СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Что делать при цистите и как избежать повторного заболевания,
Теплая погода благотворно влияет на размножение многих бактерий. В том числе и поэтому летом часто болеют циститом. Мы узнали признаки этого воспалительного заболевания и способы его избежать.
Основными симптомами цистита считаются: частое и болезненное мочеиспускание, иногда по нескольку раз в час, мутная моча с примесью крови, боли внизу живота, иногда высокая температура.
Первое, что необходимо сделать при цистите, — это увеличить количество потребляемой жидкости. Это должна быть простая теплая вода, которая будет способствовать промыванию мочевого пузыря и снятию болезненных симптомов. В народной медицине на ранних стадиях возникновения заболевания и в период выздоровления активно используют рецепты на основе целебных ягод, трав и сборов.
Травяной настой от цистита
Взять поровну листья брусники, листья черной смородины, ромашку аптечную, цветки календулы. Травы тщательно перемешиваем. В литровый термос высыпать 1 столовую ложку смеси трав. Заварить, дать настояться полчаса и процедить. Пить в теплом виде в течение дня до еды.
Наталья Николаевна Валентинова, акушер-гинеколог, маммолог:
— Цистит — это инфекционно-воспалительный процесс стенки мочевого пузыря, чаще локализующийся в его слизистой оболочке. Если присутствуют симптомы цистита, то необходимо обратиться к врачу.
Если есть риск появления рецидива болезни, предпочтительно выбирать для отпуска не слишком соленые моря.
Если вы предрасположены к циститу, то покупайте купальник из натуральной ткани либо сразу после купания переодевайтесь в сухое. Вам лучше отказаться от стрингов, синтетической, особенно обтягивающей, одежды: она приведет к ухудшению кровообращения в области таза и усугубит положение.
Находиться в воде не дольше 7 минут при температуре воды 24–25 градусов.
Сразу после купания в море нужно снять купальник и принять душ.
Воздержаться от занятий сексом на пляже.
Соблюдайте правила личной гигиены.
Обязательно выпивайте достаточное количество жидкости: не менее 2–2,5 литра воды в день.
Старайтесь употреблять в пищу петрушку (ее зелень и корни), чеснок, лук, имбирь. Эти растения содержат витамины, антиоксиданты и фитонциды, способные подавлять болезнетворные бактерии.
Запрещаются блюда и напитки, раздражающие мочевые пути: соленья, копчености, приправы, консервы, острые соусы, хрен, уксус, алкогольные напитки. Рекомендуется молочно-растительная диета, обогащенная витаминами, кисели, гречневая каша, черный хлеб грубого помола, мясо, рыба, творог. Употребление соли должно быть ограничено.
Тамара АСТАПЕНКОВА.