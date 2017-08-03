Коллектив ООО «MVS Auto» доказывает это каждый день

Предприятие ООО«MVS Auto», появившееся четверть века назад, продолжает развиваться, несмотря на трудности, с которыми сталки­вается экономика республики. Отом, как это удается, наш разговор с директором предприятия Сергеем ЛУНГУ.

Жизнь – непрерывный поиск

— Много лет мы специализировались на большегрузных внутренних и международных перевозках. Удалось создать большой парк крупнотоннажных тентованных фур. К сожа­лению, региональные конфликты негативно отразились на нашей работе. Я имею в виду и события на Украине, и российское эмбарго на поставку молдавской продукции. Фактически у нас остались только разовые заказы на гру­зоперевозки. Можно сказать, перед фурами зажегся красный свет. Мы стали искать новую сферу приложения усилий. Автомобильный профиль предприятия решили не менять, а вот специализацию сменили.

Пересели на автокраны

— Как говорится, нет худа без добра. Рынок автоперевозок практически закрыл­ся, зато открылся новый – услуг автокра­нов. В Молдове много организаций, чья деятельность связана со строительством, выполнением различных ремонтных, подъ­емных и погрузо-разгрузочных работ. На этом и сделали основной акцент. Сегодня наш парк техники насчитывает двенадцать автокранов, половина – новые. Прежде чем приобретать краны, мы долго и внима­тельно изучали все, что предлагает рынок. И пришли к выводу: европейская техника значительно дороже и сложнее в обслужи­вании, чем российская, у нее меньше запас прочности. Поэтому решили сотрудничать именно с производителями из России.

Начали с того, что в 2013 году купили один кран «Ивановец», выпущенный на Ива­новском заводе автомобильных кранов. На­ладили хороший контакт с предприятием-изготовителем, и успешное сотрудничество привело к тому, что ООО «MVS AUTO» стало официальным дилером Ивановского завода, осуществляет гарантийное и постгарантий­ное обслуживание техники с торговой маркой «Ивановец». Затем завязали тесные отноше­ния с заводом в Клинцах Брянской области. А недавно у нас прибавился еще одни россий­ский партнер – АО «Галичский автокрановый завод», что в Костромской области.

Без работы не сидим

— Среди недавних приобретений – два крана-подъемника, сочетающие сразу две функции: подъем грузов в режиме «Кран» и перемещение людей в люльке в режиме «Автовышка», изготовленные в Клинцах. Подобная техника пригодится, к примеру, при монтаже и обслуживании электросетей, замене уличных светильников, обрезке де­ревьев и других подобных работах. В ходе ликвидации последствий апрельских сне­гопадов, например, такие краны оказались очень востребованы. А в Галиче приобрели новый кран грузоподъемностью 30 тонн и выносом стрелы 40 м на базе КамАЗа. Ку­пили и кран-вездеход, особенно удобный зимой, весной и осенью в распутицу.

Где работает наша техника? Не так дав­но участвовали в установке оборудования на АО «Bucuria», в демонтаже кондиционеров на АО «Zorile». Задействованы краны на строи­тельстве многоэтажного жилого комплекса в районе цирка, на снятии дымоходных труб на социальных объектах в Комрате.

Уже несколько лет к нам обращаются за помощью при строительстве и ремонте со­циальных объектов в разных уголках респу­блики. И если кран работает в том регионе, откуда поступает просьба, мы никому не отка­зываем. Не ищем прибыли на таких объектах, делаем заказчикам существенные скидки.

С заботой о работниках

— У нас стабильный профессиональный коллектив. Работники и так пользуются все­ми положенными по закону социальными га­рантиями. Но сейчас у нас есть возможность усилить их социальную защиту: существенно увеличиваем отпускные, размер материаль­ной помощи по семейным обстоятельствам, приобретаем билеты в театры, на концерты не только для работников, но и для членов их семей, закупаем путевки в санаторий. В перспективе планируем оказывать матери­альную помощь на дорогостоящее лечение. Это не просто сплачивает коллектив. Люди чувствуют заботу о себе, и мы видим ре­альную отдачу в работе: более бережное и ответственное отношение к технике, к рас­ходованию материалов, к исполнению своих обязанностей.

Спасибо партнерам!

— Мы разговариваем в канун профес­сионального праздника – Дня строителя. Мы считаем его своим, хотя наше предприятие – автотранспортное. Именно строительные компании – основные партнеры ООО «MVS AUTO», и нам с ними очень повезло. Благо­даря тому, что они работают и пользуются услугами наших автокранов, предприятие может развиваться и расширять парк обору­дования. А, значит, сможем еще полнее удо­влетворять запросы партнеров. И партнеров, заметим, постоянных и исключительно до­бросовестных. Они пользуются приоритетом в выделении техники, а также получают суще­ственные скидки стоимости услуг. Особенно хочется отметить руководителей коллективов «Lagmar Impex» В.Годю, «Delmar Construction» А.Кавкалюка, «Procomcon» Д.Протопопа, «Razvan» А.Тофана, «Termoenergomontaj Completare» А.Анкудинова, «Noucons» М.Сырбу, «Promstroi Grup» С.Саналатия, «Supraten» Н.Триколича. Желаю им здоровья, благополучия, новых успехов!

Елена ЛИТОВЦЕВА.