Игорь Додон подписал Указ об объявлении 2018-го года Годом господаря Молдовы Штефана чел Маре ши Сфынт

Президент Молдовы Игорь Додон, председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии со­циалистов и «Молодой Гвардии» 2 июля возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре ши Сфынт в связи с 513-летием со дня смерти великого господа­ря. Втот же день глава государства представил ини­циативу об объявлении 2018-го года Годом господа­ря Молдовы Штефана чел Маре ши Сфынт.

«Штефан чел Маре, правивший Молдовой с 1457 по 1504 год, был одной из самых значимых личностей государства молдавского. Он вел оже­сточенную борьбу за госу­дарственность Молдовы, яростно сопротивлялся всем вызовам как вну­треннего, так и внешнего характера, направленным против молдавского на­рода и государства. Он был великим защитником христианства. Под руко­водством Штефана чел Маре наш народ до­бился признания и уважения. Его человече­ские качества, его талант политика, стратега и дипломата, его беспрецедентные действия для защиты целостности Молдовы, инициа­тивы по защите христианских ценностей обеспечили ему восхищение как со стороны современников, так и последующих поколе­ний», – отметил Игорь Додон.

В знак высокого признания выдающей­ся роли Штефана чел Маре ши Сфынт в истории Молдовы, в ознаменование высо­кой оценки его деятельности как государ­ственника и защитника молдавского на­рода, Президент страны подписал Указ об объявлении 2018 года Годом Штефана чел Маре ши Сфынт, господаря Молдовы.

Глава государства распорядился также о создании Государственной комиссии для разработки и утверждения в трехмесячный срок Программы действий, посвященных Году господаря Молдавского княжества Ште­фана чел Маре ши Сфынт. На протяжении де­сятилетий великому господарю Штефану чел Маре удавалось сохранять неприкосновен­ность и независимость Республики Молдова, православную веру, и сейчас всему молдав­скому народу пришло время вспомнить его уроки. Так считает президент Игорь Додон.

В фильме-биографии, который вышел в прошлом году на телеэкраны страны, президент признался, что хочет остаться в истории как политик, который смог остано­вить олигархический режим, подмявший под себя все институты власти, и который сыграл важную роль в реинтеграции Молдовы.

— Ради этого и буду бороться, как боролся любимый исторический герой, господарь Ште­фан чел Маре. На протяжении десятилетий ему удавалось сохранять неприкосновенность и независимость Молдовы, святую православ­ную веру. Мечом, дипломатией, правильным подбором союзников. Дочь свою Елену он не зря отдал замуж за великого московского князя. Сегодня пришло время вспомнить его уроки, – отметил Игорь Додон.

Президент уверен: близкие, союзниче­ские отношения с Россией для нас не толь­ко залог поступательного экономического развития, но и необходимое условие вос­становления единства нашей страны.

Штефан чел Маре скончался 2 июля 1504 года и был похоронен в построенном им монастыре Путна, который сегодня на­ходится на территории Румынии.