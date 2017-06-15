МОЩИ НАДЁЖНЕЕ ЖИВЫХ
Россия — загадочная страна. Никогда не знаешь, что её взбаламутит. То мальчик, читающий Шекспира на улице; то легкомысленная девушка, которую насилуют во сне, а потом регулярно показывают по Первому каналу; то вдруг всех ошеломляет кортеж Патриарха всея Руси (лёгкое ли дело — 13 машин, чёртова дюжина).
На экране город Вятка, перекрытый проспект, полностью остановленное движение, вереница авто, впереди три патрульные с мигалками, потом чёрные, потом мигающая замыкающая, — всякий подумает: президент! Но — нет, это патриарх Кирилл движется по Кировской области.
Тринадцать машин! На другой видеозаписи их даже 14. Вот наглядный пример для муфтиев и раввинов. Теперь они должны постараться столь же убедительно служить Всевышнему, хотя бы для того, чтобы верующим иудеям и мусульманам не казалось, что они верующие второго сорта.
Когда едет президент России, то это едет президент всех граждан. Будь там хоть 100 машин — никому не обидно, все равны, все стоят, понимая, что к чему. А тут по улицам Вятки мчался исключительно православный лидер, а стояли в том числе, вполне возможно, татары и другие мусульмане. Впрочем, святые отцы достойны всеобщего уважения.
Но кортеж — чепуха. Село Великорецкое удостоилось большей чести. Патриарх прилетел туда двумя здоровенными вертолётами. Очень символично спустился с неба. На борту флагманского (откуда потом появился патриарх) большими буквами было написано ТАТАРСТАН.
Никто не мог понять (и никто не догадался спросить), как это получилось? Некоторые успели подумать, что из вертолета «Татарстан» вылезет мулла. Других заинтересовал вопрос: сколько стоит вертолётный кортеж и кто платил? Удовольствие не то чтоб дорогое, но и недешёвое.
Материальные вопросы патриарху Кириллу не чужды. Во время посещения Кировской области он объяснил, почему до сих пор не все граждане России живут богато. Патриарх сказал: «Никакого материального благополучия в масштабах жизни народа не может быть, если сам народ не будет силён духом, не будет устремлён в будущее, не будет способен трудиться, учиться, делать то, что требует христианская вера».
Действительно, в масштабах жизни некоторых руководителей губерний и госкорпораций материальное благополучие достигло невероятных высот, потому что они способны трудиться, учиться и выполнять требования христианской веры (хотя, глядя на Миллера, Грефа, Шувалова и некоторых других каких-нибудь сенаторов, губернаторов, депутаторов, такое трудно было предположить).
Остальной народ, очевидно, духом ещё не силён, не устремлён. Поэтому бедность.
Там, в селе Великорецком, где теперь, слава богу, появилась вертолётная площадка, состоялась встреча главы Русской православной церкви и врио губернатора Игоря Васильева. Официальная информация такова: в ходе беседы патриарх поблагодарил главу региона за встречу и пожелал успехов в развитии Вятского края. Кирилл сказал: «Хочу поблагодарить вас за встречу. Вы особенным образом пригласили, нашли нужные слова, и я понял, что больше ждать нельзя, надо ехать обязательно».
Загадочные слова! Что такое «приглашение особенным образом»? Почему «больше ждать нельзя»? Почему «обязательно»? Не будь этой спешки, возможно, нашёлся бы вертолёт с более подходящей для патриарха надписью, чем «Татарстан».
В чудесные и небесные сферы вторгаться не решаемся. А единственное материальное и земное объяснение неотложного прилёта — 10 сентября выборы губернатора Кировской области. Осталось ровно три месяца — для предвыборной кампании срок ничтожный. И такой заступник, как Патриарх всея Руси, конечно, очень ценен для Васильева, временно исполняющего обязанности.
Теперь народ знает, что его благословили на высшем церковном уровне. Патриарх ему сказал: «Дай бог вам и всем, кто с вами будет работать, раскрыть потенциал этого края, чтобы действительно и люди стали жить получше, и экономика развивалась, и культурная сторона».
Ясно же, что за оставшиеся три месяца раскрыть потенциал края совершенно невозможно. Значит, это «дай бог» — программа как минимум на несколько лет. Вероятно, подействует. Хотя всякое бывает. Помнится, окропили «Булаву», а она не полетела. Благословили кандидата, а вдруг пролетит?
Иметь дело с людьми, да ещё временно исполняющими… В том-то и дело, что все мы временные. Мощи надёжнее живых.
Александр МИНКИН