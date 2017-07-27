Социалисисты – лидеры в рейтингах доверия
ПСРМ подвела итоги напряженной работы
В минувшую пятницу парламент досрочно завершил весенне-летнюю сессию. Фракция Партии социалистов в полном составе покинула зал заседаний, поскольку парламентское большинство поставило на голосование политическую декларацию, которая предварительно не обсуждалась ни в комиссиях, ни во фракциях. Поэтому итоги своей работы в период сессии крупнейшая оппозиционная фракция законодательного органа подвела на специально созванной пресс-конференции в понедельник, 24 июля.
Во благо граждан
Глава фракции, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный отметила, что социалисты сегодня являются лидерами в рейтингах доверия всего населения Молдовы, что было достигнуто благодаря политике, направленной исключительно во благо граждан. Об этом свидетельствует разветвленная структура ПСРМ по всей стране: 1100 первичных организаций, 41 территориальная, 15 000 членов партии, организация «Молодая Гвардия» с численностью в 4000 человек.
По словам лидера фракции, она четко следовала программе Партии социалистов, с которой политформирование шло на выборы в 2014 году. Деятельность фракции была направлена на осуществление важнейших задач: решение экономических проблем, восстановление в полном объеме хороших отношений с Россией, сохранение нейтралитета и консолидация общества, пересмотр или аннулирование Соглашения об ассоциации с ЕС, сближение с ЕАЭС, восстановление территориальной целостности страны, замена «Истории румын» в школьной программе на «Историю Молдовы», запрет унионистских движений, обеспечение социального равенства. В этих целях в течение весенне-летней сессии фракция ПСРМ зарегистрировала 41 законодательную инициативу. Восемь проектов были приняты в окончательном чтении, два в первом, четыре отклонены, остальные находятся на рассмотрении. В числе предложенных проектов – обеспечение бесплатными учебниками учащихся школ и лицеев, защита детей, находящихся в ситуациях риска, и детей, отлученных от родителей, увеличение на 100% пособия на погребение, увеличение возрастного ценза для покупки и потребления алкоголя до 21 года, запрет на пропаганду гомосексуальных отношений среди детей, продление срока предпринимательской деятельности по патентам, индексация пенсий дважды в год, увеличение социальных пособий и другие.
ПСРМ поддержала инициативы президента
Кроме того, фракция ПСРМ поддержала инициативы президента: об аннулировании закона, перекладывающего возврат украденных миллиардов на плечи граждан, о запрете на добычу сланцевого газа на территории Молдовы, о сокращении зарплат руководителям госучреждений, несопоставимых с зарплатами обычных служащих, об увеличении пособий при рождении детей. На протяжении трех месяцев на каждом заседании именно социалисты настаивали на включении в повестку и рассмотрении законопроектов, касающихся Гагаузии.
По инициативе фракции на заседаниях парламента были заслушаны министр здравоохранения Руксанда Главан, экс-министр транспорта Юрий Киринчук, экс-министр просвещения Корина Фусу, которым было предложено освободить занимаемые должности. Вотум недоверия был выдвинут и министру иностранных дел и европейской интеграции Андрею Галбуру, однако парламентское большинство отказало в его рассмотрении. Двое министров из четырех, которым социалисты выдвинули вотумы недоверия, покинули свои должности до конца сессии, а третья (Руксанда Главан) – вскоре после ее завершения. Также по инициативе фракции ПСРМ премьер-министр страны впервые представил отчет о своей деятельности, который выявил многие недочеты и серьезные проблемы.
Среди наиболее важных для общества законопроектов Зинаида Гречаный назвала, в частности, Закон о переходе на смешанную избирательную систему, который 20 июля был принят в окончательном чтении. Она подчеркнула, что утвержденный законопроект полностью сохранил предложенный президентом Игорем Додоном концепт, а именно: порог прохождения в парламент партий остался на уровне 6%, выборы по избирательным округам будут проходить в один тур, избрание депутатов из числа жителей Приднестровского региона и из числа представителей диаспоры, а также введение дополнительного критерия, который предусматривает, что открытие избирательных участков за рубежом в той или иной стране должно быть пропорциональным количеству живущих там граждан Молдовы.
Депутаты ПСРМ работали не только в стенах парламента. В общей сложности по всей территории страны были приняты 2773 гражданина с различными проблемами. По результатам приемов социалисты подали 1113 депутатских запросов. А к концу сессии на сайт www.petiția.md поступило 1028 петиций.
Фракция социалистов активно налаживала зарубежные связи, совершив в период сессии 44 заграничных визита – как ознакомительных, так и послуживших площадкой для продвижения интересов республики за ее пределами.
Не позволим ухудшить отношения с Россией!
Партия социалистов выступила против Декларации парламентского большинства под руководством Демократической партии по приднестровскому вопросу.
В заявлении ПСРМ по этому поводу, в частности, говорится:
«В отсутствие хоть сколько-нибудь значимых результатов правительства и парламентского большинства в решении экономических проблем и социальных гарантий населению, рейтинг власти и уровень доверия народа к ней находится на грани статистической погрешности. В этих условиях единственное решение проблем собственного рейтинга и самосохранения власть видит в нагнетании региональной обстановки, геополитических игрищах и антироссийской риторике.
Напоминаем, что только за последние шесть месяцев благодаря серьёзным усилиям президента Игоря Додона отношения с Российской Федерацией существенно улучшились. В непростых условиях находятся решения проблем молдавских трудовых мигрантов в России, экспорта молдавской продукции на российский рынок, запущены программы по межрегиональному сотрудничеству, проекты в области культуры и гуманитарной сферы.
Невзирая на накопившиеся проблемы, налажен конструктивный диалог с Тирасполем в интересах простых граждан на обоих берегах Днестра.
Все эти результаты подвергаются риску благодаря провокациям власти. Убеждены, что это не только и не столько позиция парламентского большинства, сколько геополитическая линия, навязываемая внешними кураторами нынешней власти.
Такие действия имеют одну цель – вызвать обратную реакцию России и ухудшить отношения с важным стратегическим партнёром Молдовы. Эта цепочка действий наблюдается все девять лет правления нынешнего режима.
Социалисты считают, что решение приднестровского вопроса должно быть найдено в рамках установленного дипломатического формата, исключительно путём мирного конструктивного диалога, а не действий, обостряющих и без того непростую ситуацию».
Системе образования нужна реформа
Накануне завершения весенне-летней сессии в парламенте была заслушана вице-министр образования Лилия Поголша по результатам сдачи выпускных экзаменов. По итогам слушаний фракция Партии социалистов предложила внести изменения в Кодекс об образовании.
По словам депутата Влада Батрынчи, необходимо изменить оценочную шкалу и систему начисления баллов во время экзаменов, так как, чтобы получить минимальную отметку «5», ученику требуется продемонстрировать гораздо больше минимальных знаний.
Характеризуя результаты реформ Майи Санду в системе образования, Влад Батрынча отметил, что за последние три года около 30 тысяч молдавских выпускников провалили экзамен на степень бакалавра, они остались с документом, который не принимают ни учебные заведения, ни работодатели. Только 20% проваливших БАК возвращаются для пересдачи экзаменов. Какое будущее у этих детей?
Три тысячи выпускников уезжают за границу, и лишь около пяти тысяч абитуриентов подают документы в молдавские вузы, которые, по сути, остаются без студентов. Реформа сводится к ликвидации учреждений образования и к контролю учащихся во время экзаменов.
А начинать реформу в системе образования, по мнению Батрынчи, следует с изменения условий оплаты труда преподавателей, повышения их профессионального уровня, улучшения технико-материальной базы школ и лицеев, увеличения инвестиций в сам процесс образования – и тогда можно будет экзаменовать учащихся по высоким критериям. Сегодня же улучшение процесса и качества образования подменяется исключительно контролем во время экзаменов.
Не допустить оптимизации больниц!
Правящее большинство мало волнуют интересы населения. А социалисты, наоборот, близки к народу. Так, в ходе акции протеста против оптимизации районной больницы, предусмотренной в рамках намеченной реформы, активисты ПСРМ были рядом с жителями коммуны Липник Окницкого района и медиками. К слову, без партийной символики.
Председатель Окницкой территориальной организации ПСРМ Ирина Лозован заявила: «Вчера стало известно, что проведение реформы, под давлением общественности и президента Игоря Додона, откладывается до 2018 года, однако акция протеста все равно была проведена. Ни в этом году, ни в следующем мы не позволим закрыть ни больницу, ни школы».
Предусматривалось, что в результате оптимизации больницы в Окницком районе количество койко-мест сократилось бы со 145 до 50, хирургическое, терапевтическое, инфекционное и родильное отделения будут ликвидированы, осталось бы только отделение для хронических больных. Оптимизация повлекла бы за собой и сокращение медперсонала на две трети.
Лозован напомнила, что в прошлом году в Окницком районе планировалось закрыть семь школ, тем не менее, все они действуют до сих пор. «Если нет школы, церкви и больницы – населенный пункт умирает, – сказала она, – поэтому мы будем их отстаивать».
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.