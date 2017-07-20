Кирилл Толмацкий оценивает свою обиду в четыре миллиона рублей

Некоторое время назад рэпер Баста, в миру Василий Вакуленко, опубликовал фото­графию ламы и сравнил ее с образом рэпера Децла, в миру Кирилла Толмацкого. При этом в подписи содержались обидные для Толмацкого слова. Кирилл подал на обидчика в суд. Представитель Толмацкого пояснил, что артист оценил каждое оскорбление, опу­бликованное в социальной сети, в один миллион рублей. Судя по тому, что иск составит четыре миллиона, Децл нашел в Твиттере Басты не одно обидное высказывание. Кстати, по решению суда еще в прошлом году Вакуленко обязали выплатить Толмацкому 50 ты­сяч рублей и удалить порочащий его имя пост.