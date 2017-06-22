Муниципальный совет не может собраться на заседание

В этом месяце заседание Муниципального совета провести не удалось по причине отсутствия кво­рума.

Во вторник в назначен­ное время явились стабильная фракция ПСРМ (по ее требова­нию и должно было состояться заседание), советники «Нашей Партии», Партии коммунистов и независимый советник Ион Штефэницэ. Фракция Либе­ральной партии в полном со­ставе заседание проигнориро­вала. Председатель фракции социалистов Ион Чебан пред­положил, что это из-за того, что половина либералов – в бегах: «Часть либералов бегает, чтобы их не задержал Национальный антикоррупционный центр за то, что они сделали, а вторая часть носит передачки прима­ру Кишинева Дорину Киртоакэ. Или, как говорят, вторая часть либералов готовится повторить судьбу примара. Но где совет­ники из остальных фракций? Не удивлюсь, если окажется, что они все отдыхают, забыв о проблемах Кишинева».

Ион Чебан призвал муници­пальных советников либо рабо­тать, либо сдать мандат, иначе «придут кишиневцы и попросят вашей отставки». Он отметил, что необходимо обсудить по­вестку дня заседания Муници­пального совета, которое может состояться на следующей неде­ле, чтобы рассмотреть суще­ствующие в городе проблемы, а также методы их решения.

В повестку дня несостояв­шегося заседания социалисты предлагали включить двенад­цать пунктов, среди которых — и поиск решения острейшей «му­сорной» проблемы столицы.

Решать ее необходимо не­медленно, потому что 6 июля истекает месяц – срок, назна­ченный правительством для решения проблемы с вывозом мусора из Кишинева. Однако до сих пор никаких решений ни от местных властей, ни от прави­тельства так и нет.

«То решение, которое предлагает правительство, — временное. Компетенции пра­вительства ограничены. Вме­шательство должно быть со стороны Муниципального со­вета. Советники на одном из заседаний приняли решение о выделении определенного фи­нансирования, но это не решает проблему полностью, в том чис­ле с полигоном в Цынцэренах. Что мы будем делать с мусором в Бубуечь? И какой план устра­нения проблемы на средний и длительный период?» — спросил Ион Чебан.

Напомним: общее собра­ние в Цынцэренах по вопро­су о возобновлении работы полигона для складирования мусора завершилось ничем. Его участники не пришли к единому мнению и догово­рились продолжить обсужде­ние, однако дату следующей встречи не определили. Му­ниципий обещает пригороду возмещение ущерба и целый ряд инфраструктурных про­ектов: ремонт подъездных до­рог, строительство очистных сооружений, плату за каждый кубометр складированных от­ходов. Но местные жители не верят обещаниям, которые слышали уже много раз, одна­ко не видели их выполнения.

Таким образом, есть риск, что через две недели столич­ной мэрии некуда будет вы­возить мусор, поскольку по­лигон в Бубуечь закроют по настоянию сельчан.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.