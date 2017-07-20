Пятница, 21 июля 2017, 04:40

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как поссорились Децл и Баста

Как поссорились Децл и Баста
20 июля
00:00 2017
Версия для печати Поделиться

Кирилл Толмацкий оценивает свою обиду в четыре миллиона рублей

Некоторое время назад рэпер Баста, в миру Василий Вакуленко, опубликовал фото­графию ламы и сравнил ее с образом рэпера Децла, в миру Кирилла Толмацкого. При этом в подписи содержались обидные для Толмацкого слова. Кирилл подал на обидчика в суд. Представитель Толмацкого пояснил, что артист оценил каждое оскорбление, опу­бликованное в социальной сети, в один миллион рублей. Судя по тому, что иск составит четыре миллиона, Децл нашел в Твиттере Басты не одно обидное высказывание. Кстати, по решению суда еще в прошлом году Вакуленко обязали выплатить Толмацкому 50 ты­сяч рублей и удалить порочащий его имя пост.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,110,00%
EUR21,060,00%
GBP23,480,00%
UAH0,710,00%
RON4,610,00%
RUB0,310,00%

Курс валют в MDL на 21.07.2017

Календарь — архив

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд