Ракеты вместо мамалыги
Румыния намерена приобрести у США ЗРК «Пэтриот»
Государственный департамент США дал добро на продажу Румынии зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот». Они с закупленными в Португалии и приобретаемыми в США истребителями Ф-16 призваны стать основой противовоздушной обороны страны.
Бухарест с радиолокационными станциями, командными пунктами и пусковыми установками получит 56 зенитных управляемых ракет и 168 противоракет. Удовольствие это недешевое и обойдется бюджету Румынии в 3,9 миллиарда долларов. Всего на оборону страны в 2017 году предполагается потратить немногим более 2 миллиардов долларов. Следовательно, зенитно-ракетные комплексы приобретаются в кредит.
Румынская армия самая многочисленная в Юго-восточной Европе – 72 тысячи военнослужащих. Однако их боеспособность, как утверждают специалисты, на весьма низком уровне, хуже дела обстоят только в Албании. На вооружении собственные образцы техники, произведенные по лицензиям, полученным из СССР, или закупленные более четверти века назад. До сих пор военно-воздушными силами эксплуатируются древние МиГ-21.
На прошлой неделе журналисты поинтересовались у румынского президента: нужны ли стране столь дорогие образцы военной техники как ЗРК «Пэтриот»? Клаус Йоханнис сказал, что не собирается отвечать на подобного рода вопросы. Когда возникнет необходимость, публике обо всем подробно расскажут специалисты, пояснил глава государства. Также президент дал понять, что приобретение ЗРК – это еще и шаг политический.
Нечто подобное пытался осуществить в 2012 году и Альянс «За европейскую интеграцию», когда в молдавском парламенте в первом чтении проголосовал за приобретение восьми боевых самолетов за 240 миллионов долларов. По словам бывшего начальника Главного штаба ВС РМ Владимира Донцу, предполагалось купить списанные румынские МиГ-21. Специалисты идею высмеяли – реактивный самолет с запада на восток пересекает территорию Молдовы за 3 минуты. Сделка, к счастью, так и не состоялась.
Возможно, такова балканская традиция – ради сомнительных политических выгод тратить деньги не на… мамалыгу, а на пушки.
Александр БОЦ.