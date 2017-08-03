Ориентир – развитие
Коллектив ООО «MVS Auto» доказывает это каждый день
Предприятие ООО«MVS Auto», появившееся четверть века назад, продолжает развиваться, несмотря на трудности, с которыми сталкивается экономика республики. Отом, как это удается, наш разговор с директором предприятия Сергеем ЛУНГУ.
Жизнь – непрерывный поиск
— Много лет мы специализировались на большегрузных внутренних и международных перевозках. Удалось создать большой парк крупнотоннажных тентованных фур. К сожалению, региональные конфликты негативно отразились на нашей работе. Я имею в виду и события на Украине, и российское эмбарго на поставку молдавской продукции. Фактически у нас остались только разовые заказы на грузоперевозки. Можно сказать, перед фурами зажегся красный свет. Мы стали искать новую сферу приложения усилий. Автомобильный профиль предприятия решили не менять, а вот специализацию сменили.
Пересели на автокраны
— Как говорится, нет худа без добра. Рынок автоперевозок практически закрылся, зато открылся новый – услуг автокранов. В Молдове много организаций, чья деятельность связана со строительством, выполнением различных ремонтных, подъемных и погрузо-разгрузочных работ. На этом и сделали основной акцент. Сегодня наш парк техники насчитывает двенадцать автокранов, половина – новые. Прежде чем приобретать краны, мы долго и внимательно изучали все, что предлагает рынок. И пришли к выводу: европейская техника значительно дороже и сложнее в обслуживании, чем российская, у нее меньше запас прочности. Поэтому решили сотрудничать именно с производителями из России.
Начали с того, что в 2013 году купили один кран «Ивановец», выпущенный на Ивановском заводе автомобильных кранов. Наладили хороший контакт с предприятием-изготовителем, и успешное сотрудничество привело к тому, что ООО «MVS AUTO» стало официальным дилером Ивановского завода, осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание техники с торговой маркой «Ивановец». Затем завязали тесные отношения с заводом в Клинцах Брянской области. А недавно у нас прибавился еще одни российский партнер – АО «Галичский автокрановый завод», что в Костромской области.
Без работы не сидим
— Среди недавних приобретений – два крана-подъемника, сочетающие сразу две функции: подъем грузов в режиме «Кран» и перемещение людей в люльке в режиме «Автовышка», изготовленные в Клинцах. Подобная техника пригодится, к примеру, при монтаже и обслуживании электросетей, замене уличных светильников, обрезке деревьев и других подобных работах. В ходе ликвидации последствий апрельских снегопадов, например, такие краны оказались очень востребованы. А в Галиче приобрели новый кран грузоподъемностью 30 тонн и выносом стрелы 40 м на базе КамАЗа. Купили и кран-вездеход, особенно удобный зимой, весной и осенью в распутицу.
Где работает наша техника? Не так давно участвовали в установке оборудования на АО «Bucuria», в демонтаже кондиционеров на АО «Zorile». Задействованы краны на строительстве многоэтажного жилого комплекса в районе цирка, на снятии дымоходных труб на социальных объектах в Комрате.
Уже несколько лет к нам обращаются за помощью при строительстве и ремонте социальных объектов в разных уголках республики. И если кран работает в том регионе, откуда поступает просьба, мы никому не отказываем. Не ищем прибыли на таких объектах, делаем заказчикам существенные скидки.
С заботой о работниках
— У нас стабильный профессиональный коллектив. Работники и так пользуются всеми положенными по закону социальными гарантиями. Но сейчас у нас есть возможность усилить их социальную защиту: существенно увеличиваем отпускные, размер материальной помощи по семейным обстоятельствам, приобретаем билеты в театры, на концерты не только для работников, но и для членов их семей, закупаем путевки в санаторий. В перспективе планируем оказывать материальную помощь на дорогостоящее лечение. Это не просто сплачивает коллектив. Люди чувствуют заботу о себе, и мы видим реальную отдачу в работе: более бережное и ответственное отношение к технике, к расходованию материалов, к исполнению своих обязанностей.
Спасибо партнерам!
— Мы разговариваем в канун профессионального праздника – Дня строителя. Мы считаем его своим, хотя наше предприятие – автотранспортное. Именно строительные компании – основные партнеры ООО «MVS AUTO», и нам с ними очень повезло. Благодаря тому, что они работают и пользуются услугами наших автокранов, предприятие может развиваться и расширять парк оборудования. А, значит, сможем еще полнее удовлетворять запросы партнеров. И партнеров, заметим, постоянных и исключительно добросовестных. Они пользуются приоритетом в выделении техники, а также получают существенные скидки стоимости услуг. Особенно хочется отметить руководителей коллективов «Lagmar Impex» В.Годю, «Delmar Construction» А.Кавкалюка, «Procomcon» Д.Протопопа, «Razvan» А.Тофана, «Termoenergomontaj Completare» А.Анкудинова, «Noucons» М.Сырбу, «Promstroi Grup» С.Саналатия, «Supraten» Н.Триколича. Желаю им здоровья, благополучия, новых успехов!
Елена ЛИТОВЦЕВА.