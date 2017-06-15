Как нас учат «сдерживать» Россию
Клаус Йоханнис вместе с США готов противостоять угрозе с Востока
Румынский президент на минувшей неделе встречался с Дональдом Трампом. Клаус Йоханнис заверил американского коллегу в том, что готов противостоять России на Балканах и в Черноморском регионе.
Со своей стороны, Трамп поблагодарил гостя за то, что Бухарест довел оборонный бюджет своей страны до двух процентов от внутреннего валового продукта. Румыния закупает американские самолеты Ф-16 и намерена приобрести зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот».
Йоханнис также обратился с просьбой посодействовать отмене визового режима для румын, посещающих США. «Моя страна является самой проамериканской в Евросоюзе, – заявил Йоханнис перед визитом за океан. – Более семидесяти процентов румын, как показывают опросы, испытывают положительные чувства по отношению к США. И это воплощается в конкретные действия. Мы ценим поддержку Вашингтона, оказываемую после падения железного занавеса. Эта помощь усилилась после установления стратегического партнерства в 1997 году».
На первый взгляд, сотрудничество США и Румынии не имеет к нашей стране никакого отношения. Однако почему-то «дружба» двух государств в военной сфере укрепляется и на территории Республики Молдова. Например, на полигоне возле Бульбок уже начались и до 30 июня будут продолжаться учения сил специального назначения США, Румынии и нашей страны. Напомним, совсем недавно президент Игорь Додон не дал разрешения на участие молдавских военнослужащих в маневрах за Прутом. Тем не менее, правительство нашло обходной путь, разрешив спецподразделениям НАТО, участвующим в военных учениях «JCET-2017», на практике учить наших солдат «противостоянию угрозе с Востока».
Виктор ЛАЗАР.