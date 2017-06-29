Второе правительство за полгода
В Румынии новый премьер-министр
Сегодня вечером новый премьер-министр Румынии Михай Тудосе должен представить депутатам поименный состав кабинета министров. Сорина Гриндяну, ранее возглавлявшего правительство, отправили в отставку 21 июня.
Что интересно, Гриндяну – выдвиженец входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии. Однопартийцы его и отозвали с должности. Официальная причина – премьер не торопился в проведении реформ, которые требует от Бухареста Евросоюз. Неофициальная: Гриндяну хотел подсидеть своего партийного шефа – Ливиу Драгня, и за это поплатился креслом.
Неделю Румыния была с нефункционирующим правительством. «Принимая во внимание нынешний кризис, и поскольку это наносит ущерб экономике и имиджу Румынии за рубежом, я решил назначить Михая Тудосе премьер-министром», – сказал журналистам президент Клаус Йоханнис в понедельник. Новый премьер работал в правительстве Виктора Понты.
Европейским социальным фондом с 2014 года на борьбу с бедностью в Румынии было выделено около 4,7 миллиарда евро. Из них социал-демократические правительства не освоили и 1% средств. Тудосе – автор нескольких книг, посвященных вопросам экономики. В Бухаресте надеются, что новый премьер сумеет придать новый импульс динамике развития страны.
Александр БОЦ.