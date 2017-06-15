Оливер Стоун снял фильм о Владимире Путине

Фильм Оливера Стоуна «Ник­сон» в свое время вызвал страш­ный скандал в США, поскольку вскрыл подоплеку уотергейт­ского дела и показал, как боль­шая политика меняет и даже уродует человека. Но от новой работы режиссера такой реак­ции ждать не приходится. Судя по промо-ролику, в ленте The Putin Interviews Владимир Пу­тин предстанет именно таким, каким его привыкли, а главное, хотят видеть россияне: мудрым отцом нации, защитником рос­сийских интересов и настоящим «мачо».

Свой фильм о российском президенте американский режиссер, которого давно уже интересуют сильные мира сего (помимо пре­зидентов США его героями становились Уго Чавес и Фидель Кастро), снимал в течение двух лет. Сколько раз за это время он при­летал в Россию, история умалчивает, но ВВП своего времени явно не жалел.

Стоуну, судя по фрагментам, которые, чтобы подогреть зрительский интерес, на­чали выпускать в эфир с прошлой недели, удалось побывать там, куда даже личных фотографов не всегда пускают. Вот ВВП по­казывает режиссеру собственные комнаты в Кремле и приглашает на чашку чая. Вот куда-то везет съемочную группу за рулем прези­дентского лимузина. Вот кормит морковью лошадь, названную в честь голландского физика-теоретика ван дер Ваальса. Вот они вместе смотрят фильм Стэнли Кубрика «Док­тор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».

Эти редкие для российской аудитории (не говоря уже об иностранцах) кадры пере­межаются с хорошо знакомыми телезрителям планами парадных залов Кремля, совещаний и спортивных тренировок: Стоун снимает Путина в хоккейном шлеме, на татами и на тренажерах, а также выясняет, что тот еже­дневно плавает и поднимает тяжести. Этот видеоряд хорошо работает на образ «мачо», который нравится самому ВВП, и не противо­речит задаче, заявленной режиссером. «Вла­димир Путин — один из самых влиятельных лидеров в мире. И поскольку США объявили его врагом, великим врагом, — я считаю, важно услышать, что он сам может сказать», — так Стоун объяснял решение сделать рос­сийского президента своим героем.

В целом за два года было записано 12 интервью, или 30 часов чистого времени. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который по долгу службы присутствовал на съемках, говорит, что ему будет любопытно увидеть результат — как Оливер Стоун свяжет разрозненные фрагменты в единое целое и к какому выводу подведет своих зрителей.

Сюжетной линией, по всей видимости, является биография главного героя: Путин со Стоуном в ходе интервью обсуждают различ­ные события, произошедшие с момента всту­пления ВВП в должность в 2000 году. Пока трудно говорить однозначно, но в свою част­ную жизнь (за исключением демонстрации личных помещений) президент известного режиссера, по всей видимости, не впускает. В одном из фрагментов он кратко рассказы­вает о своей юности и пути во власть и се­тует, что мало видится с дочерьми. Амери­канские СМИ уже попеняли Стоуну, что он не сумел залезть в душу своего героя и показать Путина-человека, слишком много внимания уделив его политическим взглядам и даже «откровенной кремлевской пропаганде».

Впрочем, надо отдать должное режис­серу: в отличие от журналистов, с завидным постоянством задающих Путину одни и те же вопросы (например, вопрос о хакерах ему на прошлой неделе в разных вариациях задали не менее 10 раз), он не ограничился стандарт­ными темами вроде взаимоотношений РФ и НАТО или конкуренции с США. Неожиданно в фильме подана проблематика, связанная с притеснением сексуальных меньшинств в РФ, которое, как считают на Западе, не­гласно поддерживается на государственном уровне. «А что бы вы сделали, если бы оказа­лись на подлодке в душе с геем?» — поинте­ресовался Стоун. Путин со смехом ответил, что предпочел бы в такой компании в душ не идти. «Зачем его провоцировать? — сказал он. — Но вы же знаете, я мастер спорта по дзюдо и самбо».

Намек, содержащийся в ответе ВВП, вряд ли понравится западной аудитории, но в России, восхищавшейся призыву «мочить в сортире», скорее всего упадет на благо­датную почву. Последнее время Владимир Путин редко радовал россиян яркими вы­ражениями и двусмысленными шутками, но Оливер Стоун, похоже, заставил его вер­нуться в подзабытое амплуа — причем очень удачно, аккурат накануне президентских вы­боров. В одном из эпизодов ВВП рассказы­вает, что работает президентом без выход­ных, потому что он мужчина, а не женщина, и у него не бывает «критических дней». «Я не пытаюсь никого оскорбить. Такова природа вещей. Это естественная цикличность», — поясняет Путин, не отдавая себе отчета, что уже мимоходом оскорбил «лучшую», как при­нято у нас говорить 8 марта, половину США, не понимающую подобных сексистских шу­ток. Неудивительно, что именно эти слова президента, рассказывая о промо-ролике фильма Стоуна, вынесли в заголовки веду­щие американские СМИ, включая Bloomberg и The Washington Times. Однако в самой Рос­сии цитата осталась практически никем не замеченной…

К другим нестандартным вопросам, ко­торые ранее вряд ли приходилось слышать ВВП, можно отнести интерес, проявленный Стоуном к теме смерти вообще и покушений в частности. «Я доверяю им, — сказал Путин про свою охрану. — Знаете, что говорят рус­ские? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — пошутил президент. Однажды смерть придет к каждому, «вопрос лишь в том, что ты успеешь сделать в этом мире, был ли ты счастлив», философски добавил он.

Рассуждая о деле Эдварда Сноудена, ВВП говорит, что у американцев нет осно­ваний считать его предателем: никакой се­кретной информации, наносящей ущерб США, перебежчик не выдал. Но в принципе его поступок был неправильным. Надо было взять и уволиться, как это сделал сам Путин в 1991 году, когда, по его оценке, спецслужбы зашли слишком далеко.

Что касается большой политики, то здесь фильм Оливера Стоуна никаких откровений аудитории, следящей за риторикой россий­ского лидера, не принесет. В уже показанных фрагментах Путин вновь обвиняет американ­ских президентов в последовательном пре­дательстве, критикует расширение НАТО на Восток, заявляет об амбициях РФ и пугает американских обывателей несовершенством ПРО. И вместе с тем не теряет надежды на восстановление отношений: «Надежда есть всегда. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

— Это очень по-русски, — восхищается Стоун, которого российский президент явно сумел обаять.

Елена ЕГОРОВА.