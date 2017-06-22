«ХОЧУ, НО БОЮСЬ»
Почему женщины откладывают материнство
«Хочу ребенка, но боюсь». Эти слова приходится слышать чаще, чем хотелось бы. И говорят их женщины около 30 лет, во всем успешные и состоявшиеся. Казалось бы, любые цели, связанные с «иметь что-то» или «стать кем-то», им по плечу. Карьера, квартиры, машины, путешествия, друзья, увлечения — легко! А вот дети — нет! Страшно отказаться от жизни, которой живут, и променять ее на невнятные удовольствия от памперсов, пеленок, прогулок в парках с коляской и кричащей в ней деткой.
Но ведь это происходит не со всеми, дети у большинства все-таки рождаются, несмотря на страхи и опасения. Итак, в чем же дело? Как получается, что пышущая здоровьем молодая девушка одновременно боится стать матерью и не стать ей никогда?
Парадокс заключается в том, что готовность стать матерью зависит от многих факторов, и часто готовность изнутри созревает позже общественной возрастной нормы материнства.
Такое явление носит название «социальный невроз». По возрасту и социальному положению к 30 годам положено хотеть иметь детей или уже быть матерью минимум одного ребеночка. Желание быть в порядке толкает женщину на убеждение себя, что ребенок — это хорошо и мило, хотя на самом деле она боится детей! А точнее, того, на какие крутые жизненные виражи придется пойти, чтобы стать мамой. В погоне за одобрением общества женщина стремится войти в «норму», пряча и вытесняя свой страх забеременеть.
Кроме общественных воззрений на нормальный возраст для материнства существует также собственный страх забеременеть или рожать. Во многом он продиктован личным болезненным опытом, связанным с детьми. Как часто приходится слышать об абортах, которые по молодости пришлось сделать, когда не было никого, с кем можно было бы посоветоваться о принятии такого решения. C годами желание стать матерью созревает, но прошлый опыт диктует свою волю. Абсолютно на ровном месте женщина признается себе: «хочу ребенка, но боюсь». Ведь беременность принесет в ее жизнь напоминание о своем прошлом опыте, о чувстве вины и стыда, часто такой опыт держится в секрете от близких.
Страх родов, по утверждению семейных терапевтов и пренатальных психологов, передается также по наследству. Весь опыт боли, страданий, накопленных в бессознательном поле семьи, представлен в фантазиях современных женщин о рождении детей: в мучительных криках, страшных потугах или непоправимых последствиях родов. И несмотря на то что сейчас на страже здоровья мамы и будущего ребенка весь опыт медицины, разнообразие вспомогательных препаратов, а также в целом бережное отношение общества, доступность разнообразной литературы, занятий для беременных — несмотря на все на это, женщины каким-то иррациональным чувством боятся беременеть.
Также распространенное «но» по поводу родительства — «муж не хочет». В кабинете психолога выясняется, что на самом деле боятся оба. Ребенок — это также экзамен всем существующим в паре устоям. И часто, чтобы не пошатнуть установившиеся, но шаткое равновесие, пара отказывается от рождения детей до лучших времен. В еще не женатых парах рождение ребенка означает их соединение как мужчины и женщины на всю жизнь, по крайней мере в роли родителей. А это точно невыгодный шаг, ведь тогда может обнаружиться, что оба пережидают друг с другом время до встречи с более подходящим партнером.
Или же рождение ребенка внесет хаос в устоявшийся уютный мир сильной привязанности друг к другу. Возможно, когда-то такая близость была востребована и нужна, но в паре она столь хрупка, что все потенциальные угрозы надо держать на расстоянии, в том числе рождение ребенка. Призадумайтесь, может быть, вам довелось встречать пары, где муж и жена прекрасные попутчики друг другу, их отношения безупречно бережны, даже слишком, потому что невозможно выстроить отношения с кем-либо одним из них — второй будет в курсе всего. Место для третьего не предусмотрено совсем, пара стоит на охране своего мирка. Ребенок в таком случае — это вторженец. И его рождение будет откладываться неосознанно, даже если пара будет якобы к нему стремиться. И на тесте для беременности яркой будет только одна полоска.
И это только часть переживаний, связанных с родительством — материнством и отцовством, — о которых можно говорить долго. И в теоретической беседе для себя ответов не найти. Зато найти необычный ракурс, с которого можно посмотреть на себя и свое отношение к такой неизбежной для большинства теме, как выбор, стать ли родителем…
Мария ДЬЯЧКОВА, психолог, семейный терапевт.
...Написать коммент