Великий защитник христианства
Игорь Додон подписал Указ об объявлении 2018-го года Годом господаря Молдовы Штефана чел Маре ши Сфынт
Президент Молдовы Игорь Додон, председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и «Молодой Гвардии» 2 июля возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре ши Сфынт в связи с 513-летием со дня смерти великого господаря. Втот же день глава государства представил инициативу об объявлении 2018-го года Годом господаря Молдовы Штефана чел Маре ши Сфынт.
«Штефан чел Маре, правивший Молдовой с 1457 по 1504 год, был одной из самых значимых личностей государства молдавского. Он вел ожесточенную борьбу за государственность Молдовы, яростно сопротивлялся всем вызовам как внутреннего, так и внешнего характера, направленным против молдавского народа и государства. Он был великим защитником христианства. Под руководством Штефана чел Маре наш народ добился признания и уважения. Его человеческие качества, его талант политика, стратега и дипломата, его беспрецедентные действия для защиты целостности Молдовы, инициативы по защите христианских ценностей обеспечили ему восхищение как со стороны современников, так и последующих поколений», – отметил Игорь Додон.
В знак высокого признания выдающейся роли Штефана чел Маре ши Сфынт в истории Молдовы, в ознаменование высокой оценки его деятельности как государственника и защитника молдавского народа, Президент страны подписал Указ об объявлении 2018 года Годом Штефана чел Маре ши Сфынт, господаря Молдовы.
Глава государства распорядился также о создании Государственной комиссии для разработки и утверждения в трехмесячный срок Программы действий, посвященных Году господаря Молдавского княжества Штефана чел Маре ши Сфынт. На протяжении десятилетий великому господарю Штефану чел Маре удавалось сохранять неприкосновенность и независимость Республики Молдова, православную веру, и сейчас всему молдавскому народу пришло время вспомнить его уроки. Так считает президент Игорь Додон.
В фильме-биографии, который вышел в прошлом году на телеэкраны страны, президент признался, что хочет остаться в истории как политик, который смог остановить олигархический режим, подмявший под себя все институты власти, и который сыграл важную роль в реинтеграции Молдовы.
— Ради этого и буду бороться, как боролся любимый исторический герой, господарь Штефан чел Маре. На протяжении десятилетий ему удавалось сохранять неприкосновенность и независимость Молдовы, святую православную веру. Мечом, дипломатией, правильным подбором союзников. Дочь свою Елену он не зря отдал замуж за великого московского князя. Сегодня пришло время вспомнить его уроки, – отметил Игорь Додон.
Президент уверен: близкие, союзнические отношения с Россией для нас не только залог поступательного экономического развития, но и необходимое условие восстановления единства нашей страны.
Штефан чел Маре скончался 2 июля 1504 года и был похоронен в построенном им монастыре Путна, который сегодня находится на территории Румынии.