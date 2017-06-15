Президент и ПСРМ категорически против проекта демократов

Как известно, правящее большинство давно пыта­ется ограничить ретран­сляцию новостных и ана­литических российских телепрограмм, обвиняя их в недружественной пропа­ганде.

Демпартия пошла ва-банк

Однажды в парламенте уже обсуждался законопроект об огра­ничении ретрансляции информа­ционных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная ор­ганизация Freedom House (США), оппозиция, гражданское обще­ство Молдовы выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к Кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на веща­ние информационных программ иностранных телеканалов.

И вот теперь Демпартия по­шла ва-банк. Во вторник лидер ДПМ Влад Плахотнюк и предсе­датель парламента Андриан Кан­ду объявили, что законопроект об обеспечении безопасности информационного пространства Молдовы и борьбе с иностранной пропагандой уже подготовлен и зарегистрирован в законодатель­ном органе.

На этот шаг резко отреаги­ровал президент. В ходе пресс-конференции он заявил, что намерен всеми возможными ме­тодами заблокировать эту иници­ативу. По словам главы государ­ства, этот проект – инициатива демократов, пытающихся кому-то доказать, что они поддерживают проевропейский вектор и анти­российскую риторику.

«Теперь по указке Вашинг­тона вы пытаетесь сделать эти изменения. Мы будем блоки­ровать эту инициативу всеми возможными способами. Если правящее большинство одобрит этот законопроект, он не будет промульгирован ни в первый раз, ни во второй. Хотите дойти до ре­ферендума? Давайте! Ясно, чего добивается ДПМ. Она пытается понравиться кому-то на Западе, пытается продвигать антирос­сийские идеи, а мне интересно, почему они не замечают, чем за­нимаются в Молдове унионисты, открыто выступающие за лик­видацию Молдовы. Почему они допускают другую пропаганду?» – спрашивает президент.

Нет антидемократи-ческому закону!

Главу государства поддержа­ла и парламентская фракция Пар­тии социалистов. В ее заявлении, в частности, говорится:

«Партия Социалистов Респу­блики Молдова выступает катего­рически против попытки Демокра­тической партии и ее сателлитов запретить вещание российских новостных и аналитических теле­визионных программ.

Подобные попытки уже со­вершались в недавнем прошлом, однако под давлением прогрес­сивных сил Молдовы и междуна­родной общественности они были сорваны.

Сегодня ДПМ, по согласо­ванию со своими заокеанскими кураторами, в очередной раз пы­тается протолкнуть этот закон, грубо попирающий принципы свободы слова и права на полу­чение информации, заложенные во Всеобщую декларацию прав человека, Конституцию Молдовы и другие правовые акты.

Своими действиями ДПМ и подконтрольное ей парламент­ское большинство в очередной раз подрывают процесс восстановле­ния стратегического партнёрства с Россией, который успешно раз­вивается в течение последнего полугода, благодаря усилиям пре­зидента Игоря Додона.

Принятие данного закона грозит очередным витком деста­билизации в стране.

Фракция ПСРМ будет сопро­тивляться принятию данного анти­народного, антиконституционного, антидемократического закона все­ми законными способами.

Мы призываем народ Молдо­вы сплотиться вокруг всенарод­но избранного президента Игоря Додона, который последователь­но отстаивает права и свободы граждан Молдовы и восстанавли­вает партнёрство нашей страны с Россией.

Фракция ПСРМ в Парламенте Республики Молдова констатиру­ет, что нынешнее парламентское большинство выдвижением дан­ной инициативы потеряло по­следние остатки легитимности. Мы продолжаем настаивать на назначении досрочных парла­ментских выборов, которые долж­ны состояться в максимально ко­роткие сроки».

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.