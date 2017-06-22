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Муниципальный совет не может собраться на заседание
В этом месяце заседание Муниципального совета провести не удалось по причине отсутствия кворума.
Во вторник в назначенное время явились стабильная фракция ПСРМ (по ее требованию и должно было состояться заседание), советники «Нашей Партии», Партии коммунистов и независимый советник Ион Штефэницэ. Фракция Либеральной партии в полном составе заседание проигнорировала. Председатель фракции социалистов Ион Чебан предположил, что это из-за того, что половина либералов – в бегах: «Часть либералов бегает, чтобы их не задержал Национальный антикоррупционный центр за то, что они сделали, а вторая часть носит передачки примару Кишинева Дорину Киртоакэ. Или, как говорят, вторая часть либералов готовится повторить судьбу примара. Но где советники из остальных фракций? Не удивлюсь, если окажется, что они все отдыхают, забыв о проблемах Кишинева».
Ион Чебан призвал муниципальных советников либо работать, либо сдать мандат, иначе «придут кишиневцы и попросят вашей отставки». Он отметил, что необходимо обсудить повестку дня заседания Муниципального совета, которое может состояться на следующей неделе, чтобы рассмотреть существующие в городе проблемы, а также методы их решения.
В повестку дня несостоявшегося заседания социалисты предлагали включить двенадцать пунктов, среди которых — и поиск решения острейшей «мусорной» проблемы столицы.
Решать ее необходимо немедленно, потому что 6 июля истекает месяц – срок, назначенный правительством для решения проблемы с вывозом мусора из Кишинева. Однако до сих пор никаких решений ни от местных властей, ни от правительства так и нет.
«То решение, которое предлагает правительство, — временное. Компетенции правительства ограничены. Вмешательство должно быть со стороны Муниципального совета. Советники на одном из заседаний приняли решение о выделении определенного финансирования, но это не решает проблему полностью, в том числе с полигоном в Цынцэренах. Что мы будем делать с мусором в Бубуечь? И какой план устранения проблемы на средний и длительный период?» — спросил Ион Чебан.
Напомним: общее собрание в Цынцэренах по вопросу о возобновлении работы полигона для складирования мусора завершилось ничем. Его участники не пришли к единому мнению и договорились продолжить обсуждение, однако дату следующей встречи не определили. Муниципий обещает пригороду возмещение ущерба и целый ряд инфраструктурных проектов: ремонт подъездных дорог, строительство очистных сооружений, плату за каждый кубометр складированных отходов. Но местные жители не верят обещаниям, которые слышали уже много раз, однако не видели их выполнения.
Таким образом, есть риск, что через две недели столичной мэрии некуда будет вывозить мусор, поскольку полигон в Бубуечь закроют по настоянию сельчан.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.
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