Почему женщины откладывают материнство

«Хочу ребенка, но боюсь». Эти слова приходится слышать чаще, чем хотелось бы. И гово­рят их женщины около 30 лет, во всем успешные и состоявши­еся. Казалось бы, любые цели, связанные с «иметь что-то» или «стать кем-то», им по плечу. Карьера, квартиры, машины, путешествия, друзья, увлече­ния — легко! А вот дети — нет! Страшно отказаться от жизни, которой живут, и променять ее на невнятные удовольствия от памперсов, пеленок, прогулок в парках с коляской и кричащей в ней деткой.

Но ведь это происходит не со всеми, дети у большинства все-таки рождаются, несмотря на страхи и опасения. Итак, в чем же дело? Как получается, что пышущая здо­ровьем молодая девушка одновременно бо­ится стать матерью и не стать ей никогда?

Парадокс заключается в том, что готов­ность стать матерью зависит от многих фак­торов, и часто готовность изнутри созрева­ет позже общественной возрастной нормы материнства.

Такое явление носит название «соци­альный невроз». По возрасту и социально­му положению к 30 годам положено хотеть иметь детей или уже быть матерью минимум одного ребеночка. Желание быть в порядке толкает женщину на убеждение себя, что ребенок — это хорошо и мило, хотя на са­мом деле она боится детей! А точнее, того, на какие крутые жизненные виражи придет­ся пойти, чтобы стать мамой. В погоне за одобрением общества женщина стремится войти в «норму», пряча и вытесняя свой страх забеременеть.

Кроме общественных воззрений на нормальный возраст для материнства суще­ствует также собственный страх забереме­неть или рожать. Во многом он продиктован личным болезненным опытом, связанным с детьми. Как часто приходится слышать об абортах, которые по молодости пришлось сделать, когда не было никого, с кем можно было бы посоветоваться о принятии такого решения. C годами желание стать матерью созревает, но прошлый опыт диктует свою волю. Абсолютно на ровном месте женщина признается себе: «хочу ребенка, но боюсь». Ведь беременность принесет в ее жизнь на­поминание о своем прошлом опыте, о чув­стве вины и стыда, часто такой опыт держит­ся в секрете от близких.

Страх родов, по утверждению семей­ных терапевтов и пренатальных психологов, передается также по наследству. Весь опыт боли, страданий, накопленных в бессозна­тельном поле семьи, представлен в фанта­зиях современных женщин о рождении де­тей: в мучительных криках, страшных потугах или непоправимых последствиях родов. И несмотря на то что сейчас на страже здо­ровья мамы и будущего ребенка весь опыт медицины, разнообразие вспомогательных препаратов, а также в целом бережное отно­шение общества, доступность разнообраз­ной литературы, занятий для беременных — несмотря на все на это, женщины каким-то иррациональным чувством боятся береме­неть.

Также распространенное «но» по пово­ду родительства — «муж не хочет». В каби­нете психолога выясняется, что на самом деле боятся оба. Ребенок — это также эк­замен всем существующим в паре устоям. И часто, чтобы не пошатнуть установившие­ся, но шаткое равновесие, пара отказыва­ется от рождения детей до лучших времен. В еще не женатых парах рождение ребен­ка означает их соединение как мужчины и женщины на всю жизнь, по крайней мере в роли родителей. А это точно невыгодный шаг, ведь тогда может обнаружиться, что оба пережидают друг с другом время до встречи с более подходящим партнером.

Или же рождение ребенка внесет хаос в устоявшийся уютный мир сильной привя­занности друг к другу. Возможно, когда-то такая близость была востребована и нуж­на, но в паре она столь хрупка, что все по­тенциальные угрозы надо держать на рас­стоянии, в том числе рождение ребенка. Призадумайтесь, может быть, вам дове­лось встречать пары, где муж и жена пре­красные попутчики друг другу, их отноше­ния безупречно бережны, даже слишком, потому что невозможно выстроить отно­шения с кем-либо одним из них — второй будет в курсе всего. Место для третьего не предусмотрено совсем, пара стоит на охра­не своего мирка. Ребенок в таком случае — это вторженец. И его рождение будет от­кладываться неосознанно, даже если пара будет якобы к нему стремиться. И на тесте для беременности яркой будет только одна полоска.

И это только часть переживаний, свя­занных с родительством — материнством и отцовством, — о которых можно говорить долго. И в теоретической беседе для себя ответов не найти. Зато найти необычный ракурс, с которого можно посмотреть на себя и свое отношение к такой неизбежной для большинства теме, как выбор, стать ли родителем…

Мария ДЬЯЧКОВА, психолог, семейный терапевт.