Россия — загадочная страна. Ни­когда не знаешь, что её взбала­мутит. То мальчик, читающий Шекспира на улице; то легкомыс­ленная девушка, которую наси­луют во сне, а потом регулярно показывают по Первому каналу; то вдруг всех ошеломляет кортеж Патриарха всея Руси (лёгкое ли дело — 13 машин, чёртова дюжи­на).

На экране город Вятка, перекрытый проспект, полностью остановленное дви­жение, вереница авто, впереди три патруль­ные с мигалками, потом чёрные, потом ми­гающая замыкающая, — всякий подумает: президент! Но — нет, это патриарх Кирилл движется по Кировской области.

Тринадцать машин! На другой видеоза­писи их даже 14. Вот наглядный пример для муфтиев и раввинов. Теперь они должны по­стараться столь же убедительно служить Все­вышнему, хотя бы для того, чтобы верующим иудеям и мусульманам не казалось, что они верующие второго сорта.

Когда едет президент России, то это едет президент всех граждан. Будь там хоть 100 ма­шин — никому не обидно, все равны, все сто­ят, понимая, что к чему. А тут по улицам Вятки мчался исключительно православный лидер, а стояли в том числе, вполне возможно, татары и другие мусульмане. Впрочем, святые отцы достойны всеобщего уважения.

Но кортеж — чепуха. Село Великорецкое удостоилось большей чести. Патриарх при­летел туда двумя здоровенными вертолёта­ми. Очень символично спустился с неба. На борту флагманского (откуда потом появился патриарх) большими буквами было написано ТАТАРСТАН.

Никто не мог понять (и никто не догадал­ся спросить), как это получилось? Некоторые успели подумать, что из вертолета «Татар­стан» вылезет мулла. Других заинтересовал вопрос: сколько стоит вертолётный кортеж и кто платил? Удовольствие не то чтоб дорогое, но и недешёвое.

Материальные вопросы патриарху Кирил­лу не чужды. Во время посещения Кировской области он объяснил, почему до сих пор не все граждане России живут богато. Патриарх сказал: «Никакого материального благопо­лучия в масштабах жизни народа не может быть, если сам народ не будет силён ду­хом, не будет устремлён в будущее, не бу­дет способен трудиться, учиться, делать то, что требует христианская вера».

Действительно, в масштабах жизни не­которых руководителей губерний и госкорпо­раций материальное благополучие достигло невероятных высот, потому что они способны трудиться, учиться и выполнять требования христианской веры (хотя, глядя на Миллера, Грефа, Шувалова и некоторых других каких-нибудь сенаторов, губернаторов, депутато­ров, такое трудно было предположить).

Остальной народ, очевидно, духом ещё не силён, не устремлён. Поэтому бедность.

Там, в селе Великорецком, где теперь, слава богу, появилась вертолётная площад­ка, состоялась встреча главы Русской право­славной церкви и врио губернатора Игоря Ва­сильева. Официальная информация такова: в ходе беседы патриарх поблагодарил главу региона за встречу и пожелал успехов в раз­витии Вятского края. Кирилл сказал: «Хочу поблагодарить вас за встречу. Вы особен­ным образом пригласили, нашли нужные слова, и я понял, что больше ждать нель­зя, надо ехать обязательно».

Загадочные слова! Что такое «приглаше­ние особенным образом»? Почему «больше ждать нельзя»? Почему «обязательно»? Не будь этой спешки, возможно, нашёлся бы вертолёт с более подходящей для патриарха надписью, чем «Татарстан».

В чудесные и небесные сферы вторгаться не решаемся. А единственное материальное и земное объяснение неотложного прилёта — 10 сентября выборы губернатора Кировской области. Осталось ровно три месяца — для предвыборной кампании срок ничтожный. И такой заступник, как Патриарх всея Руси, ко­нечно, очень ценен для Васильева, временно исполняющего обязанности.

Теперь народ знает, что его благослови­ли на высшем церковном уровне. Патриарх ему сказал: «Дай бог вам и всем, кто с вами будет работать, раскрыть потенциал этого края, чтобы действительно и люди стали жить получше, и экономика развивалась, и культурная сторона».

Ясно же, что за оставшиеся три месяца раскрыть потенциал края совершенно невоз­можно. Значит, это «дай бог» — программа как минимум на несколько лет. Вероятно, подействует. Хотя всякое бывает. Помнится, окропили «Булаву», а она не полетела. Благо­словили кандидата, а вдруг пролетит?

Иметь дело с людьми, да ещё временно исполняющими… В том-то и дело, что все мы временные. Мощи надёжнее живых.

Александр МИНКИН