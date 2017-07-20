Румыния намерена приобрести у США ЗРК «Пэтриот»

Государственный департамент США дал добро на продажу Ру­мынии зенитно-ракетных комплексов «Пэ­триот». Они с за­купленными в Португалии и приобретаемы­ми в США истре­бителями Ф-16 призваны стать основой противо­воздушной обо­роны страны.

Бухарест с радиолокационными стан­циями, командными пунктами и пуско­выми установками получит 56 зенитных управляемых ракет и 168 противоракет. Удовольствие это недешевое и обойдется бюджету Румынии в 3,9 миллиарда долла­ров. Всего на оборону страны в 2017 году предполагается потратить немногим более 2 миллиардов долларов. Следовательно, зенитно-ракетные комплексы приобрета­ются в кредит.

Румынская армия самая многочислен­ная в Юго-восточной Европе – 72 тысячи военнослужащих. Однако их боеспособ­ность, как утверждают специалисты, на весьма низком уровне, хуже дела обсто­ят только в Албании. На вооружении соб­ственные образцы техники, произведен­ные по лицензиям, полученным из СССР, или закупленные более четверти века на­зад. До сих пор военно-воздушными сила­ми эксплуатируются древние МиГ-21.

На прошлой неделе журналисты по­интересовались у румынского прези­дента: нужны ли стране столь дорогие образцы военной техники как ЗРК «Пэ­триот»? Клаус Йоханнис сказал, что не собирается отвечать на подобного рода вопросы. Когда возникнет необходи­мость, публике обо всем подробно рас­скажут специалисты, пояснил глава го­сударства. Также президент дал понять, что приобретение ЗРК – это еще и шаг политический.

Нечто подобное пытался осуществить в 2012 году и Альянс «За европейскую ин­теграцию», когда в молдавском парламен­те в первом чтении проголосовал за приоб­ретение восьми боевых самолетов за 240 миллионов долларов. По словам бывшего начальника Главного штаба ВС РМ Влади­мира Донцу, предполагалось купить спи­санные румынские МиГ-21. Специалисты идею высмеяли – реактивный самолет с запада на восток пересекает территорию Молдовы за 3 минуты. Сделка, к счастью, так и не состоялась.

Возможно, такова балканская тради­ция – ради сомнительных политических выгод тратить деньги не на… мамалыгу, а на пушки.

Александр БОЦ.