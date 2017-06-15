Клаус Йоханнис вместе с США готов противостоять угрозе с Востока

Румынский президент на минувшей неделе встре­чался с Дональдом Трам­пом. Клаус Йоханнис за­верил американского коллегу в том, что готов противостоять России на Балканах и в Черномор­ском регионе.

Со своей стороны, Трамп по­благодарил гостя за то, что Буха­рест довел оборонный бюджет своей страны до двух процентов от внутреннего валового продук­та. Румыния закупает американ­ские самолеты Ф-16 и намерена приобрести зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот».

Йоханнис также обратился с просьбой посодействовать отме­не визового режима для румын, посещающих США. «Моя страна является самой проамериканской в Евросоюзе, – заявил Йоханнис перед визитом за океан. – Более семидесяти процентов румын, как показывают опросы, испытывают положительные чувства по отно­шению к США. И это воплощается в конкретные действия. Мы ценим поддержку Вашингтона, оказы­ваемую после падения железного занавеса. Эта помощь усилилась после установления стратегиче­ского партнерства в 1997 году».

На первый взгляд, сотрудни­чество США и Румынии не имеет к нашей стране никакого отноше­ния. Однако почему-то «дружба» двух государств в военной сфере укрепляется и на территории Ре­спублики Молдова. Например, на полигоне возле Бульбок уже начались и до 30 июня будут про­должаться учения сил специаль­ного назначения США, Румынии и нашей страны. Напомним, совсем недавно президент Игорь Додон не дал разрешения на участие молдавских военнослужащих в маневрах за Прутом. Тем не ме­нее, правительство нашло обход­ной путь, разрешив спецподраз­делениям НАТО, участвующим в военных учениях «JCET-2017», на практике учить наших солдат «противостоянию угрозе с Вос­тока».

Виктор ЛАЗАР.