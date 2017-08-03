Что делать при цистите и как избежать повторного заболевания,

Теплая погода благотворно влияет на размножение многих бактерий. В том числе и поэтому летом часто болеют циститом. Мы узнали при­знаки этого воспалительного забо­левания и способы его избежать.

Основными симптомами цистита счита­ются: частое и болезненное мочеиспускание, иногда по нескольку раз в час, мутная моча с примесью крови, боли внизу живота, иногда высокая температура.

Первое, что необходимо сделать при цистите, — это увеличить количество потре­бляемой жидкости. Это должна быть простая теплая вода, которая будет способствовать промыванию мочевого пузыря и снятию бо­лезненных симптомов. В народной медицине на ранних стадиях возникновения заболева­ния и в период выздоровления активно ис­пользуют рецепты на основе целебных ягод, трав и сборов.

Травяной настой от цистита

Взять поровну листья брусники, листья черной смородины, ромашку аптечную, цвет­ки календулы. Травы тщательно перемешива­ем. В литровый термос высыпать 1 столовую ложку смеси трав. Заварить, дать настояться полчаса и процедить. Пить в теплом виде в течение дня до еды.

Наталья Николаевна Валентинова, акушер-гинеколог, маммолог:

— Цистит — это инфекционно-воспалительный процесс стенки мочевого пузыря, чаще локализующийся в его слизи­стой оболочке. Если присутствуют симптомы цистита, то необходимо обратиться к врачу.

Если есть риск появления рецидива бо­лезни, предпочтительно выбирать для отпу­ска не слишком соленые моря.

Если вы предрасположены к циститу, то покупайте купальник из натуральной ткани либо сразу после купания переодевайтесь в сухое. Вам лучше отказаться от стрингов, синтетической, особенно обтягивающей, одежды: она приведет к ухудшению кровоо­бращения в области таза и усугубит положе­ние.

Находиться в воде не дольше 7 минут при температуре воды 24–25 градусов.

Сразу после купания в море нужно снять купальник и принять душ.

Воздержаться от занятий сексом на пля­же.

Соблюдайте правила личной гигиены.

Обязательно выпивайте достаточное количество жидкости: не менее 2–2,5 литра воды в день.

Старайтесь употреблять в пищу петрушку (ее зелень и корни), чеснок, лук, имбирь. Эти растения содержат витамины, антиоксиданты и фитонциды, способные подавлять болез­нетворные бактерии.

Запрещаются блюда и напитки, раз­дражающие мочевые пути: соленья, копче­ности, приправы, консервы, острые соусы, хрен, уксус, алкогольные напитки. Рекомен­дуется молочно-растительная диета, обо­гащенная витаминами, кисели, гречневая каша, черный хлеб грубого помола, мясо, рыба, творог. Употребление соли должно быть ограничено.

Тамара АСТАПЕНКОВА.