«ЭТО ОЧЕНЬ ПО-РУССКИ»
Оливер Стоун снял фильм о Владимире Путине
Фильм Оливера Стоуна «Никсон» в свое время вызвал страшный скандал в США, поскольку вскрыл подоплеку уотергейтского дела и показал, как большая политика меняет и даже уродует человека. Но от новой работы режиссера такой реакции ждать не приходится. Судя по промо-ролику, в ленте The Putin Interviews Владимир Путин предстанет именно таким, каким его привыкли, а главное, хотят видеть россияне: мудрым отцом нации, защитником российских интересов и настоящим «мачо».
Свой фильм о российском президенте американский режиссер, которого давно уже интересуют сильные мира сего (помимо президентов США его героями становились Уго Чавес и Фидель Кастро), снимал в течение двух лет. Сколько раз за это время он прилетал в Россию, история умалчивает, но ВВП своего времени явно не жалел.
Стоуну, судя по фрагментам, которые, чтобы подогреть зрительский интерес, начали выпускать в эфир с прошлой недели, удалось побывать там, куда даже личных фотографов не всегда пускают. Вот ВВП показывает режиссеру собственные комнаты в Кремле и приглашает на чашку чая. Вот куда-то везет съемочную группу за рулем президентского лимузина. Вот кормит морковью лошадь, названную в честь голландского физика-теоретика ван дер Ваальса. Вот они вместе смотрят фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу».
Эти редкие для российской аудитории (не говоря уже об иностранцах) кадры перемежаются с хорошо знакомыми телезрителям планами парадных залов Кремля, совещаний и спортивных тренировок: Стоун снимает Путина в хоккейном шлеме, на татами и на тренажерах, а также выясняет, что тот ежедневно плавает и поднимает тяжести. Этот видеоряд хорошо работает на образ «мачо», который нравится самому ВВП, и не противоречит задаче, заявленной режиссером. «Владимир Путин — один из самых влиятельных лидеров в мире. И поскольку США объявили его врагом, великим врагом, — я считаю, важно услышать, что он сам может сказать», — так Стоун объяснял решение сделать российского президента своим героем.
В целом за два года было записано 12 интервью, или 30 часов чистого времени. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который по долгу службы присутствовал на съемках, говорит, что ему будет любопытно увидеть результат — как Оливер Стоун свяжет разрозненные фрагменты в единое целое и к какому выводу подведет своих зрителей.
Сюжетной линией, по всей видимости, является биография главного героя: Путин со Стоуном в ходе интервью обсуждают различные события, произошедшие с момента вступления ВВП в должность в 2000 году. Пока трудно говорить однозначно, но в свою частную жизнь (за исключением демонстрации личных помещений) президент известного режиссера, по всей видимости, не впускает. В одном из фрагментов он кратко рассказывает о своей юности и пути во власть и сетует, что мало видится с дочерьми. Американские СМИ уже попеняли Стоуну, что он не сумел залезть в душу своего героя и показать Путина-человека, слишком много внимания уделив его политическим взглядам и даже «откровенной кремлевской пропаганде».
Впрочем, надо отдать должное режиссеру: в отличие от журналистов, с завидным постоянством задающих Путину одни и те же вопросы (например, вопрос о хакерах ему на прошлой неделе в разных вариациях задали не менее 10 раз), он не ограничился стандартными темами вроде взаимоотношений РФ и НАТО или конкуренции с США. Неожиданно в фильме подана проблематика, связанная с притеснением сексуальных меньшинств в РФ, которое, как считают на Западе, негласно поддерживается на государственном уровне. «А что бы вы сделали, если бы оказались на подлодке в душе с геем?» — поинтересовался Стоун. Путин со смехом ответил, что предпочел бы в такой компании в душ не идти. «Зачем его провоцировать? — сказал он. — Но вы же знаете, я мастер спорта по дзюдо и самбо».
Намек, содержащийся в ответе ВВП, вряд ли понравится западной аудитории, но в России, восхищавшейся призыву «мочить в сортире», скорее всего упадет на благодатную почву. Последнее время Владимир Путин редко радовал россиян яркими выражениями и двусмысленными шутками, но Оливер Стоун, похоже, заставил его вернуться в подзабытое амплуа — причем очень удачно, аккурат накануне президентских выборов. В одном из эпизодов ВВП рассказывает, что работает президентом без выходных, потому что он мужчина, а не женщина, и у него не бывает «критических дней». «Я не пытаюсь никого оскорбить. Такова природа вещей. Это естественная цикличность», — поясняет Путин, не отдавая себе отчета, что уже мимоходом оскорбил «лучшую», как принято у нас говорить 8 марта, половину США, не понимающую подобных сексистских шуток. Неудивительно, что именно эти слова президента, рассказывая о промо-ролике фильма Стоуна, вынесли в заголовки ведущие американские СМИ, включая Bloomberg и The Washington Times. Однако в самой России цитата осталась практически никем не замеченной…
К другим нестандартным вопросам, которые ранее вряд ли приходилось слышать ВВП, можно отнести интерес, проявленный Стоуном к теме смерти вообще и покушений в частности. «Я доверяю им, — сказал Путин про свою охрану. — Знаете, что говорят русские? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — пошутил президент. Однажды смерть придет к каждому, «вопрос лишь в том, что ты успеешь сделать в этом мире, был ли ты счастлив», философски добавил он.
Рассуждая о деле Эдварда Сноудена, ВВП говорит, что у американцев нет оснований считать его предателем: никакой секретной информации, наносящей ущерб США, перебежчик не выдал. Но в принципе его поступок был неправильным. Надо было взять и уволиться, как это сделал сам Путин в 1991 году, когда, по его оценке, спецслужбы зашли слишком далеко.
Что касается большой политики, то здесь фильм Оливера Стоуна никаких откровений аудитории, следящей за риторикой российского лидера, не принесет. В уже показанных фрагментах Путин вновь обвиняет американских президентов в последовательном предательстве, критикует расширение НАТО на Восток, заявляет об амбициях РФ и пугает американских обывателей несовершенством ПРО. И вместе с тем не теряет надежды на восстановление отношений: «Надежда есть всегда. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».
— Это очень по-русски, — восхищается Стоун, которого российский президент явно сумел обаять.
Елена ЕГОРОВА.