В Румынии новый премьер-министр

Сегодня вечером новый премьер-министр Румы­нии Михай Тудосе должен представить депутатам по­именный состав кабинета министров. Сорина Грин­дяну, ранее возглавлявше­го правительство, отправи­ли в отставку 21 июня.

Что интересно, Гриндя­ну – выдвиженец входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии. Од­нопартийцы его и отозвали с должности. Официальная при­чина – премьер не торопился в проведении реформ, которые требует от Бухареста Евросоюз. Неофициальная: Гриндяну хотел подсидеть своего партийного шефа – Ливиу Драгня, и за это поплатился креслом.

Неделю Румыния была с не­функционирующим правитель­ством. «Принимая во внимание нынешний кризис, и поскольку это наносит ущерб экономике и имиджу Румынии за рубежом, я решил назначить Михая Тудосе премьер-министром», – сказал журналистам президент Клаус Йоханнис в понедельник. Новый премьер работал в правитель­стве Виктора Понты.

Европейским социальным фондом с 2014 года на борьбу с бедностью в Румынии было выде­лено около 4,7 миллиарда евро. Из них социал-демократические правительства не освоили и 1% средств. Тудосе – автор несколь­ких книг, посвященных вопросам экономики. В Бухаресте наде­ются, что новый премьер сумеет придать новый импульс динами­ке развития страны.

Александр БОЦ.