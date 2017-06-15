Запрет российских телепрограмм не пройдет!
Президент и ПСРМ категорически против проекта демократов
Как известно, правящее большинство давно пытается ограничить ретрансляцию новостных и аналитических российских телепрограмм, обвиняя их в недружественной пропаганде.
Демпартия пошла ва-банк
Однажды в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к Кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.
И вот теперь Демпартия пошла ва-банк. Во вторник лидер ДПМ Влад Плахотнюк и председатель парламента Андриан Канду объявили, что законопроект об обеспечении безопасности информационного пространства Молдовы и борьбе с иностранной пропагандой уже подготовлен и зарегистрирован в законодательном органе.
На этот шаг резко отреагировал президент. В ходе пресс-конференции он заявил, что намерен всеми возможными методами заблокировать эту инициативу. По словам главы государства, этот проект – инициатива демократов, пытающихся кому-то доказать, что они поддерживают проевропейский вектор и антироссийскую риторику.
«Теперь по указке Вашингтона вы пытаетесь сделать эти изменения. Мы будем блокировать эту инициативу всеми возможными способами. Если правящее большинство одобрит этот законопроект, он не будет промульгирован ни в первый раз, ни во второй. Хотите дойти до референдума? Давайте! Ясно, чего добивается ДПМ. Она пытается понравиться кому-то на Западе, пытается продвигать антироссийские идеи, а мне интересно, почему они не замечают, чем занимаются в Молдове унионисты, открыто выступающие за ликвидацию Молдовы. Почему они допускают другую пропаганду?» – спрашивает президент.
Нет антидемократи-ческому закону!
Главу государства поддержала и парламентская фракция Партии социалистов. В ее заявлении, в частности, говорится:
«Партия Социалистов Республики Молдова выступает категорически против попытки Демократической партии и ее сателлитов запретить вещание российских новостных и аналитических телевизионных программ.
Подобные попытки уже совершались в недавнем прошлом, однако под давлением прогрессивных сил Молдовы и международной общественности они были сорваны.
Сегодня ДПМ, по согласованию со своими заокеанскими кураторами, в очередной раз пытается протолкнуть этот закон, грубо попирающий принципы свободы слова и права на получение информации, заложенные во Всеобщую декларацию прав человека, Конституцию Молдовы и другие правовые акты.
Своими действиями ДПМ и подконтрольное ей парламентское большинство в очередной раз подрывают процесс восстановления стратегического партнёрства с Россией, который успешно развивается в течение последнего полугода, благодаря усилиям президента Игоря Додона.
Принятие данного закона грозит очередным витком дестабилизации в стране.
Фракция ПСРМ будет сопротивляться принятию данного антинародного, антиконституционного, антидемократического закона всеми законными способами.
Мы призываем народ Молдовы сплотиться вокруг всенародно избранного президента Игоря Додона, который последовательно отстаивает права и свободы граждан Молдовы и восстанавливает партнёрство нашей страны с Россией.
Фракция ПСРМ в Парламенте Республики Молдова констатирует, что нынешнее парламентское большинство выдвижением данной инициативы потеряло последние остатки легитимности. Мы продолжаем настаивать на назначении досрочных парламентских выборов, которые должны состояться в максимально короткие сроки».
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.