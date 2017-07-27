ПСРМ подвела итоги напряженной работы

В минувшую пятницу парламент досрочно завершил весенне-летнюю сессию. Фракция Пар­тии социалистов в полном со­ставе покинула зал заседаний, поскольку парламентское боль­шинство поставило на голосова­ние политическую декларацию, которая предварительно не об­суждалась ни в комиссиях, ни во фракциях. Поэтому итоги своей работы в период сессии круп­нейшая оппозиционная фрак­ция законодательного органа подвела на специально созван­ной пресс-конференции в поне­дельник, 24 июля.

Во благо граждан

Глава фракции, председатель Пар­тии социалистов Зинаида Гречаный от­метила, что социалисты сегодня являют­ся лидерами в рейтингах доверия всего населения Молдовы, что было достиг­нуто благодаря политике, направленной исключительно во благо граждан. Об этом свидетельствует разветвленная структура ПСРМ по всей стране: 1100 первичных организаций, 41 территори­альная, 15 000 членов партии, организа­ция «Молодая Гвардия» с численностью в 4000 человек.

По словам лидера фракции, она чет­ко следовала программе Партии социа­листов, с которой политформирование шло на выборы в 2014 году. Деятель­ность фракции была направлена на осу­ществление важнейших задач: решение экономических проблем, восстановле­ние в полном объеме хороших отноше­ний с Россией, сохранение нейтралите­та и консолидация общества, пересмотр или аннулирование Соглашения об ассо­циации с ЕС, сближение с ЕАЭС, восста­новление территориальной целостно­сти страны, замена «Истории румын» в школьной программе на «Историю Мол­довы», запрет унионистских движений, обеспечение социального равенства. В этих целях в течение весенне-летней сессии фракция ПСРМ зарегистрировала 41 законодательную инициативу. Восемь проектов были приняты в окончательном чтении, два в первом, четыре отклонены, остальные находятся на рассмотрении. В числе предложенных проектов – обе­спечение бесплатными учебниками уча­щихся школ и лицеев, защита детей, на­ходящихся в ситуациях риска, и детей, отлученных от родителей, увеличение на 100% пособия на погребение, уве­личение возрастного ценза для покупки и потребления алкоголя до 21 года, за­прет на пропаганду гомосексуальных от­ношений среди детей, продление срока предпринимательской деятельности по патентам, индексация пенсий дважды в год, увеличение социальных пособий и другие.

ПСРМ поддержала инициативы президента

Кроме того, фракция ПСРМ поддер­жала инициативы президента: об анну­лировании закона, перекладывающего возврат украденных миллиардов на плечи граждан, о запрете на добычу сланцевого газа на территории Молдовы, о сокраще­нии зарплат руководителям госучрежде­ний, несопоставимых с зарплатами обыч­ных служащих, об увеличении пособий при рождении детей. На протяжении трех месяцев на каждом заседании именно со­циалисты настаивали на включении в по­вестку и рассмотрении законопроектов, касающихся Гагаузии.

По инициативе фракции на заседа­ниях парламента были заслушаны ми­нистр здравоохранения Руксанда Главан, экс-министр транспорта Юрий Киринчук, экс-министр просвещения Корина Фусу, которым было предложено освободить за­нимаемые должности. Вотум недоверия был выдвинут и министру иностранных дел и европейской интеграции Андрею Галбу­ру, однако парламентское большинство отказало в его рассмотрении. Двое ми­нистров из четырех, которым социалисты выдвинули вотумы недоверия, покинули свои должности до конца сессии, а третья (Руксанда Главан) – вскоре после ее за­вершения. Также по инициативе фракции ПСРМ премьер-министр страны впервые представил отчет о своей деятельности, который выявил многие недочеты и се­рьезные проблемы.

Среди наиболее важных для общества законопроектов Зинаида Гречаный назва­ла, в частности, Закон о переходе на сме­шанную избирательную систему, который 20 июля был принят в окончательном чте­нии. Она подчеркнула, что утвержденный законопроект полностью сохранил пред­ложенный президентом Игорем Додоном концепт, а именно: порог прохождения в парламент партий остался на уровне 6%, выборы по избирательным округам будут проходить в один тур, избрание депута­тов из числа жителей Приднестровского региона и из числа представителей диа­споры, а также введение дополнительно­го критерия, который предусматривает, что открытие избирательных участков за рубежом в той или иной стране должно быть пропорциональным количеству жи­вущих там граждан Молдовы.

Депутаты ПСРМ работали не только в стенах парламента. В общей сложности по всей территории страны были приняты 2773 гражданина с различными пробле­мами. По результатам приемов социали­сты подали 1113 депутатских запросов. А к концу сессии на сайт www.petiția.md поступило 1028 петиций.

Фракция социалистов активно нала­живала зарубежные связи, совершив в период сессии 44 заграничных визита – как ознакомительных, так и послуживших площадкой для продвижения интересов республики за ее пределами.

Не позволим ухудшить отношения с Россией!

Партия социалистов выступила против Декларации парламентского большинства под руководством Демократической партии по приднестровскому вопросу.

В заявлении ПСРМ по этому поводу, в частности, говорится:

«В отсутствие хоть сколько-нибудь значимых результатов правительства и парламентского большинства в решении экономических проблем и социальных гарантий населению, рейтинг власти и уровень доверия народа к ней находится на грани статистической погрешности. В этих условиях единственное решение проблем собственного рейтинга и само­сохранения власть видит в нагнетании ре­гиональной обстановки, геополитических игрищах и антироссийской риторике.

Напоминаем, что только за последние шесть месяцев благодаря серьёзным уси­лиям президента Игоря Додона отношения с Российской Федерацией существенно улучшились. В непростых условиях нахо­дятся решения проблем молдавских тру­довых мигрантов в России, экспорта мол­давской продукции на российский рынок, запущены программы по межрегиональ­ному сотрудничеству, проекты в области культуры и гуманитарной сферы.

Невзирая на накопившиеся пробле­мы, налажен конструктивный диалог с Тирасполем в интересах простых граждан на обоих берегах Днестра.

Все эти результаты подвергаются риску благодаря провокациям власти. Убеждены, что это не только и не столько позиция парламентского большинства, сколько геополитическая линия, навязы­ваемая внешними кураторами нынешней власти.

Такие действия имеют одну цель – вы­звать обратную реакцию России и ухуд­шить отношения с важным стратегиче­ским партнёром Молдовы. Эта цепочка действий наблюдается все девять лет правления нынешнего режима.

Социалисты считают, что решение приднестровского вопроса должно быть найдено в рамках установленного дипло­матического формата, исключительно путём мирного конструктивного диалога, а не действий, обостряющих и без того непростую ситуацию».

Системе образования нужна реформа

Накануне завершения весенне-летней сессии в парламенте была заслушана вице-министр образования Лилия По­голша по результатам сдачи выпускных экзаменов. По итогам слушаний фракция Партии социалистов предложила внести изменения в Кодекс об образовании.

По словам депутата Влада Батрынчи, необходимо изменить оценочную шкалу и систему начисления баллов во время экзаменов, так как, чтобы получить ми­нимальную отметку «5», ученику требует­ся продемонстрировать гораздо больше минимальных знаний.

Характеризуя результаты реформ Майи Санду в системе образования, Влад Батрынча отметил, что за последние три года около 30 тысяч молдавских выпуск­ников провалили экзамен на степень бака­лавра, они остались с документом, кото­рый не принимают ни учебные заведения, ни работодатели. Только 20% провалив­ших БАК возвращаются для пересдачи эк­заменов. Какое будущее у этих детей?

Три тысячи выпускников уезжают за границу, и лишь около пяти тысяч абиту­риентов подают документы в молдавские вузы, которые, по сути, остаются без сту­дентов. Реформа сводится к ликвидации учреждений образования и к контролю учащихся во время экзаменов.

А начинать реформу в системе об­разования, по мнению Батрынчи, сле­дует с изменения условий оплаты труда преподавателей, повышения их профес­сионального уровня, улучшения технико-материальной базы школ и лицеев, увеличения инвестиций в сам процесс об­разования – и тогда можно будет экзаме­новать учащихся по высоким критериям. Сегодня же улучшение процесса и каче­ства образования подменяется исключи­тельно контролем во время экзаменов.

Не допустить оптимизации больниц!

Правящее большинство мало волнуют интересы населения. А социалисты, нао­борот, близки к народу. Так, в ходе акции протеста против оптимизации районной больницы, предусмотренной в рамках намеченной реформы, активисты ПСРМ были рядом с жителями коммуны Липник Окницкого района и медиками. К слову, без партийной символики.

Председатель Окницкой территори­альной организации ПСРМ Ирина Лозован заявила: «Вчера стало известно, что про­ведение реформы, под давлением обще­ственности и президента Игоря Додона, откладывается до 2018 года, однако акция протеста все равно была проведена. Ни в этом году, ни в следующем мы не позво­лим закрыть ни больницу, ни школы».

Предусматривалось, что в результате оптимизации больницы в Окницком райо­не количество койко-мест сократилось бы со 145 до 50, хирургическое, терапевти­ческое, инфекционное и родильное отде­ления будут ликвидированы, осталось бы только отделение для хронических боль­ных. Оптимизация повлекла бы за собой и сокращение медперсонала на две трети.

Лозован напомнила, что в прошлом году в Окницком районе планировалось закрыть семь школ, тем не менее, все они действуют до сих пор. «Если нет школы, церкви и больницы – населенный пункт умирает, – сказала она, – поэтому мы бу­дем их отстаивать».

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.