосула (до недавнего времени) и Ракки (вплоть до настоящего времени).

— Так из каких же государственных центров может идти руководство, о котором вы говорите?

— Я не чувствую себя вправе называть какое-то государство. Но могу сослаться на то обстоятельство, что в последнее время целая группа стран (Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн) обвиняет одно ближневосточное государство в том, что оно поддерживает террористические группировки, среди которых называют «Братьев-мусульман» (группировка признана в России террористической и запрещена. — Авт.), «Аль-Каиду» и — внимание! — «Исламское государство»…

* * *

— Предположим, что рано или поздно ИГИЛ выбьют с занимаемых этой группировкой территорий в Сирии и Ираке. Но не затруднит ли это борьбу против террористов? Предположим, верхушка бежит. Разбегутся сомневающиеся. Но ведь боевики не испарятся, не перелетят все разом куда-нибудь в другой «филиал». Кто-то будет по-прежнему воевать.

— Вне всякого сомнения, кто-то будет воевать. Когда я перечислял наиболее активные «вилайеты» (Западная Африка, Синай, Хорасан, Ливия, может быть, Сомали), я имел в виду, что боевики могут туда переместиться, но перспективы «Исламского государства» заключаются в том, что возможны разные варианты. Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади может открыть еще одну из возможностей для «Исламского государства», а именно его переформатирование и существование после взятия коалиционными силами Мосула (а потом и Ракки) в качестве видоизмененного «Исламского государства», которое сменит свою идеологию и политику. Ведь «Исламское государство» так долго просуществовало и достигло определенных результатов на Ближнем Востоке не в последнюю очередь потому, что оно в каком-то смысле выступало в роли защитника интересов суннитов в Сирии и Ираке. И те изменения, которые происходят и будут происходить на Ближнем Востоке, обязательно должны принять во внимание защиту интересов суннитов в тех условиях, когда в регионе происходит экспансия шиитского Ирана в тех же Ираке и Сирии. Совсем нельзя исключать, что реальная или мнимая ликвидация Абу Бакра аль-Багдади (а сообщалось, что наряду с ним мог быть уничтожен ряд представителей командного состава ИГИЛ) может привести к тому, что переформатированное «Исламское государство» останется существовать как нечто вроде административно-территориального образования на территории разделенной или федерализированной Сирии (и частично на территории Ирака). Возможны разные варианты, включая и такой. В последнее время наблюдается такая тенденция: например, группировка «Хайат Тайхрир аш-Шам», ядро которой составляет «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещенная в России), согласно последним сообщениям, занимается — вы будете смеяться! — тем, что ликвидирует сеть спящих ячеек «Исламского государства» в сирийской провинции Идлиб. То есть я могу представить себе такое изменение политики явно террористического образования («Исламского государства»), когда какая-то его часть будет бороться против террористических проявлений самого «Исламского государства» — может произойти какой-то «дворцовый переворот» в условиях отсутствия Абу Бакра аль-Багдади и всей верхушки этого самого ИГ.

— Коль скоро речь зашла о «Хайат Тахрир аш-Шам», я бы заметил, что еще под вывеской «Джебхат ан-Нусры», выступавшей как филиал «Аль-Каиды», эта группировка была воинствующим конкурентом «Исламского государства». Даже экс-директор ЦРУ Петреус в свое время предлагал использовать «Джебхат ан-Нусру» в борьбе против ИГИЛ… В этой связи не возникает ли опасений, что, потеряв лидеров и территории, «Исламское государство» сможет вступать в новые альянсы? Ведь в отсутствие лидерских амбиций аль-Багдади не будет препятствий для объединения игиловцев и того же «Хайат Тахрир аш-Шам» под одним знаменем.

— Такая вероятность в теории существует. Сейчас группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», к которой присоединился ряд сирийских вооруженных группировок, занимается тем, что преподносит именно как «контртеррористическую» борьбу, а не просто борьбу с «Исламским государством» как таковым. Возможно, они имеют в виду «постигиловское» существование Сирии, когда страна будет подвергаться федерализации. И в этой ситуации им важно, чтобы «Хайат Тахрир аш-Шам» не стало объектом уничтожения, а осталось в форме какого-то административно-территориального образования, которое они имеют в провинции Идлиб. Но вы абсолютно правы, когда говорите, что при всех противоречиях и стычках между «Джебхат ан-Нусрой» и «Исламским государством» существует возможность (мы сейчас не можем сказать, насколько она велика) объединения бывшей «Аль-Каиды» (то есть «Джебхат ан-Нусры» и более мелких группировок) с несколько трансформированным «Исламским государством». Потому что между ними в принципе нет абсолютно никаких религиозно-идеологических противоречий (в этой части это один в один!). В случае отсутствия такого амбициозного политика, как Абу Бакр аль-Багдади, который не мог блокироваться с кем-то, совсем не исключено объединение разных группировок и разных административно-территориальных образований. Здесь нельзя не отметить, что некоторое время назад с аудиообращением выступил нынешний лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири, призвав объединиться всех тех, кто воюет против Запада на разных фронтах (тут же перечисляются Афганистан, Сирия, Ирак и много других мест). Так что возможность союза существует, и она растет с удалением со сцены Абу Бакра аль-Багдади и его людей…

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.