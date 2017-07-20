Согласно прогнозам британских ученых, уже к 2022 году автомобили на полностью электрической тяге станут полноценными конкурента­ми машин с традиционными бензи­новыми и дизельными моторами.

Как сообщает американский пор­тал EurekAlert, к такому выводу уче­ные Имперского колледжа Лондона пришли, оценив темпы снижения цен на компоненты для электромобилей и солнечных крыш. По их мнению, акку­муляторные батареи станут значитель­но дешевле бензина в худшем случае в 2034 году, а то и раньше. Кроме того, по их прогнозам, в 2030-м будет экономически эффективно получать энергию от солнечных крыш, что также отразится на популяризации автомо­билей на электрической тяге. Напом­ним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что через семь лет Франция планирует полностью отказаться от автомобилей на традиционном топливе в пользу экологически чистых машин. Об этом задумались и некоторые автопроизво­дители. В частности, компания Volvo, объявившая о намерении электрифи­цировать все свои модели уже к 2019 году.